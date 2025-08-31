Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Drei Kantersiege am 3. Spieltag

Der dritte Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen hatte es in sich. Insgesamt fielen 27 Treffer in fünf Partien. Ein Spiel fehlt noch, denn der FC Blau-Weiß Wickrathhahn trifft noch auf die SpVg Odenkirchen II. Die Sportfreunde Neersbroich, der SV Otzenrath und der VfB Korschenbroich schossen sich den Frust der vergangenen Wochen von der Seele.
Nach dem bitteren Abstieg in die A-Liga wartete Red Stars Mönchengladbach vergebens auf den ersten Punktgewinn. Im Duell gegen den SV Otzenrath gab es allerdings wieder nichts zu holen für die Gladbacher. Nach der deutlichen Niederlage gegen die Zweitvertretung Odenkirchens wurde es in Otzenrath noch deutlicher für den Absteiger. Das Spiel endete mit einer 1:9-Klatsche für den aktuellen Tabellenletzten. Merlin Padberg traf dreimal (69., 70., 90+2.) und setzte somit nach seinem Siegtor in Schelsen noch einen drauf im Heimspiel. Für den SV war es der zweite Erfolg in Folge und somit ordnen sich die Otzenrather zunächst einmal im oberen Tabellendrittel ein.
Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Otzenrath wurde es für den SV Schelsen deutlich in Korschenbroich. Der SV musste sich in einer lange spannenden Partie schlussendlich mit 1:6 geschlagen geben. Dabei gingen die Blau-Weißen durch einen Elfmeter in Führung (24.). Diese hielt allerdings nicht lange und so drehte der VfB die Partie noch in Halbzeit Eins (33., 40.). In der zweiten Hälfte passierte lange nichts Nennenswertes, bis sich der Schelsener Marius Sentis (74.) einen Platzverweis abholte. In Unterzahl fiel seine Mannschaft dann auseinander und so überrollten die Korschenbroicher den SV. Der Aufsteiger holte sich somit den ersten Dreier, während Schelsen bei einem Zähler bleibt.
Die Sportfreunde aus Neersbroich hatten sich ihren Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Nach den ersten beiden Spieltagen standen sie mit nur einem Punkt da. Umso so deutlicher war das Zeichen, das sie gegen den Polizei SV Mönchengladbach setzten. Im Auswärtsspiel in Gladbach setzte sich Neersbroich deutlich mit 5:0 durch und kletterte somit in der Tabelle. Christopher Link (9., 71.) überzeugte derweil mit einem Doppelpack. Des einen Freud ist des anderen Leid, denn der SV steht nach zwei Begegnungen noch ohne Punkt und ohne eigenen Treffer dar und findet sich somit im Tabellenkeller wieder.
Die weiteren Ergebnisse des dritten Spieltags:
VfB Korschenbroich – SV Schelsen 6:1
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Thomas Sachpazidis (78. Luan Kurhasku), Alvis Zejnaj, Anastasios Koutras, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras (75. Moussa Diabate), Luca Kindervatter, Joel Odusina, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, Giuliano Jordans, Sebastian Ionut Ilie, Marius Sentis, Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Jeremy Beckers (76. David Ringel), Gian-Luca Jordans, Yehor Kachan (46. Till Kruchen) - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Jérôme Saag (Mönchengladbach) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Sebastian Ionut Ilie (24. Foulelfmeter), 1:1 Ali Salgin (33.), 2:1 Kyriakos Koutras (40.), 3:1 Elias Amani (75.), 4:1 Luan Kurhasku (88.), 5:1 Noumouke Diabatè (90.+5), 6:1 Joel Odusina (90.+7)
Gelb-Rot: Marius Sentis (74./SV Schelsen/Wiederholtes Foulspiel)
SV 1909 Otzenrath – Red Stars Mönchengladbach 9:1
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch (75. Max Siebmanns), Nils Ceglarek, Arian Tolaj (60. Martin Naubert), Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Laurens Padberg, Tim Reinartz, Henrik Wirtz (70. Simon Schrey), Ilker Özkan (70. Jan-Hendrik Schmitz), Tim Offermanns (80. Hakan Karamermer) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Red Stars Mönchengladbach: Ahmet Sunkur, David Herud, Dennis Beidniz, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Serhii Tsoi, Meik Specht, Selim Mohamed Kasmi, Gytautas Keinys, Micheal Erhunmwunosere, Gehad Jerdo - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald
Schiedsrichter: Robin Nilgen (Jüchen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Meik Specht (22.), 1:1 Tim Offermanns (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Henrik Wirtz (50.), 3:1 Arian Tolaj (58.), 4:1 Jan-Hendrik Schmitz (60.), 5:1 Tim Offermanns (62.), 6:1 Merlin Padberg (69.), 7:1 Merlin Padberg (70.), 8:1 Martin Naubert (79.), 9:1 Merlin Padberg (90.+2)
ASV Einigkeit Süchteln II – SC Rheindahlen 3:1
ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Anthony Kreft, Rohan Hirsch, Ben Luca Müller (80. Adrian Golub), Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Leon Luca Benik (67. Aaron Kliewer), Joe Recker (80. Fynn Brocker), Jan Schouren, Niklas Reimelt (95. Luca Vieten), Giuliano Güngör - Trainer: Marvin Hermes
SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Ousmane Thiao (70. Nadir El-Harrak Bachiri), Jephte Chibalonza Kwanza (46. Kay Hübner), Miracle Mangaya Mongengo, Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig, Lucas Scelza, Selami Nergiz (46. Murat Tam), Naye Kante (46. Nils Rupietta) (65. Sayed Ahmad Alhaj Abo) - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen
Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Niklas Reimelt (17.), 2:0 Noe Hirsch (32.), 2:1 Miracle Mangaya Mongengo (61.), 3:1 Giuliano Güngör (67.)
TuS Liedberg – Sportfreunde Neuwerk II 1:0
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson, David Wilms, Dominik Jansen Chavez, Tom Fuhrmann (46. Jan Alexander Luig), Kubilay Serin, David Maaßen, Muhamet Azirovic, Thomas Gründig (68. Dominic Wallrath), Claudio Fernandes (87. Tobias Claßen), Marc Neues (71. Patrick Waclawowicz) - Trainer: Fabian Vitz
Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Janik Richter (85. Florian Haupts), Florian Haupts, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann (46. Fabian Krah), Alexander Dreilich, Christopher Hermes, Lucas Lingen, Robin Beckers, Tim Güth, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten
Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Claudio Fernandes (38.)
Polizei SV Mönchengladbach – Sportfreunde Neersbroich 0:5
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Soner Güven (77. Ebrahem Ahmed), Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray (68. Elias Lukas El Moudene), Tahsin Kalaf, Ahmed El Aboussi (79. Naoufal El Aboussi), Faisal Mirzada, Jason Krüer, Mohammad Ismail (63. Nick Schaub) - Trainer: Erhan Kuralay
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns (72. Fabian Spancken), Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp (80. Maximilian Goldmann), Nicolas Puhe, Christopher Link, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Felix Koch (80. Jan Hüsges), Jonas Hintsches (80. Dennis Kylau) - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 77
Tore: 0:1 Christopher Link (9.), 0:2 Jonas Hintsches (30.), 0:3 Christopher Link (71.), 0:4 Felix Koch (80.), 0:5 Jan Hüsges (89.)
Das sind die nächsten Spieltage:
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Rheindahlen - SF Neuwerk II
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Wickrathhahn
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr Odenkirchen II - SV Otzenrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr Liedberg - Polizei SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr Neersbroich - DJK Hehn
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II
So., 07.09.25 15:15 Uhr Red Stars MG - Korschenbr.
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Liedberg
So., 14.09.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Schelsen
So., 14.09.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Red Stars MG
So., 14.09.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - SV Otzenrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr Korschenbr. - Odenkirchen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Polizei SV - Rheindahlen