Kreisliga A Moers: Asterlagen liefert sich Trefferfestival Der TuS kam zum einem 6:4 in Rumeln. Der OSC Rheinhausen schlug Budberg II mit 2:0 und übernahm wieder die Tabellenspitze.

In der Kreisliga A übernahm der OSC Rheinhausen mit einem Heimsieg über den SV Budberg II vorläufig die Tabellenführung vor dem nun auf Rang zwei platzierten TuS Asterlagen. Der bisherige Spitzenreiter Concordia Rheinberg spielt erst am Dienstagabend.

SV Millingen – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 0:0. Die Millinger warten nun schon seit dem 2. September auf einen „Dreier“. Im sechsten sieglosen Spiel in Folge taten sich die Hausherren vor dem gegnerischen Tor erneut sehr schwer. „Das ist im Moment unser Grundproblem. Wir haben uns gegen den Tabellenletzten natürlich mehr erhofft“, sagte Ulf Deutz, der von Glück sprechen konnte, dass sein Team nach der ersten Halbzeit nicht zurückgelegen hatte. Doch die Chancen der Rheurdter blieben ungenutzt. Millingen konnte seine leichten Vorteile im zweiten Durchgang nicht in Tore ummünzen. Schon am Dienstag steht das Kreispokal-Achtelfinale gegen den SV Budberg an. „Es ist ein anderer Wettbewerb, in dem wir nichts zu verlieren haben. Wir sind der klare Außenseiter“, so Deutz.

Borussia Veen – VfL Rheinhausen 3:4 (1:1). Die Schwächephase der „Krähen“ geht weiter. Die seit vier Partien sieglosen Veener verloren ihr zweites Spiel in Folge. Nach dem frühen Rückstand durch das Tor von Marco Koske (4.) drehten Jonas Höptner (43.) und Michael Keisers (55.) die Partie zugunsten des Tabellenvierten, der nach einem Doppelpack von Christian Zeiler (58., 63.) und zwei folgenschweren Abwehrfehlern wieder ins Hintertreffen geriet. Denny Schumann erhöhte auf 4:2 für die Duisburger (66.). Nach Höptners Anschlusstreffer (87.) versäumten die Veener den Ausgleich. „In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig Kapital aus unseren Chancen geschlagen. Rheinhausen macht aus vier Schüssen vier Tore“, bemängelte Veens Trainer Thomas Haal.

SV Sonsbeck II – SSV Lüttingen 3:4 (2:1). Nach dem dritten Sieg in Serie konnten die Fischerdörfler wieder Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen. In Manier von Erling Haaland traf Jannik Schweers in der Luft stehend kurz vor Ende der siebenminütigen Nachspielzeit per Seitfallzieher zum umjubelten 4:3 für die Gäste. Nicolas Mayer hatte den SSV früh in Führung geschossen (5.), ehe Niko Ten Elsen (9.), Marvin von Zabiensky (28.) und Tim Reuters (60.) die Partie für den Absteiger umbiegen konnten. Erneut Mayer (61.) und Schweers per Strafstoß nach einem Foul an Oliver Tittel (78.) brachten die Lüttinger zurück ins Spiel. „Wir haben nach dem 1:3 offensiv umgestellt. Der postwendende Anschluss war das richtige Signal“, resümierte Coach Stefan Kuban.

Sein Gegenüber Thorsten Fronhoffs war frustriert, nicht nur wegen der „schwachen Schiedsrichterleistung“. Er meinte weiter: „Uns wurde ein klares Tor aberkannt. Der Elfmeter war fragwürdig. Wir hatten das 4:1 auf dem Fuß. So ein Spiel darfst du nie verlieren.“ Der Trainer ärgerte sich zudem über die enge Personaldecke. „Ich muss Woche für Woche vielen Spielern hinterher telefonieren. Das ist nicht mein Anspruch.“

Rumelner TV – TuS Asterlagen 4:6 (3:1). „Das war eine schlechte erste Halbzeit von uns“, musste Asterlagens Coach Tugay Yilmazer gestehen. Durch einen Doppelpack von Dustin Seidel und ein Eigentor von Mertkan Ünlü ging der RTV mit einer Führung in die Pause. Tanju Acikgöz traf für die Gäste. „In der Pause haben wir uns zusammengerissen und dann endlich Fußball gespielt“, lobte Yilmazer die Mentalität seines Teams.

Tore von Oktay Cin, Mertkan Ünlü, Salih Altin brachten den TuS in die Erfolgsspur. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Tunahan Karakaya änderte daran nichts. Oktay Cin und Irfan Yildiz trafen zum TuS-Sieg.

VfL Repelen II – Alemannia Kamp 2:3 (1:1). Repelen II blieb lange im Spiel. Tore von Christopher Jordan und Kevin Jellessen konnte Marius Geßmann jeweils für den VfL ausgleichen. Erst der späte Treffer durch Dennis Kiljan entschied das Spiel zugunsten der Gäste.

FC Meerfeld – FC Neukirchen-Vluyn II 2:2 (1:0). Die Gäste gingen dank Aza Kader in Führung, aber Linus Schlebusch egalisierte. Mitte des zweiten Durchgangs flog Meerfelds Kai Kunzel mit Gelb/Rot vom Platz. In Unterzahl gingen die Hausherren durch Frederic Böhme in Führung. Doch Serkan Durak glich per Strafstoß noch aus.

OSC Rheinhausen – SV Budberg II 2:0 (1:0). Ein Doppelpack von Joel Preuß bescherte Rheinhausen einen souveränen Sieg und die vorläufige Tabellenführung.

FC Rumeln-Kaldenhausen – TV Asberg 3:3 (2:2). In einem offenen Schlagabtausch waren beide Teams zwischenzeitlich in Führung. Für die Hausherren trafen Kerem Akcay, Björn Kluth und Patrick Mohr, für Asberg Oguzhan Alemdar (2) und Yasin Duman.

SV Schwafheim – ESV Hohenbudberg 2:2 (1:0). Schwafheim war nach Toren von Christoph Pinske und Julian Gardocki lange am Drücker. Doch ein später Doppelpack von Mamadou Kante rettete dem ESV im Duell der Bezirksliga-Absteiger einen Punkt.