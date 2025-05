Kreisliga A MG/VIE: Abstiegskampf geht bereits am Freitag weiter

Die Frage nach dem zweiten Aufsteiger neben Meister SV Lürrip könnte sich in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen am Sonntag entscheiden. Denn siegt Türkiyemspor beim SV Otzenrath, der den Ligaverbleib bereits gesichert hat, so ist der SC Rheindahlen raus aus der Verlosung. Nur dann, wenn Türkiyemspor verliert und die Rheinahlener bei Rot-Weiß Venn gewinnen, hätten sie am letzten Spieltag noch eine Chance. Auch im Abstiegskampf könnte Victoria Mennrath II die letzte Chance auf Rettung verspielen, wird daheim gegen den SV Schelsen verloren. Als Drittletzter brauchen aber auch die Gäste jeden Punkt, bei einem Remis könnten auch beide Teams schon vorentscheidend zurückfallen. Offen bleibt aber wohl bis in die Relegation der Bezirksliga die Frage, ob es überhaupt drei Absteiger geben wird. Der Abstiegskampf beginnt aber schon am Freitag bei der DJK Hehn, die die Sportfreunde Neersbroich zu Gast hat.

Bereits am Freitag spielen: Rheydter SV - Sportfreunde Neersbroich

Morgen, 20:00 Uhr Rheydter SV Rheydter SV Sportfreunde Neersbroich Neersbroich 20:00 PUSH

DJK Hehn - Sportfreunde Neuwerk II

Morgen, 20:00 Uhr DJK Hehn DJK Hehn Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 20:00 PUSH

Am Samstag treten an: 1. FC Viersen II - SpVg Odenkirchen II

Die Spiele am Sonntag: ASV Süchteln II - Polizei SV MG

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 15:00 PUSH

SV Otzenrath - Türkiyemspor

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 15:00 PUSH

BW Wickrathhahn - SV Lürrip

Victoria Mennrath II - SV Schelsen

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath II SV Schelsen SV Schelsen 15:30 PUSH

Rot-Weiß Venn - SC Rheindahlen

Das ist der letzte Spieltag

30. Spieltag

Sa., 31.05.25 16:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 01.06.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - 1. FC Viersen II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Rheindahlen - DJK Hehn

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rot-Weiß Venn

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Victoria Mennrath II

So., 01.06.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV

So., 01.06.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV 1909 Otzenrath

