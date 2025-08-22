Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Platz Eins trifft auf Rang Zwei

Der zweite Spieltag in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach/Viersen hat es wieder in sich. Während Tabellenführer ASV Süchteln II zum Auftaktsieger TuS Liedberg reisen muss, trifft der SV Schelsen auf den SV Otzenrath. Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn und der Polizei SV Mönchengladbach haben derweil ein spielfreies Wochenende.

Die Zweitvertretung Süchtelns reist nach dem 4:1-Erfolg über die Sportfreunde Neersbroich als Tabellenerster zum Zweitplatzierten Liedberg. Die Liedberger starteten mit einem furiosen 3:0-Sieg über den VfB Korschenbroich in die neue Spielzeit. Das letzte Duell beider Mannschaften ist ganze neun Jahre her: Damals schlug der TuS den ASV mit 2:1 in der A-Liga. Fast ein Jahrzehnt später treffen nun beide Mannschaften wieder aufeinander. Mit einem Sieg könnte Süchteln die Tabellenführung verteidigen, während die Liedberger mit einem weiteren Erfolg auf Rang Eins klettern könnten.

Schelsen und die 3:0-Führung

Heute, 19:30 Uhr SV Schelsen SV Schelsen SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 19:30 PUSH

Der SV Schelsen musste sich, nach einer komfortablen Führung von 3:0 gegen SpVg Odenkirchen II, durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit doch nur mit einem Zähler zufriedengeben. Doch dies war nicht die einzige Führung, die der SV innerhalb einer Woche verspielte. Im Pokalspiel gegen Teutonia Kleinenbroich mussten die Schelsener trotz eines Drei-Tore-Polsters noch in die Verlängerung, denn in der 90. Minute glichen die Kleinenbroicher zum zwischenzeitlichen 3:3 aus. Am Ende ist der A-Ligist mit einem Schrecken davon gekommen, denn das Elfmeterschießen konnte mit 10:9 gewonnen werden. Nun treffen die Blau-Weißen auf den SV Otzenrath, der am ersten Spieltag auch eine Führung verspielte. Trotz eines Vorsprungs von einem Tor und einer längeren Zeit in Überzahl, konnten die Otzenrather keine Punkte gegen den SC Rheindahlen einfahren und mussten sich schlussendlich mit 1:2 geschlagen geben. Es darf gespannt drauf geschaut werden, ob eines der beiden Teams sich den ersten Dreier der neuen Spielzeit sichert.

Hehn beginnt beim RSV

Heute, 20:00 Uhr Rheydter SV Rheydter SV DJK Hehn DJK Hehn 20:00 live PUSH

Die DJK Hehn hatte am ersten Spieltag noch keine Partie und reist für ihre erste Begegnung der neuen Saison zum Rheydter SV. Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit will Hehn nun direkt zu Beginn ein Ausrufezeichen setzen. Es wird allerdings eine harte Aufgabe für die DJK, denn der Aufstiegsaspirant aus Rheydt zeigte sofort am ersten Spieltag, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden können. Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den Polizei SV Mönchengladbach startete der SV in die neue Saison. Nun wollen die Schwarz-Weißen im Duell gegen die Hehner nachlegen, um sich möglicherweise sogar die Tabellenführung zu holen.

Die weiteren Partien des zweiten Spieltags:

Heute, 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 19:30 PUSH