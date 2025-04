Kreisliga A MG-VIE: Lürrip vor Titel, Verfolgerkampf und Kellerduelle

Am Gründonnerstag kann der SV Lürrip in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen auch rechnerisch sein Meisterstück folgen lassen. Gelingt ein Sieg bei den Sportfreunden Neersbroich, so kann ohne Seitenblick auf Türkiyemspor und den SC Rheindahlen gefeiert werden - und wer sollte nach 23 Siegen in 23 Spielen daran zweifeln? Die Feier in Lürrip ist danach jedenfalls schon fest geplant. Dahinter kämpfen Türkiyemspor und Rheindahlen auch noch im direkten Duell um Platz zwei. Im Abstiegskampf kommt es zu direkten Duellen zwischen den Sportfreunden Neuwerk II und dem SV Otzenrath, dem SV Schelsen und dem Polizei SV sowie der DJK Hehn und Rot-Weiß Venn.

Morgen, 20:00 Uhr SV Schelsen SV Schelsen Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 20:00 PUSH

SV Schelsen - Polizei SV

Morgen, 20:00 Uhr SC Rheindahlen Rheindahlen Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 20:00 PUSH

Rheindahlen - Türkiyemspor

Morgen, 19:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich SV Lürrip SV Lürrip 19:00 live PUSH

Neersbroich - SV Lürrip

DJK Hehn - RW Venn

FC Viersen II - Rheydter SV

Morgen, 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II Victoria Mennrath Mennrath II 20:00 PUSH

ASV Süchteln II - Mennrath II

Odenkirchen II - Wickrathhahn

Morgen, 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 20:00 PUSH

SF Neuwerk II - SV Otzenrath

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 27.04.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen II

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Schelsen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SC Rheindahlen

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neuwerk II

So., 27.04.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich

So., 27.04.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - DJK Hehn

So., 27.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SpVg Odenkirchen II



26. Spieltag

Di., 29.04.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Rot-Weiß Venn

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Sa., 03.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - DJK Hehn

Sa., 03.05.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 04.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Victoria Mennrath II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Polizei SV Mönchengladbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Türkiyemspor Mönchengladbach

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: