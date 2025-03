Rot-Weiß Venn hat zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte einen Coup gelandet. – Foto: Steffen Pospich

Kreisliga A MG/VIE: Türkiyemspor unterliegt Rot-Weiß Venn Mit dem 18. Spieltag wurde die Saison der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen von Freitag bis Sonntag fortgesetzt. Der Spitzenreiter SV Lürrip musste am Sonntag bei der DJK Hehn ran. Am Freitag gewann der SC Rheindahlen in Odenkirchen, am Samstag der SV Schelsen in Viersen.

13 Spieltage stehen in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen noch auf dem Programm, wenn am Wochenende die Saison wieder aufgenommen wird. Den Auftakt machten dabei schon am Freitag der Sechste SpVg Odenkirchen II und der Dritte SC Rheindahlen, der mit einem Auswärtssieg zumindest bis zum Sonntag mit dem Zweiten Türkiyemspor nach Punkten gleichziehen konnte - und Platz zwei könnte am Ende dank des erweiterten Aufstiegs zur Bezirksliga-Teilnahme in der neuen Saison reichen. Am Samstag trafen dann mit dem 1. FC Viersen II auf Platz neun und dem Achten SV Schelsen Tabellennachbarn aufeinander. Der große Meisterschaftsfavorit SV Lürrip, der mit 13 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Türkiyemspor in die Restsaison geht, spielt am Sonntag beim Elften DJK Hehn. Und auch Türkiyemspor war bei Schlusslicht Rot-Weiß Venn parallel klarer Favorit. Zudem traf im Verfolgerduell der Fünfte ASV Süchteln II auf den Vierten Sportfreunde Neersbroich.

