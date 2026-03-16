Kreisliga A MG/VIE: Otzenrath springt auf Platz zwei

Der SV Otzenrath hat den zweiten Tabellenplatz übernommen. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Die Sportfreunde Neersbroich haben ihre Position als „Best of the rest“ hinter Spitzenreiter Rheydter SV in der Kreisliga A verloren. Gegen die abstiegsgefährdete DJK Hehn unterlagen die Sportfreunde mit 2:3. Hehn sprang dadurch auf den zum Klassenerhalt berechtigenden Tabellenplatz zwölf, während Wickrathhahn auf den möglichen Abstiegsplatz 13 rutschte.

Neersbroich stellte zunächst früh die Weichen auf Sieg, als Jonas Hintsches in der 14. Minute das 1:0 besorgte. Doch Hehn glich noch vor dem Pausenpfiff zum 1:1 aus (42. Minute). Die Sportfreunde kamen besser aus der Kabine und Christopher Link erzielte das 2:1 (49.). Hehn zeigte aber Moral und kam zu Chancen: In der 68. Minute erzielte Janusz Kersting den Ausgleich. Und Hehn überstand die Spätphase und viele Chancen der Neersbroicher schadlos.

Hentrup trifft zum Sieg

Fabian Hentrup gelang dann in der Nachspielzeit (90.+2) sogar noch der Siegtreffer. Kurios: Beide Teams verschossen in der späten Nachspielzeit noch jeweils einen Foulelfmeter.

Blau-Weiß Wickrathhahn konnte indes sein Spiel beim Tabellenführer Rheydter SV nicht antreten. Trainer Michael von Amelen berichtete von sieben Verletzten im ohnehin kleinen Kader von Blau-Weiss Wickrathhahn. Demnach habe man keine Elf zusammenbekommen, um gegen den Tabellenführer zu spielen. Dieser bekam das Spiel mit 2:0 zu seinen Gunsten gewertet. Mit neun Punkten Vorsprung ist der RSV an der Spitze und hat sogar noch ein Spiel weniger als seine Verfolger ausgetragen.

Otzenrath nach 5:0 gegen Odenkirchen II auf Platz zwei

Neuer Zweiter ist nun der SV Otzenrath, der die SpVg Odenkirchen II mit 5:0 abfertigte. Drei Mal Jan-Niklas Jaspers (54., 69. und 72.), dazu Jan-Hendrik Schmitz (58.) und Martin Naubert (86.) sorgten für klare Verhältnisse. Seinen ersten Sieg der Rückrunde feierte der Polizei SV, der einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand gegen den TuS Liedberg noch in einen 5:3-Sieg ummünzte. Den frühen Führungstreffer durch Albin Cekic (3. Minute) drehte Liedberg rasch durch einen raschen Doppelschlag von Claudio Fernandes (15. und 18.) in eine Führung. Marvin Küsters glich noch vor der Pause zum 2:2 aus (43.).

Zur zweiten Halbzeit kam der immer fitter werdende Justin Kuhlen ins Spiel – und belebte das PSV-Angriffsspiel. Soner Güven (60.) und erneut Cekic (64.) brachten den PSV mit ihren Treffern auf die Siegerstraße. Rückkehrer Kuhlen war als Vorbereiter beteiligt. Philip Onkelbach verkürzte nochmals für Liedberg (83.), doch Elah Al Maghamseh (90.+4) brachte mit seinem 5:3-Siegtreffer den Erfolg für den Polizei SV unter Dach und Fach. Mit 25 Punkten ist der PSV im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz acht.

Die weiteren Ergebnisse: SF Neuwerk II schlug den SC Rheindahlen mit 2:1, der ASV Süchteln II schickte den SV Schelsen mit 5:0 nach Hause. Und der VfB Korschenbroich trennte sich mit 3:3 von den Red Stars.