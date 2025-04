Kreisliga A MG-VIE: SC Rheindahlen patzt beim 0:4 in Otzenrath

Nachdem der SV Lürrip seit Grundonnerstag als Meister und Aufsteiger feststeht ( wir berichteten hier ), sind es vor allem noch zwei Fragen, die an den verbleibenden sechs Spieltagen der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen zu beantworten sind. Wer sichert sich den inzwischen sehr wahrscheinlichen zweiten Aufstiegsplatz - und wer muss in die Kreisliga B? Bei der Frage nach dem zweiten Aufstiegsplatz gibt es seit Sonntag eine deutliche Tendenz zugunsten von Türkiyemspor, doch der Abstiegskampf ist mit einer Ausnahme offener denn je. Den Siebten Polizei SV trennen nur fünf Zähler vom Vorletzten 1. FC Viersen II, fünf Teams sind gar nur durch zwei Punkte getrennt.

Bereits am Freitag spielten: Rheydter SV und ASV Süchteln II trennen sich 1:1

Keinen Sieger gab es am Freitagabend beim 1:1 zwischen dem Rheydter Spielverein und dem ASV Süchteln II. Nach toloser erster Hälfter war es zunächst der zur Pause eingewechselte Aaron Kliewer, der in der 56. Minute die Süchtelner Gäste in Führung brachte. Doch in der 71. Minute glich Durukan Celik für den "Spö" zum Endstand aus. Damit bleiben die Rheydter als Fünfter drei Zähler vor ihrem direkten Verfolger Süchteln. Rheydter SV – ASV Einigkeit Süchteln II 1:1

Rheydter SV: Leon Vosen, Fabian Bohlen, Benjamin Holzapfel (46. Valon Bajraktari), Rafioudine Bawa, Nils Schleszies, Erti Mucolli (58. Mamadou Barry), Onur Altuntac (89. Karsten Waniek), Durukan Celik, Mats Schleszies, Melih Karakas (76. Matthis Zaum), Daniel Hank - Trainer: Arian Gerguri

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (73. Yassine Janah), Rohan Hirsch (81. Klaus Siemes), Noel Ehlen, Fynn Brocker, Johannes Leske, Alexander Schneider, Steffen Robertz, Giuliano Güngör, Steffen Engelhardt (46. Aaron Kliewer), Toshiyuki Kubota (84. Jan Drechsler) - Trainer: Marvin Hermes

Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Aaron Kliewer (56.), 1:1 Durukan Celik (71.) Am Sonntag traten an: Rot-Weiß Venn nach 2:4 gegen 1. FC Viersen II kaum noch zu retten

Während die Teams im Abstiegskampf weiter zusammenrücken, dürften bei Rot-Weiß Venn nach dem 2:4 gegen den 1. FC Viersen II, der seinerseits damit alle Chancen hat, die Planungen für die Kreisliga B beginnen. Mindestens neun Punkte müssten in den verbleibenden fünf Spielen aufgeholt werden. Für die Viersener traf Kevin Jude Mohanraj doppelt, dazu waren Yuuki Fukui und Jan Heynckes erfolgreich. Für die Venner trafen Jan Musialowski und Patrick Reneerkens. Die Viersener vergaben auch noch einen Foulelfmeter. Rot-Weiß Venn – 1. FC Viersen II 2:4

Rot-Weiß Venn: Nihad Ossi, Tobias Fooßen-Jansen, Gerrit Meinhardt (46. Engjell Xhemaili), Afshin Afrouz (28. Castro Boloko), Kai Stange, Jan Musialowski, Bastian Helmgens (59. Benedikt Fooßen-Jansen) (82. Niels Galovic), Christian Schrödter, Sebastian Scholz (68. Nigel Ramon Kalscheuer), Marvin Schmidder, Patrick Reneerkens - Trainer: Mischa Bongarz

1. FC Viersen II: Patrick Wirth, Manuel Tsigkourakos, Mustafa Sala, Maximilian Andre Wichelhaus, Moussa Coulibaly, Yuuki Fukui, Kevin Jude Mohanraj, Kevin Pflipsen, Marvin Stefan Struckmann, Jan Hendrik Heynckes, Simon Fegers - Trainer: Klaus Hammann

Schiedsrichter: Marvin Becker - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Kevin Jude Mohanraj (12.), 0:2 Yudai Matsumoto (19.), 1:2 Jan Musialowski (27.), 1:3 Kevin Jude Mohanraj (75.), 2:3 Patrick Reneerkens (77.), 2:4 Jan Hendrik Heynckes (81.)

Besondere Vorkommnisse: Mustafa Sala (1. FC Viersen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (26.). Polizei SV MG mit Kantersieg gegen die DJK Hehn

Mit dem 8:2-Kantersieg gegen die DJK Hehn dürfte der Polizei SV Mönchengladbach im Abstiegskampf einen großen Schritt gemacht haben, aber sicher ist man aktuell auch auf Platz sieben noch nicht endgültig. Drei Treffer erzielte dabei Justin Kuhlen, zwei gingen auf das Konto von Marvin Küsters. Beide Hehner Tore erzielte Dominik Santos Marques, deutlich wurde es nach dem 2:2 zur Pause erst im zweiten Abschnitt. Die Hehner bleiben voll in der Gefahrenzone. Polizei SV Mönchengladbach – DJK Hehn 8:2

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Nick Schaub (37. Kevin Michel), Furkan Güven, Soner Güven, Marvin Küsters, Hüseyin Bayboga (81. Christian Schombert), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Jason Krüer (82. Stephan Deues), Magnus Lambertz (59. Justin Kuhlen) - Trainer: Erhan Kuralay

DJK Hehn: Luca Jakobs, Hendrik Schotten, Julian Brockmann, Mustafa Saleh, Felix Peter Olbrich, Jonas Nösen, Noah Wilms, Dominik Santos Marques, Altan Oktay Akkas, Dennis Can Horn, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Torben Wagner - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Dominik Santos Marques (10.), 0:2 Dominik Santos Marques (30.), 1:2 Marvin Küsters (34.), 2:2 Elah Al Maghamseh (38.), 3:2 Jason Krüer (50.), 4:2 Justin Kuhlen (61.), 5:2 Justin Kuhlen (73.), 6:2 Marvin Küsters (74.), 7:2 Hüseyin Bayboga (76.), 8:2 Justin Kuhlen (80.)

Besondere Vorkommnisse: Marvin Küsters (Polizei SV Mönchengladbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.). SV Lürrip siegt auch in der Meisterschaft gegen den SV Schelsen

Nach dem Sieg im kleinen Finale des Kreispokals hat der SV Lürrip auch das Meisterschaftsspiel gegen den SV Schelsen gewonnen, diesmal mit 3:1. Harith Jargawani traf doppelt für den Meister, zudem war Sören Marx erfolgreich. Für die Gäste, die ganz knapp am rettenden Ufer verbleiben, verkürzte Tayler Helm. SV Lürrip – SV Schelsen 3:1

SV Lürrip: Tanyu Engels, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Yilmaz Topcu, Sefa Sürmeli, Sören Marx (75. Dominic Holz), Mithat Sezgin (69. Milan Lakobrija), Aslan Yusuf Ergül, Michael Bohnen, Harith Jargavani - Trainer: Dario Cancian

SV Schelsen: Luke Pöhler, Giuliano Jordans (54. Luis Enrique Thomas), David Ringel, David Hennig, Marvin Polle, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm, Serge Koassi Dongo (46. Marius Sentis), Luka Tanaskovic, Nils Muders (85. Frederik Forsting), Oliver Schilaski (59. Robin-Maximilian Roeseler) - Trainer: Michael Prigge - Trainer: Christian Niebel - Trainer: Dominic Schiffer

Schiedsrichter: Justus Krause - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Harith Jargavani (23.), 2:0 Harith Jargavani (35.), 3:0 Sören Marx (53.), 3:1 Tayler Helm (71.) Türkiyemspor siegt 3:2 gegen die SF Neersbroich

Das Topspiel des 25. Spieltags hat Türkiyemspor mit 3:2 gegen die Sportfreunde Neersbroich gewonnen und sich damit als Zweiter, was fast sicher den Aufstieg bedeuten wird, auf vier Zähler vom SC Rheindahlen abgesetzt. Vor der Pause gelang Ali Salgin ein Doppelpack für die Gastgeber, dazwischen glich Christopher Link aus. Kurz vor der Pause stellte Ilias Kayhani aber noch auf 3:1. Link traf 20 Minuten vor dem Ende per Elfmeter noch zum 2:3-Anschluss, dabei blieb es dann aber bis zum Ende. Türkiyemspor Mönchengladbach – Sportfreunde Neersbroich 3:2

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers, Samed Kaplan, Mohammed Ali, Ilias Kayhani, Kemal Canbolat, Sercan Salgin, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers (53. Cem Sipahi), Semih Simsek (75. Ismail Karaca) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Sportfreunde Neersbroich: Niklas Schnitzler, Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Mathis Beyer, Nicolas Puhe, Sebastian Heymanns, Christopher Link, Heiko Bodewein, Leon Garche, Marco Glogau - Trainer: Oliver Glogau

Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Ali Salgin (20.), 1:1 Christopher Link (34.), 2:1 Ali Salgin (40.), 3:1 Ilias Kayhani (45.), 3:2 Christopher Link (74. Foulelfmeter) SV Otzenrath überrennt den SC Rheindahlen

Für die Überraschung des Spieltags sorgte im Abstiegskampf der SV Otzenrath, der den SC Rheindahlen beim 4:0-Erfolg geradezu abfertigte - im Aufstiegsrennen ein herber Rückschlag für die Schützlinge von Michael von Amelen. Schon vor der Pause war die Partie durch einen Treffer von Laurens Padberg und einen Doppelschlag von Merlin Padberg praktisch entschieden, nach dem Seitenwechsel legte Dominik Strauch das 4:0 nach. Die Otzenrather rücken damit auf den neunten Tabellenplatz nach oben. SV 1909 Otzenrath – SC Rheindahlen 4:0

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Nils Ceglarek, Andre Jakuszeit, Jonas Klann (81. Philipp Nirschl), Merlin Padberg, Laurens Padberg, Jan-Hendrik Schmitz (66. Hakan Karamermer), Tim Reinartz, Jan-Niklas Alexander Jaspers (85. Thomas Balven), Raul Jimenez Ubeda (60. Martin Naubert) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

SC Rheindahlen: Koray Yilmaz, Kay Hübner (77. Jephte Chibalonza Kwanza), Mesut Özegen, Hasan Er, Nils Rupietta, Emre Türkmen, Ousmane Sylla, Marius Esser (46. Hassan El Hage), Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri (46. Salih Keskin) (82. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Enrico Zentsch (77. Murat Tam) - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Laurens Padberg (13.), 2:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (23.), 3:0 Merlin Padberg (30.), 4:0 Dominik Strauch (65.) BW Wickrathhahn siegt 4:1 gegen SF Neuwerk II

Das Kellerduell des Spieltags hat Blau-Weiß Wickrathhahn klar mit 4:1 gegen die Sportfreunde Neuwerk II gewonnen, steht damit nun einen Zähler vor dem Gegner. Dadurch schieben sich die Teams im Abstiegskampf noch weiter zusammen. Fabio Esposito, Christian Engels, Fabio Meaggia und Oussama Mansour trafen für die Hehner, zum zwischenzeitlichen 1:3 traf Fabian Krah. FC Blau-Weiß Wickrathhahn – Sportfreunde Neuwerk II 4:1

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Christoph Wolters (70. Kaan Altun), Pasqual König, Luca Schmidt, Tim Sturm, Fabio Esposito, Christian Engels, Fabio Meaggia (77. Jonas Peltzer), Oussama Mansour (83. Luciano Matteo Pio Uhl) - Trainer: Mark Endemann

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter (38. Mohammed Amraoui), Fabian Fircho, Christopher Hermes, Christian Schiffers, Robin Beckers, Fabian Krah, Ben Lawrenz, Tim Güth, Jonas Hintsches (46. Noah Boecker) - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Sharmake Hassan - Zuschauer: 49

Tore: 1:0 Fabio Esposito (35.), 2:0 Christian Engels (58.), 3:0 Fabio Meaggia (62.), 3:1 Fabian Krah (69.), 4:1 Oussama Mansour (77.) Victoria Mennrath II mit wichtigem 1:0 gegen SpVg Odenkirchen II

Der knappe 1:0-Sieg gegen die SpVg Odenkirchen II hält Victoria Mennrath II weiter voll im Rennen um den Ligaverbleib, während die Odenkirchener die Chance verpassten, für endgültige Klarheit zu sorgen. Den Treffer des Tages erzielte Simon Durst bereits in der 27. Minute, nach dem Wechsel gab es noch eine Ampelkarte gegen die Gäste und spät noch eine Rote Karte gegen die Gastgeber, die sich aber nicht mehr auswirkte. Victoria Mennrath II – SpVg Odenkirchen II 1:0

Victoria Mennrath II: Andre Dietze, Jan Tuma, Philipp Delbos, Timo Eßer (75. Dustin Herberg), Noa Heinen, Lukas Heller, Yannick Durst, Tim Dückers, Benjamin Angelo Schulz (65. Mike Schake), Ben Baulig (90. Maximilian Drost), Simon Durst (56. Jan Peters) (80. Jan Peters) - Trainer: Sascha Schiffer

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk, Kelvin Tibu Sarfo (62. Devid Yalda), Gabriel Herrmann, Dominik Zander, Kevin Volkholz, Michael Nelißen, Kevin Yaramis (58. Luis Virkus), Sinan-Arda Cetin, Dominik Lichtschlag (58. Robin Kutschinski), Thomas Fialkowski (85. Sandi Qais Khider) - Trainer: Markus Anders

Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Simon Durst (26.)

Gelb-Rot: Michael Nelißen (62./SpVg Odenkirchen II/)

Gelb-Rot: Jan Peters (90./Victoria Mennrath II/Foulspiel)

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Di., 29.04.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Rot-Weiß Venn

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Sa., 03.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - DJK Hehn

Sa., 03.05.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 04.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Victoria Mennrath II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Polizei SV Mönchengladbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Türkiyemspor Mönchengladbach

27. Spieltag

Do., 08.05.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - DJK Hehn

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 10.05.25 18:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SV Lürrip

So., 11.05.25 13:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - 1. FC Viersen II

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neersbroich

So., 11.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen II

So., 11.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SC Rheindahlen

