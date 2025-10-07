Kreisliga A Moers live: Alpen gegen Vluyn II schon am Dienstag

Am 9. Spieltag der Kreisliga A Moers stehen zwischen Dienstag und Freitag gleich vier Flutlichtspiele an. Angefangen bei Viktoria Alpen. Die Übersicht:
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg
