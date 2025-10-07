Kreisliga A Moers live: Alpen gegen Vluyn II schon am Dienstag

Am 9. Spieltag der Kreisliga A Moers stehen zwischen Dienstag und Freitag gleich vier Flutlichtspiele an. Angefangen bei Viktoria Alpen. Die Übersicht:

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen SV Schwafheim Schwafheim 15:30

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck II SV Schwafheim Schwafheim II 15:00

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen

Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV

So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen

So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II

So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II



11. Spieltag

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg

So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV

So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg

