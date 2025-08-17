Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Süchteln II erobert ersten Platz

Kreisliga A, Mönchengladbach/Viersen: Der erste Spieltag hatte es direkt in sich. Von einer verspielten 3:0-Führung, über ein knappes Duell, bis hin zu deutlichen Siegen, war alles dabei. Allerdings ist der Spieltag noch nicht vorbei, denn am Dienstag trifft der SV Otzenrath auf den SC Rheindalen.
Nach dem 1:0-Erfolg über den VfB Korschenbroich, legte der TuS Liedberg in der Liga nach und schlug den Nachbarn deutlich mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schoss Jan Alexander Luig die Gäste in der 65. Minute in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Muhamet Azirovic auf 2:0 (71.). In der Folgezeit schwächte sich der VfB selbst durch eine Gelb-Rote Karte, in Person von Thomas Sachpazidis (77.). Das 3:0 und die damit eingehende Entscheidung brachte Claudio Fernandes (82.). Es war allerdings nicht die letzte Aktion im Spiel, denn mit Kyriakos Koutras, holte sich ein zweiter Akteur Korschenbroichs eine Gelb-Rote Karte ab (84.). Die Heimmannschaft landet somit auf dem letzten Rang, während Liedberg ein erstes Ausrufezeichen setzte.
Im Duell zwischen der SpVg Odenkirchen II und dem SV Schelsen ging der Gast in der 21. Minute durch den ehemaligen Jugendspieler Odenkirchens, Artem Skriahin, in Führung. Auch in der zweiten Hälfte erwischte der SV den besseren Start und erhöhte durch Nils Muders auf 2:0 (56.). Nach dem Doppelpack von Skriahin (82.) dachte ein Großteil der Zuschauer, dass es die Entscheidung wäre. Die Hausherren glaubten jedoch weiterhin dran und kamen durch Tim van Luyk spät zum 1:3-Anschluss (90). Spätestens nach dem 2:3 durch Daniel Hahm waren die Odenkirchener wieder voll im Spiel (90+1). Die SpVg warf nochmal alles nach vorne und kam tatsächlich noch durch ein weiteres Tor von Hahm zum Ausgleich (90+5). Während sich die Heimmannschaft also über einen gewonnen Punkt freuen durfte, mussten sich die Schelsener nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Zähler zufrieden geben.
Großen Jubel gab es auch in Süchteln, denn die Zweitvertretung eroberte durch einen 4:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Neersbroich die Tabellenspitze. Der entscheidende Mann des Spiels war dabei Neuzugang Niklas Reimelt, der den ASV mit einem Dreierpack zum Sieg schoss (7., 74., 90.). Zudem traf Anthony Kreft auf Seiten der Hausherren (47.). Der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer von Jonas Hintsches reichte nicht für einen Punktgewinn der Gäste. Da der SV Otzenrath und der SC Rheindalen erst am Dienstag aufeinander treffen, bleibt der ASV Süchteln II zunächst an der Tabellenspitze.
Die weiteren Ergebnisse des ersten Spieltags:
VfB Korschenbroich – TuS Liedberg 0:3
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Muhammed Mikail Özer, Thomas Sachpazidis, Kolja Wirtz (22. Simon Lierz), Moussa Diabate, Alvis Zejnaj, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson (85. Tobias Claßen), Dominik Jansen Chavez, Tom Fuhrmann, Kubilay Serin, Jannik Hanfland, Muhamet Azirovic (83. Jens Onkelbach), Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes (85. Jakob Flues), Marcel Bock (85. Henri Cremer), Marc Neues (62. David Maaßen) - Trainer: Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jan Alexander Luig (65.), 0:2 Muhamet Azirovic (71.), 0:3 Claudio Fernandes (82.)
Gelb-Rot: Thomas Sachpazidis (77./VfB Korschenbroich/)
Gelb-Rot: Kyriakos Koutras (84./VfB Korschenbroich/)
SpVg Odenkirchen II – SV Schelsen 3:3
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk, Kelvin Tibu Sarfo (46. Dominik Lichtschlag), Felix Zimmermann, Dominik Zander (46. Pascal Schmitz), Kevin Volkholz, Kevin Yaramis, Sinan-Arda Cetin (64. Yannik Topüth) (64. Yassir Karroue), Tobias Kamper, Daniel Halm, Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders
SV Schelsen: Tim Noever, Giuliano Jordans, Sebastian Ionut Ilie, Marius Sentis, Lucas Jansen, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm, Luis Enrique Thomas, Jeremy Beckers, Artem Skriahin, Yehor Kachan - Trainer: Marc Gülzow
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Artem Skriahin (21.), 0:2 Nils Muders (56.), 0:3 Artem Skriahin (82.), 1:3 Tim van Luyk (90.), 2:3 Daniel Halm (90.+1), 3:3 Daniel Halm (90.+5)
ASV Einigkeit Süchteln II – Sportfreunde Neersbroich 4:1
ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (72. Noe Hirsch), Aaron Kliewer, Björn Fruhen (80. Ben Luca Müller), Noe Hirsch, Leon Luca Benik (46. Matthias Bertges), Joe Recker, Jan Schouren (83. Adrian Golub), Niklas Reimelt, Giuliano Güngör, Cameron Luis Heinrichs - Trainer: Marvin Hermes
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Alexander Lodes (76. Felix Klomp), Fabian Spancken (84. Sebastian Heymanns), Nicolas Puhe, Tim Glogau, Marco Glogau, Nico Krätschmer (77. Jan Hüsges), Tim Heymanns, Nikolas Bergs (52. Jonas Hintsches) - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Niklas Reimelt (7.), 2:0 Anthony Kreft (47.), 2:1 Jonas Hintsches (71.), 3:1 Niklas Reimelt (74.), 4:1 Niklas Reimelt (90.)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – Red Stars Mönchengladbach 3:2
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Daniel Hampel (46. Luciano Matteo Pio Uhl), Rick Voß (39. Luca Schmidt), Jonas Peltzer (63. Fabio Meaggia), Pasqual König, Nico Gabriel Walentek (58. Arianit Ala), Christian Engels, Cristiano Luis Dos Santos Miguel, Albin Cekic (70. Maanon Nayagam) - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Johann Miller, Dennis Beidniz (63. Oleh Mykytyshyn), Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Serhii Tsoi, Meik Specht, Selim Mohamed Kasmi, Gytautas Keinys, Yunes Mohamed Kasmi, Micheal Erhunmwunosere - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald
Schiedsrichter: Resul Karakus - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Christian Engels (15.), 1:1 Serhii Tsoi (38.), 2:1 Christian Engels (50. Foulelfmeter), 2:2 Micheal Erhunmwunosere (54.), 3:2 Christian Engels (77.)
Polizei SV Mönchengladbach – Rheydter SV 0:3
Polizei SV Mönchengladbach: Marc Ferfers, Florian Langen (75. Nick Schaub), Oday Kayrouz (86. Marc Ferfers), Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay (86. Ebrahem Ahmed), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi, Jason Krüer (57. Elias Lukas El Moudene), Mohammad Ismail (63. Gianluca Curti) - Trainer: Erhan Kuralay
Rheydter SV: Leon Vosen, Vitali Kwitko (76. Valon Bajraktari), Joel Bernards, Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (60. Nikita Maul), Durukan Celik, Matthis Zaum, Mats Schleszies (73. Danyal Öviç), Melih Karakas (68. Erti Mucolli), Florian Vitia (86. Bethesda Moke) - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Torsten Nellen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Melih Karakas (25.), 0:2 Florian Vitia (70.), 0:3 Mats Schleszies (72.)
Das sind die nächsten Spieltage
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr SV Schelsen - SV Otzenrath
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr Neersbroich - SF Neuwerk II
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Rheydter SV - DJK Hehn
So., 24.08.25 13:15 Uhr Red Stars MG - Odenkirchen II
So., 24.08.25 15:00 Uhr Liedberg - ASV Süchteln II
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Korschenbr. - SV Schelsen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Otzenrath - Red Stars MG
So., 31.08.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Rheindahlen
So., 31.08.25 15:00 Uhr Liedberg - SF Neuwerk II
So., 31.08.25 15:30 Uhr Polizei SV - Neersbroich
Di., 02.09.25 20:00 Uhr Wickrathhahn - Odenkirchen II