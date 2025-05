Kreisliga A MG-VIE: Türkiyemspor lässt gegen den SV Schelsen Federn

Bei der Frage, wer hinter dem SV Lürrip den inzwischen sicheren zweiten Aufstiegsplatz der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen einnimmt, hatte es der SC Rheindahlen am Freitagabend mit Blau-Weiß Wickrathhahn zu tun, während der vier Punkte besser dastehende Zweite Türkiyemspor am Sonntag beim SV Schelsen ran musste - beide hatten also Gegner, die im Abstiegskampf punkten mussten. Hier trennten die Plätze 9 und 15 vor dem 26. Spieltag nur drei Zähler. Nur für Rot-Weiß Venn wird wohl nichts mehr gehen, erst recht nicht nach dem 1:5 beim ASV Süchteln II im schon am Dienstag vorgezogenen Spiel.

Schon am Dienstag spielten:

Rot-Weiß Venn auch beim ASV Süchteln II ohne Chance

Mit der klaren 1:5-Niederlage beim ASV Süchteln II könnten für Rot-Weiß Venn bereits am Wochenende auch rechnerisch die Lampen in der Kreisliga A ausgehen. In der schon am Dienstag vorgezogenen Partie war Karsten Robertz mal wieder als dreifacher Torschütze in Aktion, zudem waren Johannes Leske und Joker Lion Lambertz kurz nach seiner Hereinnahme erfolgreich. Bei den Vennern verkürzte Tobias Fooßen-Jansen zum zwischenzeitlichen 1.4. ASV Einigkeit Süchteln II – Rot-Weiß Venn 5:1

ASV Einigkeit Süchteln II: Sascha Jansen, Anthony Kreft (81. Lion Lambertz), Rohan Hirsch (82. Yassine Janah), Noel Ehlen, Fynn Brocker (73. Jan Drechsler), Nils Hinzmann, Lion Lambertz, Johannes Leske (80. Klaus Siemes), Alexander Schneider, Karsten Robertz, Steffen Engelhardt (49. Aaron Kliewer) - Trainer: Marvin Hermes

Rot-Weiß Venn: Nihad Ossi, Tobias Fooßen-Jansen, Maurice Pfennings (84. Tim Korsten), Gerrit Meinhardt, Afshin Afrouz (80. Fabio Leonardo Nüchel), Castro Boloko, Bastian Helmgens, Tim Kerfers, Robert Erbers, Marvin Schmidder, Christian Hahn - Trainer: Mischa Bongarz

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 31

Tore: 1:0 Karsten Robertz (8.), 2:0 Johannes Leske (74.), 3:0 Karsten Robertz (79.), 4:0 Lion Lambertz (86.), 4:1 Tobias Fooßen-Jansen (90.), 5:1 Karsten Robertz (90.) Am Freitag traten an: SC Rheindahlen löst Aufgabe gegen BW Wickrathhahn

Der SC Rheindahlen hat als Tabellendritter seine Aufgabe gegen Blau-Weiß Wickrathhahn gelöst und bleibt im Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz in die Bezirksliga. Dabei stand es schon zeitig 4:1, in den ersten 35 Minuten trafen Lucas Scelza (2), Hassan El Hage und Enrico Zentsch für den SCR, dazwischen verkürzte Christian Engels per Elfmeter für die Gäste. Manuel Gottuso ließ zehn Minuten nach der Pause das 5:1 folgen, erst danach verküzten Engels und Oussama Mansour noch zweimal für Wickrathhahn, das somit die Abstiegsgefahr weiter nicht gebannt hat. SC Rheindahlen – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 5:3

SC Rheindahlen: Patrick Becker, Hasan Er, Alan Lipemba M'Bulayi, Ousmane Thiao, Salih Keskin (88. Akbar Khan Naderi), Manuel Gottuso (58. Bennet Grefen), Lucas Scelza (83. Miracle Mangaya Mongengo), Nadir El-Harrak Bachiri (67. Murat Tam), Enrico Zentsch, Hassan El Hage (58. Marius Esser), Jephte Chibalonza Kwanza - Trainer: Michael von Amelen

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (90. Tim Krüll), Christoph Wolters, Jonas Peltzer (58. Mark Schummer), Pasqual König, Luca Schmidt, Tim Sturm, Christian Engels, Fabio Meaggia (68. Kaan Altun), Oussama Mansour - Trainer: Mark Endemann

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 43

Tore: 1:0 Lucas Scelza (5.), 2:0 Hassan El Hage (16.), 2:1 Christian Engels (19. Foulelfmeter), 3:1 Lucas Scelza (22.), 4:1 Enrico Zentsch (35.), 5:1 Manuel Gottuso (55.), 5:2 Christian Engels (78.), 5:3 Oussama Mansour (84.) Am Samstag spielten: 1. FC Viersen II kassiert spät 1:1 gegen die DJK Hehn Gestern, 16:30 Uhr 1. FC Viersen FC Viersen II DJK Hehn DJK Hehn 1 1 Abpfiff Im Kellerduell zwischen dem 1. FC Viersen und der DJK Hehn gab es beim 1:1 am Samstag keinen Sieger, weshalb die Teams mit nun je 28 Punkten beide in aktuter Abstiegsgefahr verbleiben. Allerdings führten die Viersener, die mit lediglich zwei Spielern auf der Ersatzbank in die Partie gingen, von der 6. Minute an durch Patrick Theveßen mit 1:0 - bis in die siebte Minute der Nachspielzeit. Marvin Struckmann sorgte noch für den späten Ausgleich, der gefühlt die Hehner noch als Sieger vom Platz gehen ließ. Es könnte für beide Teams ein Zittern bis zum letzten Spieltag werden. 1. FC Viersen II – DJK Hehn 1:1

1. FC Viersen II: Florian Wittkopf, Manuel Tsigkourakos, Mustafa Sala, Isaac Bortsie, Maximilian Andre Wichelhaus (73. Patrick Wirth), Kevin Pflipsen, Mehran Samim (46. Dirk Heimanns), Marvin Stefan Struckmann, Jan Hendrik Heynckes, Jason Rütten, Gabriel Shala - Trainer: Klaus Hammann

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting, Julian Brockmann, Pierre Heymanns, Fabian Hentrup, Patrik Schumacher (66. Marc Schürings), Felix Peter Olbrich, Noah Wilms (83. Yannick Nebeler), Patrick Theveßen (66. Mustafa Saleh), Dominik Santos Marques (87. Filipe Lemos Lopes) (89. Bremar Kalaf), Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Patrick Theveßen (6.), 1:1 Marvin Stefan Struckmann (90.) Odenkirchen II holt 0:2 gegen Rheydter SV auf Gestern, 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen II Rheydter SV Rheydter SV 2 2 Der Rheydter SV hat die große Chance verpasst, durch einen Sieg bei der SpVg Odenkirchen II zumindest über Nacht auf Platz vier zu springen. Denn durch Treffer von Kevin Adrovic nach einer halben Stunde und Florian Vitia acht Minuten nach der Pause führte der "Spö" bereits mit 2:0, ehe die Gastgeber spät zurückschlugen. Thorben Schmitt sorgte in der 79. Minute für den Anschluss, Thomas Fialkowski zwei Minuten vor dem Ende für den 2:2-Endstand. Bei den engen Abständen nach unten ist das für Odenkirchen noch nicht die Rettung, aber ein weiterer Punkt, um am Ende vielleicht nicht ganz so lange zittern zu müssen. SpVg Odenkirchen II – Rheydter SV 2:2

SpVg Odenkirchen II: Marc Trexler, Tim van Luyk, Sandi Qais Khider (70. Dominik Lichtschlag), Kelvin Tibu Sarfo (76. Andre Garcia), Gabriel Herrmann, Mehmet Sirin Özekinci, Patrick Beckers, Kevin Yaramis (46. Kevin Volkholz), Daniel Halm (70. Robin Kutschinski), Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski - Trainer: Christian Klein

Rheydter SV: Stevica Blazeski, Fabian Bohlen, Nils Schleszies, Valon Bajraktari (70. Erti Mucolli), Mamadou Barry (70. Bethesda Moke), Onur Altuntac (61. Simon Phlipsen), Kevin Adrovic, Florian Vitia (61. Vitali Kwitko), Mats Schleszies, Melih Karakas - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 36

Tore: 0:1 Kevin Adrovic (30.), 0:2 Florian Vitia (53.), 1:2 Thorben Schmitt (79.), 2:2 Thomas Fialkowski (88.) Die Spiele am Sonntag: SV Lürrip siegt 3:1 gegen Polizei SV

Der Meister SV Lürrip kann die Saison zwar nicht mehr ohne Punktverlust, aber durchaus noch ohne Niedelage beenden. Das 3:1 gegen den Polizei SV MG war der nächste Schritt auf diesem Weg. Zwar gingen die Gäste durch Justin Kuhlen nach elf Minuten in Führung, doch mit einem Dreierpack sorgte Harith Jargavani für den Favoritensieg, zwei Treffer davon noch vor der Pause. Für die Gäste bedeutet das, dass sie sich nach wie vor nicht nachhaltig aus dem Abstiegsrennen verabschieden können. SV Schelsen schockt Türkiyemspor

Das 1:1 zwischen dem SV Schelsen und Türkiyemspor dürfte beim SC Rheindahlen für Freude gesorgt haben, rücken die Rheindahlener doch damit bis auf zwei Zähler an Platz zwei heran. Fast dürfte sich der Gast nach dem Führungstreffer von Ilias Kayhani in der 56. Minute schon sicher gefühlt haben, blieb es bei der Führung doch bis in die Nachspielzeit. Da jedoch sorgte Dominic Müller noch für den Ausgleich. Immerhin haben die Schelsener diesen einen Punkt als Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Sportfreunde Neuwerk II mit wichtigem Sieg gegen Victoria Mennrath II

Das 4:0 im Kellerduell für die Sportfreunde Neuwerk II gegen Victoria Mennrath II könnte am Ende so etwas wie ein Big Point sein, ist das Polster der Neuwerker auf die Abstiegszone damit bei nun vier Zählern, während die Gäste Vorletzter bleiben. Tim Güth war dabei mit gleich drei Toren der "Man of the Match", zur Führung hatte zuvor Janik Richter getroffen. SV Otzenrath mit wichtigem Sieg in Neersbroich

Zu den Gewinnern des Tages im Abstiegskampf zählt eindeutig auch der SV Otzenrath, der durch das 3:0 bei den Sportfreunden Neersbroich zwar noch nicht sicher ist, er auf Platz sieben aber nun gute Chancen auf den Ligaverbleib haben dürfte. Ein Eigentor von Sebastian Thomaßen leitete den Sieg vor der Pause ein, nach dem Wechsel legten dann noch Simon Schrey und Jan-Niklas Jaspers nach.

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Do., 08.05.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - DJK Hehn

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 10.05.25 18:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SV Lürrip

So., 11.05.25 13:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - 1. FC Viersen II

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neersbroich

So., 11.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen II

So., 11.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SC Rheindahlen



28. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - DJK Hehn

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Rheydter SV

So., 18.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rot-Weiß Venn

So., 18.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - 1. FC Viersen II

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Victoria Mennrath II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV 1909 Otzenrath

So., 18.05.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: