Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Diese Transfers stehen schon fest

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.
Polizei SV MönchengladbachTrainer:
Erhan KuralayZugänge:
Mek Johann Bongers (Vereinslos), Baran Özekinci (Rheydter SV II), Devran Özekinci (Rheydter SV II)Abgänge:
keineRed Stars MönchengladbachTrainer:
Serhii Tsoi, Ilja LichtenwaldZugänge:
keineAbgänge:
keineRheydter SVTrainer:
Arian GerguriZugänge:
keineAbgänge:
Leon Vosen (DJK/VfL Giesenkirchen)SC RheindahlenTrainer:
Mesut ÖzegenZugänge:
Ali Firat Ocar (Vereinslos)Abgänge:
keineSportfreunde NeersbroichTrainer:
Oliver GlogauZugänge:
keineAbgänge:
keineSportfreunde Neuwerk IITrainer:
Holger RüttenZugänge:
Kelly Matton (Niersia Neersen), Niklas Jonas (Sportfreunde Neuwerk), Luis Erkelentz (TuS Wickrath)Abgänge:
keineSpVg Odenkirchen IITrainer:
Markus AndersZugänge:
keineAbgänge:
keineSV 1909 OtzenrathTrainer:
Dominik ReinartzZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Lürrip IITrainer:
Norbert RingelsZugänge:
keineAbgänge:
Altin Brahimi (SC St. Tönis 1911/20 II)SV SchelsenTrainer:
Maximilian LinkeZugänge:
keineAbgänge:
Marc Gülzow (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)TuS LiedbergTrainer:
Fabian VitzZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB KorschenbroichTrainer:
Boubacar Coulibaly, Hasan KampsZugänge:
keineAbgänge:
keine
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: