 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Alpen gegen Vluyn II.
Alpen gegen Vluyn II. – Foto: Steffen Schmitz

Kreisliga A Moers live: Alpen gegen Vluyn II schon am Dienstag

Kreisliga A Moers: Einige Flutlichtspiele stehen in dieser Woche an, schon am Dienstag geht es in Alpen los.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Am 9. Spieltag der Kreisliga A Moers stehen zwischen Dienstag und Freitag gleich vier Flutlichtspiele an. Angefangen bei Viktoria Alpen. Die Übersicht:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 19:30 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
19:30live
Spieltext FC Alpen - FC Neuk.-Vlu II

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
20:00live
Spieltext GSV Moers II - Rumelner TV

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
19:30
Spieltext BüdericherSV - C. Rheinberg

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
20:00live
Spieltext VfL R´hausen - TV Asberg

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:00live
Spieltext SV Millingen - FC Meerfeld

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext SV Menzelen - Schwafheim

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
15:00
Spieltext SV Sonsbeck II - Schwafheim II

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:00
Spieltext Lüttingen - Rheurdt-Sch.

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
13:00
Spieltext SV Budberg II - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 07.10.2025, 17:15 Uhr
André NückelAutor