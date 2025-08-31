Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Drei Kantersiege am 3. Spieltag

VfB Korschenbroich – SV Schelsen 6:1

VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Thomas Sachpazidis (78. Luan Kurhasku), Alvis Zejnaj, Anastasios Koutras, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras (75. Moussa Diabate), Luca Kindervatter, Joel Odusina, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps

SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, Giuliano Jordans, Sebastian Ionut Ilie, Marius Sentis, Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Jeremy Beckers (76. David Ringel), Gian-Luca Jordans, Yehor Kachan (46. Till Kruchen) - Trainer: Marc Gülzow

Schiedsrichter: Jérôme Saag (Mönchengladbach) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Sebastian Ionut Ilie (24. Foulelfmeter), 1:1 Ali Salgin (33.), 2:1 Kyriakos Koutras (40.), 3:1 Elias Amani (75.), 4:1 Luan Kurhasku (88.), 5:1 Noumouke Diabatè (90.+5), 6:1 Joel Odusina (90.+7)

Gelb-Rot: Marius Sentis (74./SV Schelsen/Wiederholtes Foulspiel)

SV 1909 Otzenrath – Red Stars Mönchengladbach 9:1

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch (75. Max Siebmanns), Nils Ceglarek, Arian Tolaj (60. Martin Naubert), Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Laurens Padberg, Tim Reinartz, Henrik Wirtz (70. Simon Schrey), Ilker Özkan (70. Jan-Hendrik Schmitz), Tim Offermanns (80. Hakan Karamermer) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

Red Stars Mönchengladbach: Ahmet Sunkur, David Herud, Dennis Beidniz, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Serhii Tsoi, Meik Specht, Selim Mohamed Kasmi, Gytautas Keinys, Micheal Erhunmwunosere, Gehad Jerdo - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald

Schiedsrichter: Robin Nilgen (Jüchen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Meik Specht (22.), 1:1 Tim Offermanns (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Henrik Wirtz (50.), 3:1 Arian Tolaj (58.), 4:1 Jan-Hendrik Schmitz (60.), 5:1 Tim Offermanns (62.), 6:1 Merlin Padberg (69.), 7:1 Merlin Padberg (70.), 8:1 Martin Naubert (79.), 9:1 Merlin Padberg (90.+2)

ASV Einigkeit Süchteln II – SC Rheindahlen 3:1

ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Anthony Kreft, Rohan Hirsch, Ben Luca Müller (80. Adrian Golub), Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Leon Luca Benik (67. Aaron Kliewer), Joe Recker (80. Fynn Brocker), Jan Schouren, Niklas Reimelt (95. Luca Vieten), Giuliano Güngör - Trainer: Marvin Hermes

SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Ousmane Thiao (70. Nadir El-Harrak Bachiri), Jephte Chibalonza Kwanza (46. Kay Hübner), Miracle Mangaya Mongengo, Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig, Lucas Scelza, Selami Nergiz (46. Murat Tam), Naye Kante (46. Nils Rupietta) (65. Sayed Ahmad Alhaj Abo) - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Niklas Reimelt (17.), 2:0 Noe Hirsch (32.), 2:1 Miracle Mangaya Mongengo (61.), 3:1 Giuliano Güngör (67.)

TuS Liedberg – Sportfreunde Neuwerk II 1:0

TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson, David Wilms, Dominik Jansen Chavez, Tom Fuhrmann (46. Jan Alexander Luig), Kubilay Serin, David Maaßen, Muhamet Azirovic, Thomas Gründig (68. Dominic Wallrath), Claudio Fernandes (87. Tobias Claßen), Marc Neues (71. Patrick Waclawowicz) - Trainer: Fabian Vitz

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Janik Richter (85. Florian Haupts), Florian Haupts, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann (46. Fabian Krah), Alexander Dreilich, Christopher Hermes, Lucas Lingen, Robin Beckers, Tim Güth, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Claudio Fernandes (38.)

Polizei SV Mönchengladbach – Sportfreunde Neersbroich 0:5

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Soner Güven (77. Ebrahem Ahmed), Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray (68. Elias Lukas El Moudene), Tahsin Kalaf, Ahmed El Aboussi (79. Naoufal El Aboussi), Faisal Mirzada, Jason Krüer, Mohammad Ismail (63. Nick Schaub) - Trainer: Erhan Kuralay

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns (72. Fabian Spancken), Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp (80. Maximilian Goldmann), Nicolas Puhe, Christopher Link, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Felix Koch (80. Jan Hüsges), Jonas Hintsches (80. Dennis Kylau) - Trainer: Oliver Glogau

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 77

Tore: 0:1 Christopher Link (9.), 0:2 Jonas Hintsches (30.), 0:3 Christopher Link (71.), 0:4 Felix Koch (80.), 0:5 Jan Hüsges (89.)

Das sind die nächsten Spieltage:

4. Spieltag

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Rheindahlen - SF Neuwerk II

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Wickrathhahn

Sa., 06.09.25 18:30 Uhr Odenkirchen II - SV Otzenrath

So., 07.09.25 15:00 Uhr Liedberg - Polizei SV

So., 07.09.25 15:00 Uhr Neersbroich - DJK Hehn

So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II

So., 07.09.25 15:15 Uhr Red Stars MG - Korschenbr.

5. Spieltag

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Liedberg

So., 14.09.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Schelsen

So., 14.09.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Red Stars MG

So., 14.09.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - SV Otzenrath

So., 14.09.25 15:00 Uhr Korschenbr. - Odenkirchen II

So., 14.09.25 15:30 Uhr Polizei SV - Rheindahlen