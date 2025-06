Kreisliga A MG-VIE live: Wer ist der mögliche dritte Absteiger?

Nachdem neben dem SV Lürrip mit Türkiyemspor auch der zweite Aufsteiger in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen feststeht, bezieht sich die Spannung am letzten Spieltag hauptsächlich auf den Abstiegskampf - und auch hier nur noch um ein "Was wäre, wenn...". Denn die zwei fixen Abstiegsplätze sind mit Rot-Weiß Venn und Victoria Mennrath II auch fest besetzt, es geht demnach nur noch um den Abstiegsplatz, der nur dann einer würde, wenn mit der SpVg Odenkirchen oder dem 1. FC Mönchengladbach noch ein weiteres Team aus dem Kreis in der Bezirksliga absteigen sollte. Den belegt aktuell die DJK Hehn, doch der SV Schelsen ist nur einen Zähler entfernt, und auch mit dem 1. FC Viersen II könnten die Hehner noch gleichziehen. Entscheidungsspiele wegen Punktgleichheit sind also auch hier nicht ausgeschlossen. Während die Hehner zum SC Rheindahlen müssen, tritt der SV Schelsen daheim gegen den Rheydter SV, und der 1. FC Viersen II muss zu den Sportfreunden Neuwerk II.