Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Süchteln II erobert ersten Platz

Nach dem 1:0-Erfolg über den VfB Korschenbroich, legte der TuS Liedberg in der Liga nach und schlug den Nachbarn deutlich mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schoss Jan Alexander Luig die Gäste in der 65. Minute in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Muhamet Azirovic auf 2:0 (71.). In der Folgezeit schwächte sich der VfB selbst durch eine Gelb-Rote Karte, in Person von Thomas Sachpazidis (77.). Das 3:0 und die damit eingehende Entscheidung brachte Claudio Fernandes (82.). Es war allerdings nicht die letzte Aktion im Spiel, denn mit Kyriakos Koutras, holte sich ein zweiter Akteur Korschenbroichs eine Gelb-Rote Karte ab (84.). Die Heimmannschaft landet somit auf dem letzten Rang, während Liedberg ein erstes Ausrufezeichen setzte.

Im Duell zwischen der SpVg Odenkirchen II und dem SV Schelsen ging der Gast in der 21. Minute durch den ehemaligen Jugendspieler Odenkirchens, Artem Skriahin, in Führung. Auch in der zweiten Hälfte erwischte der SV den besseren Start und erhöhte durch Nils Muders auf 2:0 (56.). Nach dem Doppelpack von Skriahin (82.) dachte ein Großteil der Zuschauer, dass es die Entscheidung wäre. Die Hausherren glaubten jedoch weiterhin dran und kamen durch Tim van Luyk spät zum 1:3-Anschluss (90). Spätestens nach dem 2:3 durch Daniel Hahm waren die Odenkirchener wieder voll im Spiel (90+1). Die SpVg warf nochmal alles nach vorne und kam tatsächlich noch durch ein weiteres Tor von Hahm zum Ausgleich (90+5). Während sich die Heimmannschaft also über einen gewonnen Punkt freuen durfte, mussten sich die Schelsener nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Zähler zufrieden geben.