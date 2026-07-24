Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Zugänge, Abgänge & Transfers

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
1. FC Mönchengladbach
Trainer: Dennis Krause
Zugänge: Leonardo Markovic (SV Lürrip), Timur Mustafa Arslan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Noah Villanueva (Türkiyemspor Mönchengladbach), Sem Mabela Samba (TuS Wickrath), Arda Akkas (Türkiyemspor Mönchengladbach), Benjamin Hilgers (Türkiyemspor Mönchengladbach), Hussein Nadir (TSV Meerbusch II), Samed Kaplan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ahmad Nadir (SuS Krefeld IV), Ehsan Amani (Türkiyemspor Mönchengladbach), Olcay Türkoglu (Victoria Mennrath), Muhammed Kaplan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Maximilian Kuznik (VfR Krefeld-Fischeln)
Abgänge: Aron Nasufi (Sportfreunde Neuwerk), Luca Krölls (), Luca Krölls (SV Lürrip), Abdulrahman Hanifa (), Robert Begani (), Abel Calenus (DJK Gnadental), Andrij Gordiyevskyy (Ratingen 04/19 U23 II), Johovahni Massamba (SV Helpenstein), Abdulrahman Hanifa (Polizei SV Mönchengladbach), Fabian Hermann (SC Kapellen-Erft), Deniz Can Salk (Sportfreunde Neuwerk), Tayfun Yilmaz (SC Hardt), Marko Ilic (Victoria Mennrath), Dmytro Motiakyn (Victoria Mennrath), Maximilian Baran (HafenCity FC)
1. FC Viersen
Trainer: Stephan Houben
Zugänge: keine
Abgänge: Mahmut Dost (), Joss Mayimunanga Makabe (), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (), Dominik Weigl (TuS Wickrath), Yassine Janah (TuS Wickrath), Tom Luca Wolters (SpVg Odenkirchen), Maximilian Andre Wichelhaus (FC Dynamo Erkelenz), Muja Arifi (SV Helpenstein), Ahmed Omeirat (SC Union Nettetal II), Ryoya Kumada (DJK Sparta Bilk), Luca Heise (FC Bosporus Düsseldorf), Rabbi Tony Da Silva (SG Oppenweiler-Strümpfelbach), Joss Mayimunanga Makabe (Eintracht Gladbach), Nick Jung (ASV Einigkeit Süchteln)
VfB Korschenbroich
Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps
Zugänge: Kemal Canbolat (Reaktiviert), Ferdi Mert Bayram (Rheydter SV), Mossab Mortabit (Rheydter SV), Alexander Neufeld (SC Viersen-Rahser), Emirhan Kaya (BW Meer), Robin Mönch (Reaktiviert), Anastasios Koutras (SC Union Nettetal), Simon Phlipsen (SC Viersen-Rahser), Emre Gecgeldi (Rheydter SV II)
Abgänge: Moussa Diabate (Rheydter SV II)
Victoria Mennrath III
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein)
Abgänge: Daniel Ferreira Fernandes (Victoria Mennrath II)
Türkiyemspor Mönchengladbach
Trainer: Atabey Kaplan
Zugänge: Zakaria Damlakhi (SpVg Odenkirchen), Bashar Edo Dakhil (SpVg Odenkirchen), Adam Ghoudane (SpVg Odenkirchen), Mohammad Sadeq Omar (SC Hardt), Kiyaseddin Gümüs (TuS Wickrath III), Leon Rustemaj (Rheydter SV II), Tobias Rustemaj (Rheydter SV II), Bareq Omar (SC Hardt), Chemseddine Khelifa (Rheydter SV II), Mohamed Amin Mallouki Guerrid (SV Rhenania Hamborn), Caner Mikail Gündogan (SV Lürrip), Swen Ottaviano (SV 08 Rheydt), Shadrack Lipemba-Tshiala (SV Rot-Weiß Hockstein), Jannik Stevens (MSV Düsseldorf), Aram Abdelkarim (MSV Düsseldorf), Murat Ok (DJK/VfL Giesenkirchen), Metin Türkay (SpVg Odenkirchen), Ismail Hassan (BW Meer), Batuhan Bayrak (SC Hardt), Mohamed Hussein (SV 08 Rheydt), Milad Heider (TuS Wickrath III), Ilias Bedour (BW Meer), Mehran Samim (SpVg Odenkirchen III)
Abgänge: Ufuk Isik (), Ufuk Isik (), Arda Can Yilmaz (SC Union Nettetal II), Osama Hida Abdeslami (DJK/VfL Giesenkirchen), Timur Mustafa Arslan (1. FC Mönchengladbach), Noah Villanueva (1. FC Mönchengladbach), Timur Köroglu (), Cafer Kapkara (), Arda Akkas (1. FC Mönchengladbach), Benjamin Hilgers (1. FC Mönchengladbach), Thomas Tümmers (SpVg Odenkirchen), Ilias Kayhani (TuS Wickrath), Abdülhakim Yildirim (TuS Wickrath), Ouassim Jadaoun (SC Union Nettetal II), Samed Kaplan (1. FC Mönchengladbach), Ehsan Amani (1. FC Mönchengladbach), Muhammed Kaplan (1. FC Mönchengladbach)
VfB Korschenbroich
Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps
Zugänge: Kemal Canbolat (Reaktiviert), Ferdi Mert Bayram (Rheydter SV), Mossab Mortabit (Rheydter SV), Alexander Neufeld (SC Viersen-Rahser), Emirhan Kaya (BW Meer), Robin Mönch (Reaktiviert), Anastasios Koutras (SC Union Nettetal), Simon Phlipsen (SC Viersen-Rahser), Emre Gecgeldi (Rheydter SV II)
Abgänge: Moussa Diabate (Rheydter SV II)
Victoria Mennrath III
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein)
Abgänge: Daniel Ferreira Fernandes (Victoria Mennrath II)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: