 2026-07-23T06:38:08.609Z

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Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Zugänge, Abgänge & Transfers

Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Wecshel der Kreisliga A.
Die Wecshel der Kreisliga A. – Foto: Markus Verwimp

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Kreisliga A MG/VIE
FC Viersen
FC Mgladbach
SV Lürrip
Türkiyemspor

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen 2026/27

1. FC Mönchengladbach
Trainer: Dennis Krause
Zugänge: Leonardo Markovic (SV Lürrip), Timur Mustafa Arslan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Noah Villanueva (Türkiyemspor Mönchengladbach), Sem Mabela Samba (TuS Wickrath), Arda Akkas (Türkiyemspor Mönchengladbach), Benjamin Hilgers (Türkiyemspor Mönchengladbach), Hussein Nadir (TSV Meerbusch II), Samed Kaplan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ahmad Nadir (SuS Krefeld IV), Ehsan Amani (Türkiyemspor Mönchengladbach), Olcay Türkoglu (Victoria Mennrath), Muhammed Kaplan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Maximilian Kuznik (VfR Krefeld-Fischeln)
Abgänge: Aron Nasufi (Sportfreunde Neuwerk), Luca Krölls (), Luca Krölls (SV Lürrip), Abdulrahman Hanifa (), Robert Begani (), Abel Calenus (DJK Gnadental), Andrij Gordiyevskyy (Ratingen 04/19 U23 II), Johovahni Massamba (SV Helpenstein), Abdulrahman Hanifa (Polizei SV Mönchengladbach), Fabian Hermann (SC Kapellen-Erft), Deniz Can Salk (Sportfreunde Neuwerk), Tayfun Yilmaz (SC Hardt), Marko Ilic (Victoria Mennrath), Dmytro Motiakyn (Victoria Mennrath), Maximilian Baran (HafenCity FC)

1. FC Viersen
Trainer: Stephan Houben
Zugänge: keine
Abgänge: Mahmut Dost (), Joss Mayimunanga Makabe (), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (), Dominik Weigl (TuS Wickrath), Yassine Janah (TuS Wickrath), Tom Luca Wolters (SpVg Odenkirchen), Maximilian Andre Wichelhaus (FC Dynamo Erkelenz), Muja Arifi (SV Helpenstein), Ahmed Omeirat (SC Union Nettetal II), Ryoya Kumada (DJK Sparta Bilk), Luca Heise (FC Bosporus Düsseldorf), Rabbi Tony Da Silva (SG Oppenweiler-Strümpfelbach), Joss Mayimunanga Makabe (Eintracht Gladbach), Nick Jung (ASV Einigkeit Süchteln)

ASV Einigkeit Süchteln II
Trainer: Marvin Hermes
Zugänge: Jens Lonny (ASV Einigkeit Süchteln), David Meies (ASV Einigkeit Süchteln)
Abgänge: keine

DJK Hehn
Trainer: Torsten Müller
Zugänge: Jan Alexander Luig (TuS Liedberg), Erti Mucolli (Rheydter SV), Fabrice Haasen (FC Eintracht Güdderath), Eren Recberlik (FC Bewegung)
Abgänge: Gabriel Herrmann (SC Union Nettetal II), Thorsten Kirchenwitz (Pausiert!), Christian Lenzen (DJK Hehn III), Henry Bradler (Pausiert), Moritz Gross (DJK Hehn), Patrick Müller (DJK Hehn), Manuel Vogel (DJK Hehn), Nico Klerx (Karriereende), Lars Schroers (DJK Hehn), Janusz Kersting (Karriereende), Dominik Santos Marques (Karriereende)

Polizei SV Mönchengladbach
Trainer: Erhan Kuralay
Zugänge: Baran Özekinci (Rheydter SV II), Devran Özekinci (Rheydter SV II), Abdulrahman Hanifa (1. FC Mönchengladbach), Dustin Baehr (Polizei SV Mönchengladbach)
Abgänge: Nick Schaub (Rheydter SV II), Mohamed Balde (TSV Wiepenkathen II)

SC Rheindahlen
Trainer: Mesut Özegen
Zugänge: Mathias Sitto (Vereinslose Spieler Niederrhein), Micheal Erhunmwunosere (Red Stars Mönchengladbach), Aslan Yusuf Ergül (SV Lürrip), Koray Yilmaz (DJK/VfL Giesenkirchen II)
Abgänge: Hassan El Hage (Karriereende), Hassan El Hage (Karriereende), Marius Esser (Karriereende), Bennet Grefen (SC Rheindahlen II), Tim Kiak (SC Rheindahlen II), Nils Rupietta (Karriereende), Enrico Zentsch (Karriereende), Murat Tam (Karriereende), Ricardo Bihn (SV Schelsen II), Marius Esser (SV Schelsen II)

SC Viersen-Rahser
Trainer: Sebastian Schinkels
Zugänge: Homdi Al-Jamous (Borussia Oedt), Felix Griß (DJK VfL Willich), Moritz Neumann (Vereinslose Spieler Niederrhein), Moritz Püplichhuysen (BV Grün-Weiß Holt), Miguel Hartmann (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Alexander Neufeld (VfB Korschenbroich), Simon Phlipsen (VfB Korschenbroich)

Sportfreunde Neersbroich
Trainer: Oliver Glogau
Zugänge: Elias Bouali (Sportfreunde Neersbroich), Julian Brüggen (Sportfreunde Neersbroich), Finn Ormanns (Sportfreunde Neersbroich), Jago Filippo Campigila (Sportfreunde Neersbroich), Ben Julian Schwarzer (Sportfreunde Neersbroich)
Abgänge: Benjamin Erb (Sportfreunde Uevekoven)

Sportfreunde Neuwerk II
Trainer: Holger Rütten
Zugänge: Kelly Matton (Niersia Neersen), Niklas Jonas (Sportfreunde Neuwerk), Luis Erkelentz (TuS Wickrath), Thierno Oumar Balde (Sportfreunde Neuwerk), Mohammed Amraoui (Sportfreunde Neuwerk), Oualid Ouahabi (Sportfreunde Neuwerk), Tom Jonas Jakobs (Sportfreunde Neuwerk)
Abgänge: Tim Güth (Karriereende), Fabio Leonardo Nüchel (Rot-Weiß Venn II)

SpVg Odenkirchen II
Trainer: Markus Anders
Zugänge: Albion Hajra (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Marcel Bock (TuS Liedberg), Claudio Fernandes (TuS Liedberg)
Abgänge: Bashar Edo Dakhil (unbekannt), Zakaria Damlakhi (unbekannt), Adam Ghoudane (unbekannt), Malik Sinanovic (BV Wevelinghoven), Andre Garcia (SV Schelsen II)

SV 1909 Otzenrath
Trainer: Dominik Reinartz
Zugänge: Kaan Sulaksu (SVG Grevenbroich)
Abgänge: Raul Jimenez Ubeda (SV Bedburdyck/Gierath), Niklas Meier (SV Bedburdyck/Gierath)

SV Lürrip
Trainer: Ulrich Hamans
Zugänge: Luca Krölls (1. FC Mönchengladbach), Ibrahim Al Mounif (MSC Preussen Magdeburg), Kaan Cetin (Rot-Weiß Venn), Bastian Yamac (Fortuna Mönchengladbach II), Amed Soumaoro (Rot-Weiß Venn), Marko Faets (Rheydter SV II), Enes Kacar (BW Meer)
Abgänge: Leonardo Markovic (1. FC Mönchengladbach), Mehmet-Kaan Ilgörmez (BW Concordia Viersen), Caner Mikail Gündogan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Aslan Yusuf Ergül (SC Rheindahlen), Deniz Eray Karli (SC Viktoria 07 Anrath), Isaac Bortsie (SC Union Nettetal II)

SV Schelsen
Trainer: Frank Wachmeister
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastian Ionut Ilie (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)

Türkiyemspor Mönchengladbach
Trainer: Atabey Kaplan
Zugänge: Zakaria Damlakhi (SpVg Odenkirchen), Bashar Edo Dakhil (SpVg Odenkirchen), Adam Ghoudane (SpVg Odenkirchen), Mohammad Sadeq Omar (SC Hardt), Kiyaseddin Gümüs (TuS Wickrath III), Leon Rustemaj (Rheydter SV II), Tobias Rustemaj (Rheydter SV II), Bareq Omar (SC Hardt), Chemseddine Khelifa (Rheydter SV II), Mohamed Amin Mallouki Guerrid (SV Rhenania Hamborn), Caner Mikail Gündogan (SV Lürrip), Swen Ottaviano (SV 08 Rheydt), Shadrack Lipemba-Tshiala (SV Rot-Weiß Hockstein), Jannik Stevens (MSV Düsseldorf), Aram Abdelkarim (MSV Düsseldorf), Murat Ok (DJK/VfL Giesenkirchen), Metin Türkay (SpVg Odenkirchen), Ismail Hassan (BW Meer), Batuhan Bayrak (SC Hardt), Mohamed Hussein (SV 08 Rheydt), Milad Heider (TuS Wickrath III), Ilias Bedour (BW Meer), Mehran Samim (SpVg Odenkirchen III)
Abgänge: Ufuk Isik (), Ufuk Isik (), Arda Can Yilmaz (SC Union Nettetal II), Osama Hida Abdeslami (DJK/VfL Giesenkirchen), Timur Mustafa Arslan (1. FC Mönchengladbach), Noah Villanueva (1. FC Mönchengladbach), Timur Köroglu (), Cafer Kapkara (), Arda Akkas (1. FC Mönchengladbach), Benjamin Hilgers (1. FC Mönchengladbach), Thomas Tümmers (SpVg Odenkirchen), Ilias Kayhani (TuS Wickrath), Abdülhakim Yildirim (TuS Wickrath), Ouassim Jadaoun (SC Union Nettetal II), Samed Kaplan (1. FC Mönchengladbach), Ehsan Amani (1. FC Mönchengladbach), Muhammed Kaplan (1. FC Mönchengladbach)



VfB Korschenbroich
Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps
Zugänge: Kemal Canbolat (Reaktiviert), Ferdi Mert Bayram (Rheydter SV), Mossab Mortabit (Rheydter SV), Alexander Neufeld (SC Viersen-Rahser), Emirhan Kaya (BW Meer), Robin Mönch (Reaktiviert), Anastasios Koutras (SC Union Nettetal), Simon Phlipsen (SC Viersen-Rahser), Emre Gecgeldi (Rheydter SV II)
Abgänge: Moussa Diabate (Rheydter SV II)

Victoria Mennrath III
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein)
Abgänge: Daniel Ferreira Fernandes (Victoria Mennrath II)

Türkiyemspor Mönchengladbach
Trainer: Atabey Kaplan
Zugänge: Zakaria Damlakhi (SpVg Odenkirchen), Bashar Edo Dakhil (SpVg Odenkirchen), Adam Ghoudane (SpVg Odenkirchen), Mohammad Sadeq Omar (SC Hardt), Kiyaseddin Gümüs (TuS Wickrath III), Leon Rustemaj (Rheydter SV II), Tobias Rustemaj (Rheydter SV II), Bareq Omar (SC Hardt), Chemseddine Khelifa (Rheydter SV II), Mohamed Amin Mallouki Guerrid (SV Rhenania Hamborn), Caner Mikail Gündogan (SV Lürrip), Swen Ottaviano (SV 08 Rheydt), Shadrack Lipemba-Tshiala (SV Rot-Weiß Hockstein), Jannik Stevens (MSV Düsseldorf), Aram Abdelkarim (MSV Düsseldorf), Murat Ok (DJK/VfL Giesenkirchen), Metin Türkay (SpVg Odenkirchen), Ismail Hassan (BW Meer), Batuhan Bayrak (SC Hardt), Mohamed Hussein (SV 08 Rheydt), Milad Heider (TuS Wickrath III), Ilias Bedour (BW Meer), Mehran Samim (SpVg Odenkirchen III)
Abgänge: Ufuk Isik (), Ufuk Isik (), Arda Can Yilmaz (SC Union Nettetal II), Osama Hida Abdeslami (DJK/VfL Giesenkirchen), Timur Mustafa Arslan (1. FC Mönchengladbach), Noah Villanueva (1. FC Mönchengladbach), Timur Köroglu (), Cafer Kapkara (), Arda Akkas (1. FC Mönchengladbach), Benjamin Hilgers (1. FC Mönchengladbach), Thomas Tümmers (SpVg Odenkirchen), Ilias Kayhani (TuS Wickrath), Abdülhakim Yildirim (TuS Wickrath), Ouassim Jadaoun (SC Union Nettetal II), Samed Kaplan (1. FC Mönchengladbach), Ehsan Amani (1. FC Mönchengladbach), Muhammed Kaplan (1. FC Mönchengladbach)



VfB Korschenbroich
Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps
Zugänge: Kemal Canbolat (Reaktiviert), Ferdi Mert Bayram (Rheydter SV), Mossab Mortabit (Rheydter SV), Alexander Neufeld (SC Viersen-Rahser), Emirhan Kaya (BW Meer), Robin Mönch (Reaktiviert), Anastasios Koutras (SC Union Nettetal), Simon Phlipsen (SC Viersen-Rahser), Emre Gecgeldi (Rheydter SV II)
Abgänge: Moussa Diabate (Rheydter SV II)

Victoria Mennrath III
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein)
Abgänge: Daniel Ferreira Fernandes (Victoria Mennrath II)

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