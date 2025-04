Kreisliga A MG-VIE live: So läuft der 25. Spieltag

Nachdem der SV Lürrip seit Grundonnerstag als Meister und Aufsteiger feststeht ( wir berichteten hier ), sind es vor allem noch zwei Fragen, die an den verbleibenden sechs Spieltagen der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen zu beantworten sind. Wer sichert sich den inzwischen sehr wahrscheinlichen zweiten Aufstiegsplatz - und wer muss in die Kreisliga B? Im Kampf um Platz zwei liegt Türkiyemspor nach dem direkten Duell weiter einen Zähler vor dem SC Rheindahlen, der am Sonntag zum SV Otzenrath muss, während Türkiyemspor den Vierten Sportfreunde Neersbroich empfängt, der zuletzt dem SV Lürrip als erstes Team ein Remis abrang. Im Abstiegskampf ist derweil kein Team ohne Chance auf Rettung. Schlusslicht Rot-Weiß Venn könnte sich etwa mit einem Sieg gegen den 1. FC Viersen II weieder in Position bringen, ein weiteres Kellerduell tragen der Polizei SV und die DJK Hehn aus. Steigen zwei Mannschaften auf, was durch die Regionalliga-Konstellation inzwischen fast sicher ist, steigen maximal drei Mannschaften ab. Es könnten sogar nur zwei sein, bleibt es in der Bezirksliga bei den Red Stars als einzigem Absteiger. Bereits am Freitag tritt der Rheydter SV gegen den ASV Süchteln II an.

Bereits am Freitag spielten: Rheydter SV und ASV Süchteln II trennen sich 1:1

Keinen Sieger gab es am Freitagabend beim 1:1 zwischen dem Rheydter Spielverein und dem ASV Süchteln II. Nach toloser erster Hälfter war es zunächst der zur Pause eingewechselte Aaron Kliewer, der in der 56. Minute die Süchtelner Gäste in Führung brachte. Doch in der 71. Minute glich Durukan Celik für den "Spö" zum Endstand aus. Damit bleiben die Rheydter als Fünfter drei Zähler vor ihrem direkten Verfolger Süchteln. Rheydter SV – ASV Einigkeit Süchteln II 1:1

Rheydter SV: Leon Vosen, Fabian Bohlen, Benjamin Holzapfel (46. Valon Bajraktari), Rafioudine Bawa, Nils Schleszies, Erti Mucolli (58. Mamadou Barry), Onur Altuntac (89. Karsten Waniek), Durukan Celik, Mats Schleszies, Melih Karakas (76. Matthis Zaum), Daniel Hank - Trainer: Arian Gerguri

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (73. Yassine Janah), Rohan Hirsch (81. Klaus Siemes), Noel Ehlen, Fynn Brocker, Johannes Leske, Alexander Schneider, Steffen Robertz, Giuliano Güngör, Steffen Engelhardt (46. Aaron Kliewer), Toshiyuki Kubota (84. Jan Drechsler) - Trainer: Marvin Hermes

Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Aaron Kliewer (56.), 1:1 Durukan Celik (71.) Am Sonntag treten an: Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen II

Polizei SV MG - DJK Hehn

SV Lürrip - SV Schelsen

Türkiyemspor - SF Neersbroich

SV Otzenrath - SC Rheindahlen

BW Wickrathhahn - SF Neuwerk II

Victoria Mennrath II - SpVg Odenkirchen II

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Di., 29.04.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Rot-Weiß Venn

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Sa., 03.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - DJK Hehn

Sa., 03.05.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 04.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Victoria Mennrath II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Polizei SV Mönchengladbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Türkiyemspor Mönchengladbach

27. Spieltag

Do., 08.05.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - DJK Hehn

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 10.05.25 18:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SV Lürrip

So., 11.05.25 13:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - 1. FC Viersen II

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neersbroich

So., 11.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen II

So., 11.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SC Rheindahlen

