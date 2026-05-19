Kreisliga A MG-VIE: Vier Spieler des SV Schelsen in der Elf der Woche

Der SV Schelsen ist vierfach in der Elf der Woche vertreten. – Foto: Sascha Hohnen

Das dürfte der SV Schelsen in seiner inzwischen doch vierjährigen Spielzeit in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen auch noch nicht oft erlebt haben. Gleich vier Spieler des Teams haben es nach dem 4:0 gegen den SC Rheindahlen, welches das Thema Abstieg endgültig zu den Akten gelegt hat, in die FuPa-Elf der Woche geschafft. Dreifach vertreten sind zudem die Sportfreunde Neersbroich.

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So lief der 28. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

Nachdem die Entscheidung bei Aufstieg und Meisterschaft bereits in der Vorwoche zugunsten des Rheydter Spielvereins gefallen ist, fokussiert sich die Spannung in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen logischerweise mehr auf den Kampf gegen den Abstieg. Hier steht ebenfalls durch die Bezirksliga-Abstiege des SV Lürrip, des 1. FC Mönchengladbach und Türkiyemspors fest, dass es mindestens vier Absteiger geben wird. Fünf können es noch werden, sollte der 1. FC Viersen noch in die Relegation müssen und dort verlieren. Ein ganzer Kreis drückt die Daumen, dass er zumindest davon verschont bleibt.

Zwei Teams sind aber durch Rückzüge bereits Absteiger, der SV Lürrip II und der 1. FC Viersen II. Bei den zusätzlichen sportlichen Absteigern sieht es für die Red Stars düster aus, sollte nicht am Sonntag ein Sieg gelingen, im Kellerduell gegen den fünf Punkte davor rangierenden TuS Liedberg. Blau-Weiß-Wickrathhahn konnte einen Schritt machen, benötigte dafür aber einen Sieg beim Polizei SV, der seinerseits inzwischen rechnerisch gerettet ist. Diesen Status konnte auch der SV Schelsen erreichen, sollte es drei Punkte gegen den SC Rheindahlen geben.