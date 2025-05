Kreisliga A MG-VIE: Hehn legt im Abstiegskampf vor

Sah es so aus, als habe sich Türkiyemspor einen vielleicht schon entscheidenden Vorteil im Kampf um Platz zwei der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen verschafft, so ist der SC Rheindahlen am vorigen Wochenende bis auf zwei Zähler an Rang zwei herangerückt, der inzwischen ein sicherer Aufstiegsplatz ist. Dieser Zweikampf geht am 27. Spieltag weiter, wenn Rheindahlen am Sonntag zum Derby bei Victoria Mennrath II antritt, während Türkiyemspor schon am Samstag den feststehenden Meister SV Lürrip zu Gast hat. Kann das den Sprung auf Platz zwei für den SCR bedeuten? Die Mennrather sind derweil Teil des Abstiegs-Wahnsinns, in den alle Teams zwischen Platz sieben und 15 noch involviert sind. Zu echten Kellerduellen kommt es zwischen dem SV Otzenrath und dem SV Schelsen schon am Freitag sowie zwischen dem Polizei SV, für den es inzwischen allerdings besser aussieht, und dem 1. FC Viersen II am Sonntag. Den Spieltags-Auftakt machten schon am Donnerstag der ASV Süchteln II und die DJK Hehn.

Am Donnerstag spielten:

DJK Hehn siegt klar in Süchteln

Die DJK Hehn hat am Donnerstag im Abstiegskampf beim ASV Süchteln II schon einmal vorgelegt und deutlich mit 5:1 gewonnen. Schon in der 5. Minute traf Patrick Theveßen zur Pauseführung, die Aaron Kliewer gleich nach dem Seitenwechsel ausglich. Ein Eigentor der Gastgeber brachte die Hehner dann auf die Siegerstraße, in der Schlussphase bauten Theveßen, Julian Brockmann und Noah Wilms das Ergebnis noch deutlich aus. ASV Einigkeit Süchteln II – DJK Hehn 1:5

ASV Einigkeit Süchteln II: Sascha Jansen, Anthony Kreft (87. Lion Lambertz), Rohan Hirsch (83. Jeremy Beckers), Noel Ehlen, Aaron Kliewer, Fynn Brocker (72. Joe Recker), Nils Hinzmann (70. Timo Küsters), Alexander Schneider, Steffen Robertz (83. Silas Lubberich), Nils Wüsten, Giuliano Güngör - Trainer: Marvin Hermes

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting, Julian Brockmann, Mustafa Saleh, Patrik Schumacher (63. Yannic Wolf), Felix Peter Olbrich, Jonas Nösen (54. Yannick Nebeler), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Dennis Can Horn, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Patrick Theveßen (2.), 1:1 Aaron Kliewer (49.), 1:2 Steffen Robertz (60. Eigentor), 1:3 Julian Brockmann (78.), 1:4 Noah Wilms (89.), 1:5 Patrick Theveßen (90.+3) Die Spiele am Freitagabend: SV Otzenrath - SV Schelsen

Heute, 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath SV Schelsen SV Schelsen 20:00 PUSH

Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk II

Heute, 20:00 Uhr Rheydter SV Rheydter SV Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 20:00 PUSH

Am Samstag fordern sich: Türkiyemspor - SV Lürrip

Morgen, 18:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor SV Lürrip SV Lürrip 18:00 PUSH

Die Spiele am Sonntag: Polizei SV - 1. FC Viersen II

BW Wickrathhahn - SF Neersbroich

Victoria Mennrath II - SC Rheindahlen

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath II SC Rheindahlen Rheindahlen 15:30 PUSH

Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - DJK Hehn

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Rheydter SV

So., 18.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rot-Weiß Venn

So., 18.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - 1. FC Viersen II

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Victoria Mennrath II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV 1909 Otzenrath

So., 18.05.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn



29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neersbroich

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - SpVg Odenkirchen II

So., 25.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Polizei SV Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - SV Lürrip

So., 25.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Rheindahlen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SV Schelsen

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: