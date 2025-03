Kreisliga A MG-VIE: SV Lürrip empfängt am Samstag Odenkirchen II

Am 21. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen ist es nur eine Partie, die nicht am Sonntag ausgetragen wird. Da ist allerdings der Spitzenreiter im Einsatz. Der SV Lürrip, der wohl noch maximal vier Siege bis zum endgültigen Aufstieg in die Bezirksliga benötigt, hat es bereits am Samstag um 18.30 Uhr mit der SpVg Odenkirchen II zu tun, die als Sechster der Tabelle auch eine beachtliche Saison spielt. Am Sonntag dann muss der SC Rheindahlen als Dritter zum Vierten Sportfreunde Neersbroich, der am vorigen Wochenende überraschend deutlich gegen die Sportfreunde Neuwerk II verloren hatte und so nun sieben Zähler hinter dem Dritten liegt. Nutzen könnte das der Zweite Türkiyemspor, um sich mit einem Sieg daheim gegen Süchteln II womöglich ein Polster zu verschaffen. Leicht wird das aber nicht. Im dramatischen Abstiegskampf zählt derweil jeder Zähler. Nur Rot-Weiß Venn ist schon ein wenig abgeschlagen, den Elften SV Otzenrath und den 15. Victoria Mennrath II trennt aber nur ein Zähler. Am Sonntag kommt es zu drei direkten Kellerduellen.

Bereits am Samstag spielen:

SV Lürrip - SpVg Odenkirchen II

Morgen, 18:30 Uhr SV Lürrip SV Lürrip SpVg Odenkirchen Odenkirchen II 18:30 PUSH

Am Sonntag treten an: Türkiyemspor - ASV Süchteln II

Heute, 20:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II 20:00 PUSH

SV Otzenrath - 1. FC Viersen II

Blau-Weiß Wickrathhahn - DJK Hehn

Victoria Mennrath - Rot-Weiß Venn

Polizei SV MG - Rheydter SV

So., 30.03.2025, 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV Rheydter SV Rheydter SV 15:30 PUSH

Sportfreunde Neersbroich - SC Rheindahlen

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich SC Rheindahlen Rheindahlen 15:00 PUSH

SV Schelsen - Sportfreunde Neuwerk II

So., 30.03.2025, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 15:15 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 04.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - SV Lürrip

Fr., 04.04.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - SV Schelsen

Fr., 04.04.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Victoria Mennrath II

Sa., 05.04.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Sa., 05.04.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 06.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach

So., 06.04.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - Rheydter SV

So., 06.04.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - SV 1909 Otzenrath



23. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Rheydter SV - DJK Hehn

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr SV Lürrip - SC Rheindahlen

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 13.04.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Sportfreunde Neersbroich

So., 13.04.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - 1. FC Viersen II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Rot-Weiß Venn

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV 1909 Otzenrath - SpVg Odenkirchen II

