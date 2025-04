Kreisliga A MG-VIE: Zwei Spieler von Rot-Weiß Venn in der EdW

Am 21. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen sind zwei Partien bereits vor dem Sonntag gelaufen - und der Spitzenreiter hat vorgelegt. Der SV Lürrip besiegte am Samstag auch den Sechsten SpVg Odenkirchen II, der eine beachtliche Saison spielt, klar mit 4:0. Bereits am Freitag ließ Türkiyemspor im Kampf um Platz zwei wichtige Zähler liegen, kam gegen den ASV Süchjteln II nicht über ein 3:3 hinaus. Am Sonntag dann musste der SC Rheindahlen als Dritter zum Vierten Sportfreunde Neersbroich, der am vorigen Wochenende überraschend deutlich gegen die Sportfreunde Neuwerk II verloren hatte und so nun sieben Zähler hinter dem Dritten lag. Im dramatischen Abstiegskampf zählte derweil jeder Zähler. Nur Rot-Weiß Venn schien schon ein wenig abgeschlagen, den Elften SV Otzenrath und den 15. Victoria Mennrath II trennte aber nur ein Zähler. Am Sonntag kam es zu drei direkten Kellerduellen.

Mit dem 1:0-Erfolg im Kellerduell bei Victoria Mennrath hat Rot-Weiß Venn dokumentiert, sich im Abstiegskampf der Kreisliga A längst noch nicht aufgegeben zu haben. Zwei Spieler haben es so auch in die FuPa-Elf der Woche geschafft. Neben dem späten Siegtorschützen Tobias Fooßen-Jansen in der Abwehr ist das auch Angreifer Marvin Schmidder gelungen. Mit drei Spielern stellt Spitzenreiter SV Lürrip das größte Kontingent (Keeper Tim Bekkers, Verteidiger Marwin Bachmann und Mittelfeld-Mann Aslan Ergül), doppelt vertreten sind auch noch die Sportfreunde Neuwerk II.

Immer wieder gibt Türkiyemspor in diesem Jahr Punkte im Aufstiegskampf ab, so dürfte es im Vergleich mit den Rheindahlenern nicht leicht werden. Beim kuriosen 3:3 gegen den ASV Süchteln II fielen alle Tore in der ersten Halbzeit. Schon nach sechs Minuten führte Türkiyemspor dabei durch Mohammed Ali und Semih Simsek mit 2:0, doch nach knapp einer halben Stunde glichen Alexander Schneider und Yassine Janah innerhalb von zwei Minuten aus. Samed Kaplan sorgte in der 36. Minute für die erneute Führung der Gastgeber, mit dem Pausenpfiff schoss Finn Brocker dann das 3:3. Nach der Pause passierte dann weit weniger - in der Nachspielzeit sah Türkiyemspors Timur Köroglu noch die Rote Karte.

Türkiyemspor Mönchengladbach – ASV Einigkeit Süchteln II 3:3

Türkiyemspor Mönchengladbach: Timur Köroglu, Asim Göksu, Samed Kaplan, Mohammed Ali, Batuhan Türkyilmaz, Kemal Canbolat, Akin Uslucan, Ehsan Amani (68. Kubilay Erol), Thomas Tümmers (75. Osama Abdeslami), Ali Salgin, Semih Simsek - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (75. Lion Lambertz), Noel Ehlen, Fynn Brocker, Nils Hinzmann, Timo Küsters, Yassine Janah (87. Marvin Hermes), Alexander Schneider, Steffen Robertz, Jan Drechsler, Steffen Engelhardt (69. Jan Drechsler) - Trainer: Marvin Hermes

Schiedsrichter: William Clay Murphy (Heinsberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Mohammed Ali (3.), 2:0 Semih Simsek (6.), 2:1 Alexander Schneider (28.), 2:2 Yassine Janah (30.), 3:2 Samed Kaplan (36.), 3:3 Fynn Brocker (45.)

Rot: Timur Köroglu (93./Türkiyemspor Mönchengladbach/)

Bereits am Samstag spielten:

SV Lürrip lässt auch SpVg Odenkirchen II keine Chance

Eine halbe Stunde ließ sich der SV Lürrip Zeit, dann sorgten Harith Jargavani und Yilmaz Topcu noch für die 2:0-Pausenführung gegen die SpVg Odenkirchen II. Nach einer Stunde gab es dann einen Platzverweis gegen die Gäste, und das nutze der SV Lürrip in der Schlussphase, um gegen den Tabellen-Sechsten noch weitere Treffer durch Jargavani und Mithat Sezgin zum 4:0-Endstand nachzulegen. Noch vor Ostern könnte für den SV Lürrip bereits alles klar sein in Sachen Aufstieg. SV Lürrip – SpVg Odenkirchen II 4:0

SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic, Mike Wieser (88. Kevin Schmitz), Marwin Tim Bachmann, Yilmaz Topcu (69. Sefa Sürmeli), Silvio Cancian (80. Mithat Sezgin), Nikola Kalchev, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Tobias Busch, Harith Jargavani - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Dario Cancian

SpVg Odenkirchen II: Marc Trexler, Luca-Torben Aldenhoven, Ryan Mc Culloch, Kelvin Tibu Sarfo (67. Kevin Yaramis), Gabriel Herrmann (58. Yannik Topüth), Mehmet Sirin Özekinci, Andre Garcia, Michael Nelißen, Daniel Halm (46. Devid Yalda), Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (88. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders

Schiedsrichter: Nicolai Schöps - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Harith Jargavani (30.), 2:0 Yilmaz Topcu (38.), 3:0 Harith Jargavani (79.), 4:0 Mithat Sezgin (87.) Am Sonntag traten an: SV Otzenrath gewinnt Kellerduell gegen 1. FC Viersen II

Punktgleich waren die beiden Teams vor der Partie am Rande der Abstiegszone. Da versteht es sich von selbst, dass der 2:0-Erfolg des Aufsteigers SV Otzenrath gegen den 1. FC Viersen II am Sonntag ein "Big Point" war. Nach 25 Minuten sorgte Jan-Hendrik Schmitz für das 1:0 der Otzenrather, nach knapp einer Stunde stellte Merlin Padberg dann den Endstand her. Otzenrath ist so nun Elfter, der 1. FC Viersen auf dem "Schleudersitz" auf Platz 13. SV 1909 Otzenrath – 1. FC Viersen II 2:0

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey, Martin Naubert (80. Philipp Nirschl), Dominik Strauch, Nils Ceglarek, Andre Jakuszeit, Jonas Klann, Merlin Padberg (89. Jöran Waßenberg), Laurens Padberg, Jan-Hendrik Schmitz (70. Hakan Karamermer), Jan-Niklas Alexander Jaspers (84. Marc Neues) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

1. FC Viersen II: Patrick Wirth, Lukas Höckels, Rick Voß, Philipp Genzen, Timo Weber, Leart Bytyqi, Johovahni Massamba, Laurin Juno Alexis Barry, Ruben Bruß, Moritz Neumann, Cristiano Luis Dos Santos Miguel - Trainer: Carlos Miguel

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Schmitz (25.), 2:0 Merlin Padberg (59.) Blau-Weiß Wickrathhahn mit wichtigem 3:1 gegen DJK Hehn

Das zweite Kellerduell des Sonntags hat der FC Blau-Weiß Wickrathhahn mit 3:1 gegen die DJK Hehn für sich entschieden. Auch hier waren die beiden Teams vor der Partie punktgleich, so dass die Gastgeber die Abstiegszone nun erst einmal verlassen haben, während die DJK im roten Bereich hängenbleibt. Nach torloser erster Hälfte gingen die Hehner sogar durch Jonas Nösen in Führung, ehe Luca Schmidt und ein Doppelpack von Oussama Mansour das Spiel zugunsten der Gastgeber wendeten. FC Blau-Weiß Wickrathhahn – DJK Hehn 3:1

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (36. Tim Krüll), Christoph Wolters, Albion Hajra (39. Mark Schummer), Jonas Peltzer, Pasqual König, Luca Schmidt, Fabio Esposito, Christian Engels, Oussama Mansour - Trainer: Mark Endemann

DJK Hehn: Marcel Meisen, Mustafa Saleh, Fabian Hentrup, Felix Peter Olbrich (85. Patrick Theveßen), Jonas Nösen, Yannic Wolf (62. Janusz Kersting), Noah Wilms (70. Patrik Schumacher), Dominik Santos Marques (46. Julian Brockmann), Walid Chehaida (77. Bremar Kalaf), Dennis Can Horn, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Andreas Picker (Korschenbroich) - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Jonas Nösen (52.), 1:1 Luca Schmidt (58.), 2:1 Oussama Mansour (75.), 3:1 Oussama Mansour (90.+2) Victoria Mennrath II unterliegt Rot-Weiß Venn

Die Kellerteams waren an diesem Spieltag unter sich, und klar dürfte seit dem Sonntag sein, dass sich Rot-Weiß Venn noch nicht aufgegeben hat. Als es nach einem torlosen Remis bei Victoria Mennrath II aussah, schlug Tobias Fooßen-Jansen in der 90. Minute noch für die Gäste zu. Zwar fehlen Venn noch immer neun Zähler zum sicher rettenden Ufer (auf Platz 13, der reichen könnte, sind es sogar nur noch sechs), aber vielleicht setzt der Erfolg noch einmal etwas frei. Die Mennrather verlieren als Vorletzter wichtigen Boden. Victoria Mennrath II – Rot-Weiß Venn 0:1

Victoria Mennrath II: Andre Dietze, Jonathan Arnolds, Jan Tuma, Timo Eßer, Noa Heinen, Yannick Durst, Sebastian von Gehlen, Maximilian Drost (70. Tim Dückers), Ben Baulig (75. Simon Durst), Mike Schake (46. Yannik Labinski), Tom Peters - Trainer: Sascha Schiffer

Rot-Weiß Venn: Liam Hermanns, Tobias Fooßen-Jansen, Afshin Afrouz (64. Castro Boloko), Marco Stenzel, Jan Musialowski (75. Marko Grajzar), Bastian Helmgens, Benedikt Fooßen-Jansen (46. Tim Kerfers), Engjell Xhemaili, Niels Galovic, Sebastian Scholz (50. Marvin Schmidder) - Trainer: Mischa Bongarz

Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Tobias Fooßen-Jansen (90.)

Gelb-Rot: Nawid Sadig (Rot-Weiß Venn) Polizei SV MG unterliegt dem Rheydter SV

Der Rheydter SV ist nach der personellen Frischzellenkur in der Winterpause auf dem besten Wege, die Saison noch im oberen Drittel der Tabelle abzuschließen, was wohl auch als ein Versprechen auf die kommende Spielzeit gedeutet werden darf. Florian Vitia (2), Nils Schleszies und Kevin Adrovic trafen für die Gäste, die den Sieg allerdings erst in den Schlussminuten klarmachten. Jason Krüer erzielte beide Tore für den PSV, der aufpassen muss, nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Polizei SV Mönchengladbach – Rheydter SV 2:4

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Florian Langen (73. Furkan Güven), Abdulrahman Hanifa (80. Faisal Mirzada), Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Jason Krüer, Magnus Lambertz - Trainer: Erhan Kuralay

Rheydter SV: Dominic Günther, Fabian Bohlen, Benjamin Holzapfel, Nils Schleszies, Valon Bajraktari (46. Noah Villanueva), Vitali Kwitko, Baran Özekinci (41. Mamadou Barry), Kevin Adrovic, Florian Vitia (80. Bethesda Moke), Mats Schleszies - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Nils Schleszies (4.), 1:1 Jason Krüer (21.), 1:2 Florian Vitia (28.), 2:2 Jason Krüer (50.), 2:3 Florian Vitia (83.), 2:4 Kevin Adrovic (90.)

Besondere Vorkommnisse: Marvin Küsters (Polizei SV Mönchengladbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominic Günther (21.). Sportfreunde Neersbroich verlieren Topspiel gegen den SC Rheindahlen

Der SC Rheindahlen hat das Topspiel des 21. Spieltags bei den Sportfreunden Neersbroich mit 2:1 gewonnen, den zweiten Platz zurückerobert und sich zwei Punkte von Türkiyemspor im Kampf um diesen zweiten Platz abgesetzt. Nach gut einer halben Stunde gingen die Rheindahlener durch Lucas Scelza in Führung, doch die Gastgeber glichen kurz vor dem Seitenwechsel durch Chirtsopher Link vom Elfmeterpunkt aus. In der 67. Minute war es dann Manuel Gottuso, der den Sieg des SCR unter Dach und Fach brachte. Damit hat die Auswahl von Michael von Amelen wieder die besseren Karten im Kampf um den möglichen Aufstiegsplatz. Sportfreunde Neersbroich – SC Rheindahlen 1:2

Sportfreunde Neersbroich: Dominik Hippler, Niklas Schnitzler, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Alexander Lodes, Mathis Beyer (51. Leon Garche), Sebastian Heymanns, Christopher Link, Heiko Bodewein, Ben Caspar Neuenhofer (50. Nico Krätschmer), Nico Ramon Grutzka - Trainer: Oliver Glogau

SC Rheindahlen: Patrick Becker, Mesut Özegen, Alan Lipemba M'Bulayi (58. Ousmane Sylla), Nils Rupietta, Emre Türkmen, Tim Kiak, Marius Esser (93. Nadir El-Harrak Bachiri), Salih Keskin (82. Ricardo Bihn), Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Enrico Zentsch (82. Dario Bihn) - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Lucas Scelza (32.), 1:1 Christopher Link (43. Foulelfmeter), 1:2 Manuel Gottuso (67.) SV Schelsen ohne Chance gegen Sasse und die Sportfreunde Neuwerk II

Die Zweitvertretung der Sportfreunde Neuwerk ist auf dem besten Wege, sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden, denn inzwischen sind die Neuwerker mit dem nun besiegten Gegner in der Tabelle punktgleich. Der neue Achte aus Neuwerk siegte 4:1 beim SV Schelsen, und nach den vier Treffern der Vorwoche war Philipp Sasse offenbar noch nicht satt. Wieder traf er dreimal für die Sportfreunde, überließ nur einen Treffer Fabian Krah. Für die Schelsener verkürzte Jonas Bihn zwischenzeitlich auf 1:3. SV Schelsen – Sportfreunde Neuwerk II 1:4

SV Schelsen: Tim Noever, David Ringel, Sebastian Ionut Ilie, Marius Sentis (80. Robin-Maximilian Roeseler), Lucas Jansen, Jonas Bihn, Vasilios Anthitsis, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm (63. David Hennig), Luis Enrique Thomas (26. Serge Koassi Dongo), Gian-Luca Jordans - Trainer: Christian Niebel

Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Fabian Fircho, Florian Haupts, Moritz Schiele (70. Noah Boecker), Christopher Hermes (90. Mats Hinners), Christian Schiffers, Lucas Lingen, Fabian Krah, Philipp Sasse (85. Tim Güth) - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Philipp Sasse (17.), 0:2 Fabian Krah (44.), 0:3 Philipp Sasse (59.), 1:3 Jonas Bihn (68. Foulelfmeter), 1:4 Philipp Sasse (81.)

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 04.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - SV Lürrip

Fr., 04.04.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - SV Schelsen

Fr., 04.04.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Victoria Mennrath II

Sa., 05.04.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Sa., 05.04.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 06.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach

So., 06.04.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - Rheydter SV

So., 06.04.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - SV 1909 Otzenrath



23. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Rheydter SV - DJK Hehn

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr SV Lürrip - SC Rheindahlen

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 13.04.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Sportfreunde Neersbroich

So., 13.04.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - 1. FC Viersen II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Rot-Weiß Venn

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV 1909 Otzenrath - SpVg Odenkirchen II

