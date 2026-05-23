 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen.
Die Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. – Foto: Markus Verwimp

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
FC Viersen II
Rheydter SV
Odenkirchen II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht


1. FC Viersen II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

ASV Einigkeit Süchteln II
Trainer: Marvin Hermes
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Hehn
Trainer: Torsten Müller
Zugänge: Nick Lawrenz (Fortuna Mönchengladbach), Rick Voß (1. FC Viersen)
Abgänge: Gabriel Herrmann (SC Union Nettetal II), Afshin Afrouz (Pausiert)

FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Trainer: Marc Gülzow
Zugänge: Marc Gülzow (SV Schelsen)
Abgänge: keine

Polizei SV Mönchengladbach
Trainer: Erhan Kuralay
Zugänge: Mek Johann Bongers (Vereinslos), Baran Özekinci (Rheydter SV II), Devran Özekinci (Rheydter SV II)
Abgänge: keine

Red Stars Mönchengladbach
Trainer: Serhii Tsoi, Ilja Lichtenwald
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Rheydter SV
Trainer: Arian Gerguri
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Vosen (DJK/VfL Giesenkirchen)

SC Rheindahlen
Trainer: Mesut Özegen
Zugänge: Ali Firat Ocar (Vereinslos)
Abgänge: keine

Sportfreunde Neersbroich
Trainer: Oliver Glogau
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Neuwerk II
Trainer: Holger Rütten
Zugänge: Kelly Matton (Niersia Neersen), Niklas Jonas (Sportfreunde Neuwerk), Luis Erkelentz (TuS Wickrath)
Abgänge: keine

SpVg Odenkirchen II
Trainer: Markus Anders
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV 1909 Otzenrath
Trainer: Dominik Reinartz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Lürrip II
Trainer: Norbert Ringels
Zugänge: keine
Abgänge: Altin Brahimi (SC St. Tönis 1911/20 II)

SV Schelsen
Trainer: Maximilian Linke
Zugänge: keine
Abgänge: Marc Gülzow (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)

TuS Liedberg
Trainer: Fabian Vitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Korschenbroich
Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps
Zugänge: keine
Abgänge: keine

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: