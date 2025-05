Kreisliga A MG/VIE: So läuft der vorletzte Spieltag

Die Frage nach dem zweiten Aufsteiger neben Meister SV Lürrip könnte sich in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen am Sonntag entscheiden. Denn siegt Türkiyemspor beim SV Otzenrath, der den Ligaverbleib bereits gesichert hat, so ist der SC Rheindahlen raus aus der Verlosung. Nur dann, wenn Türkiyemspor verliert und die Rheinahlener bei Rot-Weiß Venn gewinnen, hätten sie am letzten Spieltag noch eine Chance. Auch im Abstiegskampf könnte Victoria Mennrath II die letzte Chance auf Rettung verspielen, wird daheim gegen den SV Schelsen verloren. Als Drittletzter brauchen aber auch die Gäste jeden Punkt, bei einem Remis könnten auch beide Teams schon vorentscheidend zurückfallen. Offen bleibt aber wohl bis in die Relegation der Bezirksliga die Frage, ob es überhaupt drei Absteiger geben wird. Der Abstiegskampf begann aber schon am Freitag bei der DJK Hehn, die die Sportfreunde Neersbroich zu Gast hatte.

Bereits am Freitag spielten: Rheydter SV unterliegt Sportfreunden Neersbroich

Im Kampf um Platz vier musste der Rheydter SV nach der 0:3-Niederlage am Freitagabend die Sportfreunde Neersbroich ziehen lassen, geht nun mit zwei Punkten Rückstand auf den Gegner in den letzten Spieltag. Christopher Link sorgte vor der Pause für die Führung, Joker Jan Hüsges legte innerhalb von zwölf Minuten noch einen Doppelpack nach. Das letzte Heimspiel von Stevica Blazeski und Fabian Bohlen hatte für die Rheydter also nicht der erhofften Ausgang. Rheydter SV – Sportfreunde Neersbroich 0:3

Rheydter SV: Stevica Blazeski, Fabian Bohlen, Nils Schleszies (60. Rafioudine Bawa), Valon Bajraktari (75. Onur Altuntac), Vitali Kwitko (60. Mamadou Barry), Kevin Adrovic, Florian Vitia, Durukan Celik, Mats Schleszies (60. Matthis Zaum), Melih Karakas (80. Nikita Maul), Daniel Hank - Trainer: Arian Gerguri

Sportfreunde Neersbroich: Dominik Hippler, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Mathis Beyer (76. Niklas Schnitzler), Sebastian Heymanns, Heiko Bodewein, Marco Glogau, Nico Krätschmer (90. Malte Wagner), Jan Pascal Kucklinski (55. Dennis Kylau), Christopher Link, Tim Glogau (64. Jan Hüsges) - Trainer: Oliver Glogau

Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Christopher Link (40.), 0:2 Jan Hüsges (76.), 0:3 Jan Hüsges (88.) Hehn muss weiter zittern - Sportfreunde Neuwerk II gerettet

Während die Sportfreunde Neuwerk nach dem 4:0-Erfolg bei der DJK Hehn den endgültigen Ligaverbleib feiern dürfen, geht für die Gastgeber das Zittern weiter, sie konnten nicht wie erhofft die Abstiegs-Konkurrenz unter Druck setzen. Nach einem Doppelpack von Tim Güth, der Führungstreffer fiel bereits in der ersten Minute, wechselten die Hehner zur Pause gleich fünfmal aus. Auch das hatte aber keinen Erfolg, trafen doch nach dem Wechsel noch Noah Boecker und Christopher Hermes für die Neuwerker. DJK Hehn – Sportfreunde Neuwerk II 0:4

DJK Hehn: Luca Jakobs, Julian Brockmann, Mustafa Saleh (46. Patrik Schumacher), Pierre Heymanns (46. Marc Schürings), Fabian Hentrup, Felix Peter Olbrich (46. Yannick Nebeler), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Dominik Santos Marques (46. Janusz Kersting), Dennis Can Horn (46. Hendrik Schotten), Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Maurice Meulenberg, Janik Richter, Fabian Fircho (90. Thomas Stahl), Moritz Schiele (86. Orkun Kiliboz), Christopher Hermes, Lucas Lingen, Fabian Krah, Tim Güth, Noah Boecker (62. Johannes Aldenhoff), Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Alexander Bonnes (Heinsberg) - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 Tim Güth (1.), 0:2 Tim Güth (25.), 0:3 Noah Boecker (54.), 0:4 Christopher Hermes (90.) Am Samstag traten an: 1. FC Viersen II mit wichtigem Sieg gegen SpVg Odenkirchen II

Der SpVg Odenkirchen II konnte schon vor dem Spiel nichts mehr passieren, der 1. FC Viersen II sollte mit dem 4:0-Sieg zumindest einen großen Schritt gemacht haben. Ivan Jajetic gelang dabei ein Doppelpack, Marvin Struckmann und Kevin Mohanraj sorgten für die übrigen Treffer. Zwischen den beiden ersten Treffern parierte Paul Virkus sogar noch einen Strafstoß des Doppeltorschützen. 1. FC Viersen II – SpVg Odenkirchen II 4:0

1. FC Viersen II: Florian Wittkopf, Mustafa Sala, Isaac Bortsie, Kevin Pflipsen, Moussa Coulibaly, Kevin Jude Mohanraj, Andrij Gordiyevskyy, Leonit Ala (76. Moustapha Diallo), Marvin Stefan Struckmann, Ivan Jajetic (87. Manuel Tsigkourakos), Jason Rütten (81. Mehran Samim) - Trainer: Klaus Hammann

SpVg Odenkirchen II: Paul Virkus, Yannik Topüth (46. Daniel Halm), Ryan Mc Culloch, Sandi Qais Khider, Gabriel Herrmann, Mehmet Sirin Özekinci, Patrick Beckers (69. Robin Kutschinski), Devid Yalda (70. Marc Trexler), Dominik Lichtschlag, Sinan Satilmis (58. Domenic-Joshua Yaramis), Thomas Fialkowski (46. Kevin Yaramis) - Trainer: Markus Anders

Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 25

Tore: 1:0 Ivan Jajetic (7.), 2:0 Marvin Stefan Struckmann (18.), 3:0 Ivan Jajetic (63.), 4:0 Kevin Jude Mohanraj (70.)

Besondere Vorkommnisse: Ivan Jajetic (1. FC Viersen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Paul Virkus (16.). Die Spiele am Sonntag: ASV Süchteln II - Polizei SV MG

Heute, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 15:00 PUSH

SV Otzenrath - Türkiyemspor

Heute, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 15:00 PUSH

BW Wickrathhahn - SV Lürrip

Victoria Mennrath II - SV Schelsen

Heute, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath II SV Schelsen SV Schelsen 15:30 PUSH

Rot-Weiß Venn - SC Rheindahlen

Das ist der letzte Spieltag

30. Spieltag

Sa., 31.05.25 16:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 01.06.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - 1. FC Viersen II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Rheindahlen - DJK Hehn

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rot-Weiß Venn

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Victoria Mennrath II

So., 01.06.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV

So., 01.06.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV 1909 Otzenrath

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: