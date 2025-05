Kreisliga A MG-VIE: Türkiyemspor vor Bezirksliga-Aufstieg

Noch drei Spieltage waren in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen offen, und die Liga ist so spannend wie schon lange nicht mehr zu diesem späten Zeitpunkt. Zwar steht der SV Lürrip als Meister fest, doch Platz zwei war zwischen Türkiyemspor und dem SC Rheindahlen nach wie vor hart umkämpft. Die Rheindahlener mussten im schwierigen Heimspiel am Freitag gegen den RSV ran, während Türkiyemspor am Sonntag den Polizei SV empfing - und nun fünf Zähler Vorsprung hat. Noch dramatischer bleibt hingegen der Abstiegskampf, steht dort doch auch noch nicht fest, ob es neben Rot-Weiß Venn einen oder zwei weitere Absteiger geben wird. So dürfen sich erst die Teams am Platz acht nun sicher fühlen, während die Lage im Keller dramatisch bleibt.

Am Donnerstag traten an: SpVg Odenkirchen II nach 6:1 gegen Hehn so gut wie gesichert DJK Hehn

Nach dem klaren 6:1-Erfolg der SpVg Odenkirchen gegen die DJK Hehn dürfte der Ligaverbleib für die Odenkirchener gesichert sein, am Ende des 28. Spieltags womöglich sogar bereits rechnerisch. Für die Gäste hingegen wird die Luft immer dünner. Jeweils ein Doppelpack gelang auf Seiten der Gastgeber Thomas Fialkowski und Michael Nelißen, für die Gäste verkürzte Patrick Theveßen in der ersten Hälfte zum zwischenzeitlichen 1:2. SpVg Odenkirchen II – DJK Hehn 6:1

SpVg Odenkirchen II: Marc Trexler, Tim van Luyk, Ryan Mc Culloch, Dominik Zander, Patrick Beckers (81. Gabriel Herrmann), Kevin Volkholz (78. Kevin Yaramis), Andre Garcia (74. Mehmet Sirin Özekinci), Michael Nelißen, Sinan-Arda Cetin (46. Dominik Lichtschlag), Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (83. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting (46. Hendrik Schotten), Julian Brockmann (68. Yannick Nebeler), Pierre Heymanns, Fabian Hentrup, Patrik Schumacher (46. Yannic Wolf), Felix Peter Olbrich (83. Luca Jakobs), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Dennis Can Horn, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Kevin Volkholz (16.), 2:0 Thomas Fialkowski (20.), 2:1 Patrick Theveßen (21.), 3:1 Patrick Beckers (28.), 4:1 Thomas Fialkowski (55.), 5:1 Michael Nelißen (86.), 6:1 Michael Nelißen (90.+1) Am Freitag spielten: SC Rheindahlen unterliegt dem Rheydter SV

Die 0:2-Heimniederlage des SC Rheindahlen gegen den Rheydter SV könnte der entscheidende Schlag gegen die Gastgeber im Kampf um Platz zwei gewesen sein. Nach einer Stunde ohne Tore traf Melih Karakas zur Führung für den RSV, die Entscheidung fiel aber erst in der Nachspielzeit, als Kevin Adrovic das 2:0 für den Spö nachlegte. Damit haben die Rheydter einen großen Schritt gemacht, die Saison auf einem starken vierten Platz abzuschließen, hinter Lürrip als womöglich zweitbestes Rückrundenteam. SC Rheindahlen – Rheydter SV 0:2

SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Alan Lipemba M'Bulayi, Nils Rupietta (85. Kay Hübner), Emre Türkmen, Ousmane Sylla, Tim Kiak, Murat Tam (75. Bennet Grefen), Manuel Gottuso (23. Ousmane Thiao), Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri (85. Yasin Karabunar), Hassan El Hage (78. Jermaine Maddox Albayrak) - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen

Rheydter SV: Stevica Blazeski, Fabian Bohlen, Nils Schleszies, Valon Bajraktari (90. Bethesda Moke), Vitali Kwitko (84. Daniel Hank), Mamadou Barry, Onur Altuntac, Kevin Adrovic, Florian Vitia (90. Erti Mucolli), Matthis Zaum (55. Mats Schleszies), Melih Karakas (80. Nikita Maul) - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Melih Karakas (60.), 0:2 Kevin Adrovic (90.+1) Die Spiele am Sonntag: Sportfreunde Neuwerk II mit Kantersieg gegen Rot-Weiß Venn

Nach dem 3:1-Sieg der Sportfreunde Neuwerk II gegen Rot-Weiß Venn wäre zwar theoretisch eine Punktgleichheit mit dem SV Schelsen auf dem ersten Abstiegsplatz noch möglich, aber so viel kann eigentlich kaum zusammenkommen. An einem Tag mit sieben verschiedenen Neuwerker Torschützen gelang lediglich Fabian Krah ein Doppelpack, für die Venner verkürzte Marvin Schmidder auf 1:7. Sportfreunde Neuwerk II – Rot-Weiß Venn 8:1

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Maurice Meulenberg, Patrick Kevin Scheulen (46. Orkun Kiliboz), Janik Richter, Moritz Schiele (55. Johannes Aldenhoff), Christopher Hermes, Lucas Lingen, Fabian Krah, Tim Güth (75. Niklas Jonas), Noah Boecker, Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten

Rot-Weiß Venn: Nihad Ossi, Tobias Fooßen-Jansen, Maurice Pfennings (46. Engjell Xhemaili), Castro Boloko (69. Marko Grajzar), Kai Stange (46. Sebastian Scholz), Jan Musialowski, Fabio Leonardo Nüchel, Benedikt Fooßen-Jansen (62. Afshin Afrouz), Robert Erbers, Marvin Schmidder, Marvin Wählen (76. Niels Galovic) - Trainer: Mischa Bongarz

Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Patrick Kevin Scheulen (28. Foulelfmeter), 2:0 Noah Boecker (33.), 3:0 Tim Güth (42.), 4:0 Fabian Krah (45.), 5:0 Moritz Schiele (47.), 6:0 Johannes Aldenhoff (69.), 7:0 Fabian Krah (70.), 7:1 Marvin Schmidder (79.), 8:1 Christopher Hermes (90.) Türkiyemspor macht mit 2:1 gegen Polizei SV großen Schritt zum Aufstieg

Türkiyemspor steht durch dem 2:1-Sieg gegen den Polizei SV mit einem Bein in der Bezirksliga, während der Polizei SV im Abstiegskampf weiter zittern muss. In einer dramatischen Partie brachte Batuhan Türkyilmaz den Tabellenzweiten schon nach vier Minuten in Führung, kurz nach dem Wiederbeginn glich Justin Kuhlen allerdings aus. Als es bereits nach einer Punkteteulung aussah, schoss Ehsan Amani in der 90. Minute noch den Siegtreffer für Türkiyemspor. Zehn Minuten zuvor war Asim Göksu bereits mit einer Foulelfmeter gescheitert. Türkiyemspor Mönchengladbach – Polizei SV Mönchengladbach 2:1

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Asim Göksu, Benjamin Hilgers, Samed Kaplan, Mohammed Ali, Batuhan Türkyilmaz, Akin Uslucan (34. Kemal Canbolat), Taylan Özdemir (58. Jade Liam Diane), Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Semih Simsek - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Florian Langen, Kevin Michel, Oday Kayrouz, Furkan Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Faisal Mirzada, Justin Kuhlen, Jason Krüer - Trainer: Erhan Kuralay

Schiedsrichter: Michael Kranz (Hückelhoven) - Zuschauer: 57

Tore: 1:0 Batuhan Türkyilmaz (4.), 1:1 Justin Kuhlen (47.), 2:1 Ehsan Amani (90.)

Besondere Vorkommnisse: Asim Göksu (Türkiyemspor Mönchengladbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (81.). ASV Süchteln II besiegt 1. FC Viersen II nach der Pause klar

Im Derby beim ASV Süchteln II war der 1. FC Viersen II beim 1:5 weit davon entfernt, den erhofften Sieg im Abstiegskampf zu landen. So bleibt das Polster mit zwei Zählern auf den SV Schelsen dünn. Jeweils ein Doppepack gelang auf Süchtelner Seite Kyle Brocker und Anthony Kreft, für den 1. FC hatte Moussa Coulibaly in der ersten Spielminute sogar zur Führung getroffen, die immerhin bis zur 51. Minute Bestand hatte. ASV Einigkeit Süchteln II – 1. FC Viersen II 5:1

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (78. Lion Lambertz), Noel Ehlen, Aaron Kliewer, Fynn Brocker (70. Joe Recker), Timo Küsters, Kyle Brocker (78. Jan Schouren), Alexander Schneider (78. Yassine Janah), Nils Wüsten, Timon Klatt (46. Jeremy Beckers), Giuliano Güngör - Trainer: Marvin Hermes

1. FC Viersen II: Florian Wittkopf, Manuel Tsigkourakos, Isaac Bortsie, Kevin Pflipsen, Simon Fegers, Moussa Coulibaly, Kevin Jude Mohanraj, Andrij Gordiyevskyy, Marvin Stefan Struckmann (79. Mehran Samim), Ivan Jajetic (82. Dirk Heimanns), Gabriel Shala (55. Christian Osafu Imariagbe) - Trainer: Klaus Hammann

Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Moussa Coulibaly (1.), 1:1 Kyle Brocker (51.), 2:1 Anthony Kreft (56.), 3:1 Kyle Brocker (58.), 4:1 Alexander Schneider (63.), 5:1 Anthony Kreft (73.) Sportfreunde Neersbroich besiegen Victoria Mennrath II

Bei den Sportfreunden Neersbroich hätte Victoria Mennrath II ganz dringend Punkte benötigt, doch die Gastgeber setzten sich mit 4:2 durch. Dadurch müsste Mennrath nun an den beiden letzten Spieltagen vier Zähler auf das rettende Ufer gutmachen. Ben Baulig brachte die Mennrather zunächst in Führung, ehe Christopher Link das Spiel mit einem Doppelpack noch vor der Pause drehte. Jan Hüsges traf dann in der 82. Minute zum 3:1, Sebastian Schröder verkürzte noch einmal, ehe Tim Glogau mit dem 4:2 in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Sportfreunde Neersbroich – Victoria Mennrath II 4:2

Sportfreunde Neersbroich: Dominik Hippler, Niklas Schnitzler (80. Alexander Lodes), Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Sebastian Heymanns, Christopher Link, Heiko Bodewein, Marco Glogau (91. Ben Caspar Neuenhofer), Nico Krätschmer (69. Mathis Beyer), Tim Glogau, Tobias Nießen - Trainer: Oliver Glogau

Victoria Mennrath II: Andre Dietze, Jan Tuma, Philipp Delbos (46. Mike Schake), Timo Eßer, Malte Renner, Yannik Labinski, Alexander Missing (59. Daniel Ferreira Fernandes), Yannick Durst, Dustin Herberg, Trichany Wazulua (71. Sebastian Schröder), Ben Baulig (84. Jan Peters) - Trainer: Sascha Schiffer

Schiedsrichter: Taner Yalcin - Zuschauer: 31

Tore: 0:1 Ben Baulig (18.), 1:1 Christopher Link (28.), 2:1 Christopher Link (44.), 3:1 Jan Hüsges (82.), 3:2 Sebastian Schröder (89.), 4:2 Tim Glogau (90.) SV Schelsen unterliegt BW Wickrathhahn

Eine ganz bittere Niederlage im Abstiegskampf musste der SV Schelsen daheim gegen Blau-Weiß Wickrathhahn einstecken. Christian Engels brachte mit einem Foulelfmeter die Gäste nach 23 Minuten in Führung, gleich nach der Pause baute Fabio Esposito auf 2:0 aus. Zwar gelang Oliver Schilaksi noch der Anschlusstreffer, aber erst in der 90. Minute. Somit bleibt der SVS auf einem Abstiegsplatz, liegt zwei Zähler hinter dem 1. FC Viersen II und nun fünf hinter Wickrathhahn, für das die Rettung nah ist. SV Schelsen – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:2

SV Schelsen: Tim Noever, David Ringel (86. Michael Prigge), Marius Sentis, Lucas Jansen, Marvin Polle (68. Nils Muders), Sebastian Gerhard Selke, Luka Tanaskovic (46. Jonah Alexander Lange), Dominic Müller, Gian-Luca Jordans, Oliver Schilaski, Dirk Götz (66. Luis Enrique Thomas) - Trainer: Michael Prigge - Trainer: Christian Niebel - Trainer: Dominic Schiffer

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Christoph Wolters, Albion Hajra, Pasqual König, Luca Schmidt, Kaan Altun (72. Jonas Peltzer), Tim Sturm, Fabio Esposito, Christian Engels, Oussama Mansour - Trainer: Mark Endemann

Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Christian Engels (23. Foulelfmeter), 0:2 Fabio Esposito (47.), 1:2 Oliver Schilaski (90.) SV Lürrip ohne Mühe gegen den SV Otzenrath

Der SV Otzenrath war beim klaren 3:7 beim SV Lürrip ohne Chance, darf sich aber trotzdem darüber freuen, auch rechnerisch die Klasse als Aufsteiger souverän gehalten zu haben. Auf Seiten des Meisters, der seinen 26. Sieg im 28. Saisonspiel feierte, zeichnete sich Hartith Jargavani mit gleich vier Treffern besonders aus. Mit nun 24 Saisontoren übernahm er auch die Spitze der Liga-Torschützenliste von Karsten Robertz.

SV Lürrip – SV 1909 Otzenrath 7:3

SV Lürrip: Tanyu Engels, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Kevin Schmitz, Yilmaz Topcu (50. Lukas Lüpges), Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli, Mithat Sezgin (78. Tim Bekkers), Michael Bohnen, Harith Jargavani - Trainer: Dario Cancian

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey, Hakan Karamermer (64. Marc Neues), Jöran Waßenberg (56. Raul Jimenez Ubeda), Nils Ceglarek, Karl Hamacher (46. Martin Naubert), Andre Jakuszeit, Jonas Klann (78. Philipp Nirschl), Merlin Padberg, Laurens Padberg (85. Thomas Balven), Tim Reinartz - Trainer: Dominik Reinartz

Schiedsrichter: Andreas Picker (Korschenbroich) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Harith Jargavani (13.), 1:1 Merlin Padberg (18.), 1:2 Merlin Padberg (25.), 2:2 Michael Bohnen (43.), 3:2 Harith Jargavani (44.), 4:2 Sefa Sürmeli (61.), 5:2 Harith Jargavani (76.), 6:2 Tim Bekkers (82.), 6:3 Raul Jimenez Ubeda (84.), 7:3 Harith Jargavani (85.)

Das sind die letzten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neersbroich

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - SpVg Odenkirchen II

So., 25.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Polizei SV Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - SV Lürrip

So., 25.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Rheindahlen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SV Schelsen



30. Spieltag

Sa., 31.05.25 16:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 01.06.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - 1. FC Viersen II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Rheindahlen - DJK Hehn

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rot-Weiß Venn

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Victoria Mennrath II

So., 01.06.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV

So., 01.06.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV 1909 Otzenrath

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: