Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Rheydt steht an der Spitze

Der zweite Spieltag in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach/Viersen hatte es wieder in sich. Während der Rheydter SV sich die Tabellenführung schnappte, erwischte der SV Schelsen einen Fehlstart. Der SC Rheindahlen hatte zeitgleich große Probleme gegen den VfB Korschenbroich.
Für die DJK Hehn war die erste Partie in dieser Saison ein Spiel zum vergessen. Am Ende verloren die Hehner mit 0:7 und finden sich somit sofort im Tabellenkeller wieder. Der Rheydter SV machte hingegen wieder einmal deutlich, dass sie nicht ohne Grund als ein Aufstiegskandidat gehandelt werden. Auf den ersten 3:0-Erfolg folgte nun also ein 7:0-Kantersieg. Dabei war das Duell schon zur Halbzeit deutlich entschieden, denn die Rheydter gingen mit einer komfortablen 6:0-Führung in die Pause. Mats Schleszies erwischte dabei einen Sahnetag, denn der Angreifer traf ganze dreimal (25., 34., 39.). Die anderen Treffer erzielten Florian Vitia (5.), Kevin Adrovic (37.), Melih Karakas (43.) und Danyal Öviç (67.). Der SV grüßt nun also von der Tabellenspitze, während die DJK einen denkbar schlechten Start in die Spielzeit erwischte.
Nach der bitteren 1:2-Niederlage im ersten Duell wollte der SV Otzenrath in der Begegnung gegen den SV Schelsen die ersten Zähler eintüten. Die Schelsener reisten mit einem Punkt auf dem Konto zum Heimspiel gegen die Schwarz-Weißen. In einem hart umkämpften Spiel war es schlussendlich der Treffer von Merlin Padberg, der für den 1:0-Auswärtssieg der Gäste sorgte (31.). Otzenrath holte sich somit die ersten drei Zähler der neuen Saison,, während Schelsen nach dem späten Punktverlust gegen Odenkirchen die erste Pflichtspiel-Niederlage einstecken musste.
Nach dem knappen Erfolg in der ersten Begegnung der Saison reiste der SC Rheindahlen mit Selbstvertrauen zum Heimspiel gegen den VfB Korschenbroich an. Der VfB startete mit einer 0:3-Derbyniederlage gegen den TuS Liedberg in die Spielzeit. Hinzu kam das bittere Pokalaus gegen den TuS. In einem spannenden Duell sorgte Nils Rupietta für die Führung des Favoriten (30.). Die Korschenbroicher kamen jedoch besser aus der Halbzeitpause und drehten die Partie mit Toren von Ali Salgin (54.) und Joel Odusina (56.). Lange sah es danach aus, dass die Gäste einen Überraschungssieg bei den Hausherren einfahren würden. Dann brach jedoch die Nachspielzeit an und der SC kam tatsächlich noch durch den zweiten Treffer von Rupietta zum späten 2:2-Ausgleich (90+4.). Dies war dann auch das Endergebnis. Während der Favorit aus Rheindahlen einen glücklichen Punktgewinn feierte, konnte sich Korschenbroich nicht für eine engagierte Leistung belohnen.
SV Schelsen – SV 1909 Otzenrath 0:1
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, Giuliano Jordans (45. Nils Muders), Sebastian Ionut Ilie, Linus Bien (66. Christian Sautner), Marius Sentis, Lucas Jansen, Tayler Helm, Jeremy Beckers, Gian-Luca Jordans, Yehor Kachan - Trainer: Dominic Schiffer - Trainer: Marc Gülzow
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Hakan Karamermer, Nils Ceglarek, Paul Gross, Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Laurens Padberg (77. Karl Hamacher), Tim Reinartz, Henrik Wirtz (67. Raul Jimenez Ubeda), Ilker Özkan (80. Antonio Schmitz), Tim Offermanns (63. Arian Tolaj) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Christopher Asal (Grevenbroich)
Tore: 0:1 Merlin Padberg (31.)
Sportfreunde Neersbroich – Sportfreunde Neuwerk II 1:1
Sportfreunde Neersbroich: - Trainer: Oliver Glogau
Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Maximilian Haupts, Janik Richter, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann, Alexander Dreilich, Christian van Vlodrop, Christopher Hermes, Lucas Lingen, Tim Güth, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten - Trainer: Patrick Kevin Scheulen
Tore: 1:0 Felix Koch (66.), 1:1 Christopher Hermes (75.)
SC Rheindahlen – VfB Korschenbroich 2:2
SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Hasan Er, Ousmane Thiao, Jephte Chibalonza Kwanza (70. David Hennig), Nils Rupietta, Emre Türkmen (84. Simon Klages), Florian Torrens, Fabian Lenz, Lucas Scelza, Selami Nergiz, Naye Kante (66. Miracle Mangaya Mongengo) - Trainer: Michael von Amelen
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Muhammed Mikail Özer, Alvis Zejnaj, Anastasios Koutras, Philip Schmitz, Elias Amani, Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè, Joel Odusina, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Tore: 1:0 Nils Rupietta (30.), 1:1 Ali Salgin (54.), 1:2 Joel Odusina (56.), 2:2 Nils Rupietta (90.+4)
Rheydter SV – DJK Hehn 7:0
Rheydter SV: Leon Vosen, Onur Altuntac, Vitali Kwitko, Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Durukan Celik (70. Bethesda Moke), Matthis Zaum (60. Aleksandar Milenovic), Nikita Maul (60. Valon Bajraktari), Mats Schleszies, Melih Karakas (55. Danyal Öviç), Florian Vitia (45. Erti Mucolli) - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
DJK Hehn: Henry Bradler, Christopher Wilting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Sandi Kheder, Lars Schroers (65. Riad Ainouz), Sabri Sahin, Noah Wilms (60. Okan Kaymakci), Dennis Can Horn, Moritz Gross (65. Nico Klerx), Justin Kiefler (65. Henri Jansen) - Trainer: Torsten Müller - Trainer: Hendrik Schotten - Trainer: Holger Brockmann
Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Florian Vitia (5.), 2:0 Mats Schleszies (25.), 3:0 Mats Schleszies (34.), 4:0 Kevin Adrovic (37.), 5:0 Mats Schleszies (39.), 6:0 Melih Karakas (43.), 7:0 Danyal Öviç (67.)
Red Stars Mönchengladbach – SpVg Odenkirchen II 1:5
Red Stars Mönchengladbach: Alexander Chilko, Dennis Beidniz, Sirwan Samir Quassem (46. Ahmet Sunkur), Kirill Schleicher - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk, Ryan Mc Culloch, Felix Zimmermann, Kevin Volkholz (64. Devid Yalda), Sinan-Arda Cetin (61. Yannik Topüth), Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper (81. Kelvin Tibu Sarfo), Daniel Halm (69. Robin Kutschinski), Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (77. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Thomas Fialkowski (2.), 0:2 Tobias Kamper (16.), 0:3 Thomas Fialkowski (26. Foulelfmeter), 0:4 Tobias Kamper (59.), 1:4 Dennis Beidniz (62.), 1:5 Dominik Lichtschlag (74.)
TuS Liedberg – ASV Einigkeit Süchteln II 1:1
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, David Wilms, Tobias Claßen, Tom Fuhrmann, Kubilay Serin, David Maaßen, Muhamet Azirovic, Thomas Gründig (77. Dominic Wallrath), Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes, Marc Neues (60. Marcel Bock) - Trainer: Fabian Vitz
ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft, Rohan Hirsch, Björn Fruhen, Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Joe Recker, Matthias Bertges, Jan Schouren (86. Cameron Luis Heinrichs), Niklas Reimelt (92. Aaron Kliewer), Cameron Luis Heinrichs (86. Adrian Golub) - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: Radouane Nachit - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Claudio Fernandes (55.), 1:1 Matthias Bertges (78.)
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr VfB Korschenbroich - SV Schelsen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Red Stars Mönchengladbach
So., 31.08.25 12:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - SC Rheindahlen
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Liedberg - Sportfreunde Neuwerk II
So., 31.08.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich
Di., 02.09.25 20:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - SpVg Odenkirchen II
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Sportfreunde Neuwerk II
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Rheydter SV - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - SV 1909 Otzenrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Liedberg - Polizei SV Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - DJK Hehn
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Einigkeit Süchteln II
So., 07.09.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - VfB Korschenbroich