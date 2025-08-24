Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Rheydt steht an der Spitze

Für die DJK Hehn war die erste Partie in dieser Saison ein Spiel zum vergessen. Am Ende verloren die Hehner mit 0:7 und finden sich somit sofort im Tabellenkeller wieder. Der Rheydter SV machte hingegen wieder einmal deutlich, dass sie nicht ohne Grund als ein Aufstiegskandidat gehandelt werden. Auf den ersten 3:0-Erfolg folgte nun also ein 7:0-Kantersieg. Dabei war das Duell schon zur Halbzeit deutlich entschieden, denn die Rheydter gingen mit einer komfortablen 6:0-Führung in die Pause. Mats Schleszies erwischte dabei einen Sahnetag, denn der Angreifer traf ganze dreimal (25., 34., 39.). Die anderen Treffer erzielten Florian Vitia (5.), Kevin Adrovic (37.), Melih Karakas (43.) und Danyal Öviç (67.). Der SV grüßt nun also von der Tabellenspitze, während die DJK einen denkbar schlechten Start in die Spielzeit erwischte.

Otzenrath holt wichtige drei Punkte in Schelsen

Nach der bitteren 1:2-Niederlage im ersten Duell wollte der SV Otzenrath in der Begegnung gegen den SV Schelsen die ersten Zähler eintüten. Die Schelsener reisten mit einem Punkt auf dem Konto zum Heimspiel gegen die Schwarz-Weißen. In einem hart umkämpften Spiel war es schlussendlich der Treffer von Merlin Padberg, der für den 1:0-Auswärtssieg der Gäste sorgte (31.). Otzenrath holte sich somit die ersten drei Zähler der neuen Saison,, während Schelsen nach dem späten Punktverlust gegen Odenkirchen die erste Pflichtspiel-Niederlage einstecken musste.

Rupietta rettet einen Punkt für Rheindahlen

Nach dem knappen Erfolg in der ersten Begegnung der Saison reiste der SC Rheindahlen mit Selbstvertrauen zum Heimspiel gegen den VfB Korschenbroich an. Der VfB startete mit einer 0:3-Derbyniederlage gegen den TuS Liedberg in die Spielzeit. Hinzu kam das bittere Pokalaus gegen den TuS. In einem spannenden Duell sorgte Nils Rupietta für die Führung des Favoriten (30.). Die Korschenbroicher kamen jedoch besser aus der Halbzeitpause und drehten die Partie mit Toren von Ali Salgin (54.) und Joel Odusina (56.). Lange sah es danach aus, dass die Gäste einen Überraschungssieg bei den Hausherren einfahren würden. Dann brach jedoch die Nachspielzeit an und der SC kam tatsächlich noch durch den zweiten Treffer von Rupietta zum späten 2:2-Ausgleich (90+4.). Dies war dann auch das Endergebnis. Während der Favorit aus Rheindahlen einen glücklichen Punktgewinn feierte, konnte sich Korschenbroich nicht für eine engagierte Leistung belohnen.

Die weiteren Ergebnisse des zweiten Spieltags