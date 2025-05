Kreisliga A MG-VIE: Hehn startet schon Donnerstag in Abstiegs-Wahnsinn

Sah es so aus, als habe sich Türkiyemspor einen vielleicht schon entscheidenden Vorteil im Kampf um Platz zwei der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen verschafft, so ist der SC Rheindahlen am vorigen Wochenende bis auf zwei Zähler an Rang zwei herangerückt, der inzwischen ein sicherer Aufstiegsplatz ist. Dieser Zweikampf geht am 27. Spieltag weiter, wenn Rheindahlen am Sonntag zum Derby bei Victoria Mennrath II antritt, während Türkiyemspor schon am Samstag den feststehenden Meister SV Lürrip zu Gast hat. Kann das den Sprung auf Platz zwei für den SCR bedeuten? Die Mennrather sind derweil Teil des Abstiegs-Wahnsinns, in den alle Teams zwischen Platz sieben und 15 noch involviert sind. Zu echten Kellerduellen kommt es zwischen dem SV Otzenrath und dem SV Schelsen schon am Freitag sowie zwischen dem Polizei SV, für den es inzwischen allerdings besser aussieht, und dem 1. FC Viersen II am Sonntag. Den Spieltags-Auftakt machen schon am Donnerstag der ASV Süchteln II und die DJK Hehn.

Am Donnerstag spielen:

ASV Süchteln II - DJK Hehn

Morgen, 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II DJK Hehn DJK Hehn 20:00 live PUSH

Die Spiele am Freitagabend: SV Otzenrath - SV Schelsen

Fr., 09.05.2025, 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath SV Schelsen SV Schelsen 20:00 PUSH

Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk II

Fr., 09.05.2025, 20:00 Uhr Rheydter SV Rheydter SV Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 20:00 PUSH

Am Samstag fordern sich: Türkiyemspor - SV Lürrip

Sa., 10.05.2025, 18:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor SV Lürrip SV Lürrip 18:00 PUSH

Die Spiele am Sonntag: Polizei SV - 1. FC Viersen II

BW Wickrathhahn - SF Neersbroich

Victoria Mennrath II - SC Rheindahlen

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath II SC Rheindahlen Rheindahlen 15:30 PUSH

Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - DJK Hehn

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Rheydter SV

So., 18.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rot-Weiß Venn

So., 18.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - 1. FC Viersen II

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Victoria Mennrath II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV 1909 Otzenrath

So., 18.05.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn



29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neersbroich

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - SpVg Odenkirchen II

So., 25.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Polizei SV Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - SV Lürrip

So., 25.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Rheindahlen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SV Schelsen

