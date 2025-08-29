Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Top-Spiel in Süchteln

Sowohl der ASV Süchteln II, als auch der SC Rheindahlen holten vier Zähler aus ihren ersten beiden Partien. Während die Süchtelner die Sportfreunde Neersbroich mit 4:1 besiegten und einen Punkt aus Liedberg entführten, schlug der SC den SV Otzenrath mit 2:1 und holte in der Nachspielzeit noch einen Punkt gegen den VfB Korschenbroich. Nun treffen der ASV und die Rheindahlener in einem Duell der Ungeschlagenen aufeinander. In der vergangenen Spielzeit holten beide Vereine jeweils einen Sieg in den direkten Begegnungen. Welcher der beiden Mannschaften nach dem kommenden Spieltag weiterhin ungeschlagen sein wird, bleibt abzuwarten.

Red Stars Mönchengladbach startete denkbar schlecht in die neue Saison. Nach zwei Spielen steht der Bezirksliga-Absteiger mit null Punkten im Tabellenkeller. Am vergangenen Spieltag mussten die Gladbacher eine 1:5-Klatsche gegen die Zweitvertretung der SpVg Odenkirchen hinnehmen. Nun trifft Red Stars auf den SV Otzenrath, der sich in der vergangenen Partie gegen den SV Schelsen, den ersten Erfolg der neuen Spielzeit holte. Auf den 1:0-Auswärtssieg in Schelsen folgte allerdings ein Dämpfer im Pokal. Die Otzenrather mussten sich gegen den B-Ligisten BWC Viersen mit 1:2 geschlagen geben und somit endete ihre Pokalreise früh. Im direkten Duell wollen beide Teams ein wichtiges Zeichen im durchwachsenden Saisonbeginn setzen.

Liedberg will Serie fortsetzen

Für den Aufsteiger aus Liedberg hätte die Spielzeit nicht besser starten können. Mit einem Sieg gegen Korschenbroich und einem Punkt gegen Süchteln steht der TuS auf dem vierten Rang der Tabelle. Hinzu kommen zwei Erfolge gegen Korschenbroich und den FC Eintracht Güdderath II im Kreispokal. Nun geht es für den Aufsteiger gegen die Sportfreunde Neuwerk II, die in ihrem ersten Spiel einen Zähler aus Neersbroich entführten. Das letzte Duell zwischen den Neuwerkern und den Liedbergern fand vor knapp fünf Jahren statt, damals mit dem besseren Ende für die Sportfreunde. Ob Liedberg die ungeschlagene Serie fortsetzen kann, oder ob Neuwerk dem TuS die erste Pleite zufügt, wird sich noch zeigen.

