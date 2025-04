Kreisliga A MG-VIE: Fünf Teams doppelt in der Elf der Woche

Am 23. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen haben es Spieler aus sechs verschiedenen Mannschaft in die FuPa-Elf der Woche geschafft. Jeweils zwei Spieler kommen dabei von Spitzenreiter SV Lürrip, der DJK Hehn, Victoria Mennrath II, Blau-Weiß Wickrathhahn und Türkiyemspor. Auch hierbei zeigt sich also: Die Teams im Abstiegskampf sind nicht zu unterschätzen.

So läuft der 23. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

Bereits am Freitag spielten: Rheydter SV unterliegt der DJK Hehn

Gegen den zuletzt so starken Rheydter SV hat die DJK Hehn drei nicht unbedingt zu erwartende Punkte eingefahren, die im Abstiegskampf natürlich richtig guttun. Danach sah es eingangs auch nicht unbedingt aus, ging der RSV doch schon nach fünf Minuten durch Fabian Bohlen mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause sorgte Dominik Santos Marques für den Ausgleich, und nach gut einer Stunde machte er auch Doppelpack und Sieg perfekt. Rheydter SV – DJK Hehn 1:2

Rheydter SV: Leon Vosen, Fabian Bohlen, Benjamin Holzapfel, Nils Schleszies (16. Alexander Beidniz), Valon Bajraktari (69. Daniel Hank), Vitali Kwitko, Mamadou Barry (64. Melih Karakas), Kevin Adrovic, Florian Vitia, Durukan Celik, Mats Schleszies - Trainer: Arian Gerguri

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting (84. Moritz Gross), Hendrik Schotten, Julian Brockmann, Fabian Hentrup (19. Bremar Kalaf), Felix Peter Olbrich, Jonas Nösen, Noah Wilms (61. Patrik Schumacher), Dominik Santos Marques (76. Patrick Theveßen), Altan Oktay Akkas, Dennis Can Horn - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Niklas Fuhrmann - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Fabian Bohlen (5.), 1:1 Dominik Santos Marques (38.), 1:2 Dominik Santos Marques (63.) Am Samstag traten an: SV Lürrip macht gegen SC Rheindahlen sein Meisterstück

55 Minuten lang war das Topspiel der Kreisliga A am Samstag ohne Treffer, dann war es letztlich Mirko Subasic, der den Treffer des Tages für den SV Lürrip gegen den SC Rheindahlen erzielte. Die Rheindahlener waren damit zwar so nah am Punktgewinn wie kaum ein Team in dieser Saison, doch zu Zählbarem gereicht hat es letztlich für das Team von Michael von Amelen noch nicht. Die Lürriper werden die Glückwünsche noch nicht annehmen, aber da ja auch am Ende zwei Teams aufsteigen könnten, sollte nun wirklich nichts mehr schief geben können. Und siegt Türkiyemspor am Sonntag nicht, ist ein Rückfall auf Platz drei für die Auswahl von Dario Cancian schon nicht mehr möglich. SV Lürrip – SC Rheindahlen 1:0

SV Lürrip: Tanyu Engels, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Ammar Khalaf (70. Kevin Schmitz), Yilmaz Topcu (88. Sören Marx), Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli, Mithat Sezgin (72. Silvio Cancian), Michael Bohnen, Harith Jargavani - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Dario Cancian

SC Rheindahlen: Patrick Becker, Mesut Özegen, Hasan Er (80. Nadir El-Harrak Bachiri), Alan Lipemba M'Bulayi, Ousmane Thiao, Ousmane Sylla, Tim Kiak, Marius Esser, Manuel Gottuso (64. Hassan El Hage), Lucas Scelza (88. Kay Hübner), Enrico Zentsch - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Mirko Subasic (55.) Die Spiele am Sonntag: BW Wickrathhahn besiegt den ASV Süchteln II

Für Blau-Weiß Wickrathhahn ein immens wichtiger 4:1-Sieg gegen den ASV Süchteln II, um das Heranrücken der Konkurrenz im Abstiegskampf zu verhindern. Auf die frühe Führung von Christian Engels setzte Fabio Esposito in der 60. und 69. Minute einen Doppelpack, erst dann traf Steffen Engelhardt sechs Minuten vor dem Ende für die Gäste. Den Schlusspunkt setzte Fabio Meaggia in der 90. Minute. FC Blau-Weiß Wickrathhahn – ASV Einigkeit Süchteln II 4:1

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Tim Krüll, Mark Schummer, Christoph Wolters (79. Fabio Meaggia), Pasqual König (79. Jonas Peltzer), Luca Schmidt, Tim Sturm (93. Kevin Kürsten), Fabio Esposito, Christian Engels (90. Luciano Matteo Pio Uhl), Oussama Mansour (73. Dominik Pascal Stephany) - Trainer: Mark Endemann

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft, Fynn Brocker, Nils Hinzmann (65. Ben Luca Müller), Yassine Janah (57. Noel Ehlen), Lion Lambertz (28. Rohan Hirsch), Alexander Schneider, Steffen Robertz, Nils Wüsten, Jan Drechsler, Steffen Engelhardt - Trainer: Marvin Hermes

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Christian Engels (13.), 2:0 Fabio Esposito (60.), 3:0 Fabio Esposito (69.), 3:1 Steffen Engelhardt (84.), 4:1 Fabio Meaggia (90.) Victoria Mennrath II siegt deutlich gegen 1. FC Viersen II

Das Kellerduell gegen die "Rumpftruppe" des 1. FC Viersen II (wir berichteten hier) ging ganz klar an Victoria Mennrath II, das damit nur noch einen Punkt hinter Viersen rangiert. Noa Heinen und Sebastian von Gehlen sorgten für Mennraths 2:0-Pausenführung, der Anschluss gelang Jan Hendrik Heynckes nach gut einer Stunde. Für die Entscheidung sorgte dann ein Fünf-Minuten-Doppelpack von Simon Durst. Victoria Mennrath II – 1. FC Viersen II 4:1

Victoria Mennrath II: Andre Dietze, Jan Tuma, Philipp Delbos, Timo Eßer, Noa Heinen (76. Nils Röttges), Yannick Durst, Benjamin Angelo Schulz (46. Dustin Herberg), Sebastian von Gehlen, Trichany Wazulua, Ben Baulig (75. Jan Peters), Mike Schake (55. Simon Durst) (61. Tim Dückers) - Trainer: Christoph Wirtz - Trainer: Sascha Schiffer - Trainer: Marcel San Jose-Mendez

1. FC Viersen II: Patrick Wirth, Muhammed Münib Gül, Cristiano Luis Dos Santos Miguel, Isaac Bortsie, Ivan Jajetic, Jan Hendrik Heynckes, Jason Rütten - Trainer: Klaus Hammann

Schiedsrichter: Francesco de Longis (Erkelenz) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Noa Heinen (12.), 2:0 Sebastian von Gehlen (41.), 2:1 Jan Hendrik Heynckes (61.), 3:1 Simon Durst (65.), 4:1 Simon Durst (70.)

Polizei SV siegt spät 2:1 gegen Rot-Weiß Venn

Das zweite Kellerduell des Sonntags hat der Polizei SV Mönchengladbach hauchdünn mit 2:1 gegen Schlusslicht Rot-Weiß Venn gewonnen, für das es, das muss man so wohl sagen, jetzt mit dem Ligaverbleib ganz schwierig werden dürfte. Faizal Mirzada brachte die Schützlinge von Erhan Kuralay in Führung, Marvin Schmidder glich in der 67. Minute aus. Sechs Minuten vor dem Ende traf Hüseyin Bayboga zum Sieg für den PSV, der damit zwar wieder Achter ist, aber nach wie vor nur zwei Zähler vor Schleudersitz-Platz 13 liegt. Polizei SV Mönchengladbach – Rot-Weiß Venn 2:1

Polizei SV Mönchengladbach: Marc Ferfers, Nick Schaub (73. Magnus Lambertz), Joel Bernards, Soner Güven (45. Furkan Güven), Marvin Küsters, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Elias Lukas El Moudene, Faisal Mirzada, Jason Krüer (79. Erhan Can Kuralay) - Trainer: Erhan Kuralay

Rot-Weiß Venn: Liam Hermanns, Tobias Fooßen-Jansen, Gerrit Meinhardt (66. Maurice Pfennings), Castro Boloko, Kai Stange (77. Marko Grajzar), Marco Stenzel, Bastian Helmgens, Benedikt Fooßen-Jansen (10. Engjell Xhemaili) (46. Patrick Reneerkens), Tim Kerfers (69. Niels Galovic), Marvin Schmidder - Trainer: Mischa Bongarz

Schiedsrichter: Kevin Unger (Mönchengladbach) - Zuschauer: 77

Tore: 1:0 Faisal Mirzada (19.), 1:1 Marvin Schmidder (67.), 2:1 Hüseyin Bayboga (84.) SV Schelsen und SF Neersbroich teilen die Punkte

Ein Punkt ist im Abstiegskampf sicherlich besser als keiner für den SV Schelsen gegen die Sportfreunde Neersbroich, doch bei den Ergebnissen der Konkurrenz bleibt das Team in aktuter Gefahr. Bitter vor allem, dass Schelsen durch Gian-Luca Jordans und Lucas Jansen zweimal führte, aber durch Robin Jungsbluth und Sebastian Heymanns jeweils den Ausgleich kassierte, wobei das 2:2 erst in der 90. Minute fiel. SV Schelsen – Sportfreunde Neersbroich 2:2

SV Schelsen: Tim Noever, Giuliano Jordans, David Ringel, Marius Sentis, David Hennig, Lucas Jansen, Jonas Bihn, Vasilios Anthitsis, Luka Tanaskovic (86. Marvin Polle), Gian-Luca Jordans (63. Dominic Müller), Oliver Schilaski - Trainer: Michael Prigge - Trainer: Christian Niebel - Trainer: Dominic Schiffer

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Maximilian Goldmann (90. Sebastian Heymanns), Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Alexander Lodes (80. Tim Glogau), Nicolas Puhe (81. Leon Garche), Christopher Link, Heiko Bodewein, Marco Glogau, Nico Krätschmer, Jan Pascal Kucklinski (63. Ben Caspar Neuenhofer) - Trainer: Oliver Glogau

Schiedsrichter: Kevin Tucholski (Mönchengladbach) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Gian-Luca Jordans (4.), 1:1 Robin Jungbluth (20.), 2:1 Lucas Jansen (77.), 2:2 Sebastian Heymanns (90.)

Türkiyemspor nach 4:2 gegen SF Neuwerk II wieder Zweiter

Das Momentum der Sportfreunde Neuwerk II scheint wieder ein wenig verflogen zu sein, der neue Zweite Türkiyemspor gewann das Spiel standesgemäß mit 4:2. Zunächst führte Neuwerk allerdings durch Noah Boecker, ehe die Gastgeber die Partie noch vor der Pause durch Semih Simsek, Benjamin Hilgers und Kemal Canbolat in ein 3:1 verwandelten. Ali Salgin erhöhte sieben Minuten vor dem Ende auf 4:1, den Endstand stellte Neuwerk durch Tim Güth in der Nachspielzeit her. Türkiyemspor Mönchengladbach – Sportfreunde Neuwerk II 4:2

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers, Samed Kaplan, Batuhan Türkyilmaz (81. Asim Göksu), Kemal Canbolat, Akin Uslucan, Taylan Özdemir (75. Osama Abdeslami), Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Jade Liam Diane, Semih Simsek (75. Ali Salgin) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Maurice Meulenberg (55. Thomas Stahl), Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Fabian Fircho, Christopher Hermes, Christian Schiffers, Joel Mabela Samba (84. Gunalan Gunapalan), Tim Güth, Noah Boecker, Philipp Sasse - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Torben Wagner - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Noah Boecker (10.), 1:1 Semih Simsek (25. Foulelfmeter), 2:1 Benjamin Hilgers (32.), 3:1 Kemal Canbolat (45.), 4:1 Ali Salgin (83.), 4:2 Tim Güth (90.+3) SV Otzenrath punktet dreifach gegen SpVg Odenkirchen II

Durch das 2:0 gegen die SpVg Odenkirchen II springt der SV Otzenrath aus der roten Zone der Tabelle und zieht auch den Gegner wieder mit in den Sog, der zwischenzeitlich fast schon gesichert schien. Schon vor der Pause erzielten Jan-Hendrik Schmitz und Jan-Niklas Alexander Jaspers die siegbringendend Treffer für den SVO. Sechs Punkte trennen den Siebten Odenkirchen II vom Vorletzten Mennrath II. SV 1909 Otzenrath – SpVg Odenkirchen II 2:0

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey, Dominik Strauch, Hakan Karamermer (61. Raul Jimenez Ubeda), Andre Jakuszeit, Jonas Klann, Merlin Padberg, Laurens Padberg, Jan-Hendrik Schmitz (74. Martin Naubert), Tim Reinartz, Jan-Niklas Alexander Jaspers (87. Nils Ceglarek) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

SpVg Odenkirchen II: Paul Virkus, Yannik Topüth, Ryan Mc Culloch, Kelvin Tibu Sarfo, Dominik Zander, Domenic-Joshua Yaramis (59. Luis Virkus), Kevin Volkholz, Michael Nelißen, Kevin Yaramis, Sinan-Arda Cetin, Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Schmitz (21.), 2:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (42.)

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Do., 17.04.25 19:30 Uhr 1. FC Viersen II - Rheydter SV

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Schelsen - Polizei SV Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Türkiyemspor Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV Lürrip

Do., 17.04.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Rot-Weiß Venn

Do., 17.04.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Victoria Mennrath II

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - SV 1909 Otzenrath



25. Spieltag

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 27.04.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen II

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Schelsen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SC Rheindahlen

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neuwerk II

So., 27.04.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich

So., 27.04.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - DJK Hehn

So., 27.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SpVg Odenkirchen II

