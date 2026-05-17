Kreisliga A MG-VIE: Drei Teams hoffen auf Rang 12 - und den FC Viersen

Zwei Teams sind aber durch Rückzüge bereits Absteiger, der SV Lürrip II und der 1. FC Viersen II. Bei den zusätzlichen sportlichen Absteigern sieht es für die Red Stars düster aus, sollte nicht am Sonntag ein Sieg gelingen, im Kellerduell gegen den fünf Punkte davor rangierenden TuS Liedberg. Blau-Weiß-Wickrathhahn konnte einen Schritt machen, benötigte dafür aber einen Sieg beim Polizei SV, der seinerseits inzwischen rechnerisch gerettet ist. Diesen Status konnte auch der SV Schelsen erreichen, sollte es drei Punkte gegen den SC Rheindahlen geben.

Am Samstag traten an: SpVg Odenkirchen II ohne Chance gegen Sportfreunde Neersbroich

Der Tabellendritte Sportfreunde Neersbroich ist am Samstagabend seiner Favoritenrolle bei der SpVg Odenkirchen II absolut gerecht geworden und hat beim klaren 6:1-Erfolg sogar noch die eine oder andere Möglichkeit liegengelassen. Damit bleiben die Sportfreunde auch im Rennen um den Vizetitel, auch wenn dieser bei nur einem Aufsteiger ohne echte Bedeutung bleibt. Christopher Link gelang für die Neersbroicher beim halben Dutzend ein Dreierpack, zudem waren Marco Glogau, Felix Klomp und Felix Koch erfolgreich. Für die Odenkirchener glich zwischenzeitlich Dominik Lichtschlag zum 1:1 aus.

SpVg Odenkirchen II – Sportfreunde Neersbroich 1:6

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Luis Virkus, Kevin Yaramis (70. Nicolas Wilms), Devid Yalda (70. Mehmet Sirin Özekinci), Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper, Malik Sinanovic, Adam Ghoudane, Zakaria Damlahki, Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (63. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp (72. Marvin El-Awir), Fabian Spancken (77. Oliver Kremers), Christopher Link, Jan Hüsges, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Felix Koch (77. Tim Scheeren), Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau

Schiedsrichter: Alexandru Purcaru - Zuschauer: 42

Tore: 0:1 Christopher Link (29. Foulelfmeter), 1:1 Dominik Lichtschlag (32.), 1:2 Marco Glogau (38.), 1:3 Christopher Link (51.), 1:4 Felix Klomp (57.), 1:5 Christopher Link (60.), 1:6 Felix Koch (76.) Die Spiele am Sonntag: Polizei SV MG und BW Wickrathhahn trennen sich 1:1

Nach dem 1:1 beim Polizei SV geht es für Blau-Weiß Wickrathhahn nur noch darum, den 12. Tabellenplatz zu halten und darauf zu hoffen, dass der 1. FC Viersen nicht aus der Bezirksliga absteigt. Nur so kann die Klasse noch gehalten werden. Bitter dabei, dass Kevin Schwiers die Blau-Weißen nach 57 Minuten in Führung brachte, der PSV dann aber in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Tahsin Kalaf noch ausglich.

Polizei SV Mönchengladbach – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:1

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Ebrahem Ahmed, Marvin Küsters, Hüseyin Bayboga (58. Justin Kuhlen), Tahsin Kalaf, Ahmed El Aboussi, Mek Johann Bongers, Faisal Mirzada, Jason Krüer, Albin Cekic, Cristiano Luis Dos Santos Miguel - Trainer: Erhan Kuralay

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Tim Sturm, Marco Kroll, Jonas Peltzer, Pasqual König, Luca Schmidt, Christoph Wolters (86. Christian Engels), Fabio Meaggia - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow

Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Kevin Schwiers (57.), 1:1 Tahsin Kalaf (90.+5) SV Schelsen nach 4:0 gegen SC Rheindahlen gerettet

Nach dem überzeugenden 4:0 gegen den SC Rheindahlen darf sich auch der SV Schelsen über ein weiteres Jahr Kreisliga A freuen - eine tolle Sache für den Dorfklub. Nach einem Eigentor der Gäste und dem schnellen 2:0 durch Artem Skriahin machten dann Vasilios Anthitsis und Sebastian Gerhard Selke das Ergebnis in der 70. und 71. Minute rund. SV Schelsen – SC Rheindahlen 4:0

SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke (75. Umut Akis), Linus Bien, Vasilios Anthitsis (75. Lucas Jansen), Tayler Helm (75. Luis Enrique Thomas), Luka Tanaskovic, Marius Sentis, Serge Koassi Dongo (70. Lars Lüdtke), Artem Skriahin - Trainer: Maximilian Linke

SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Mesut Özegen, Ousmane Thiao, Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig (46. Miracle Mangaya Mongengo) (61. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri, Miracle Mangaya Mongengo (61. Sayed Ahmad Alhaj Abo) - Trainer: Mesut Özegen

Schiedsrichter: Werner Florian Netzer (Grevenbroich) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Kay Hübner (4. Eigentor), 2:0 Artem Skriahin (10.), 3:0 Vasilios Anthitsis (70.), 4:0 Sebastian Gerhard Selke (71.) Red Stars besiegen TuS Liedberg

Das 2:0 im Kellerduell gegen den TuS Liedberg hält auch die Red Stars weiterhin im Rennen um den zwölften Tabellenplatz, um den es auch für die Liedberger nur noch gehen kann. Serhii Tsoi verwandelte dabei in der 33. Minute einen Foulelfmeter, nach knapp einer Stunde sorte Marc Klunk für die Entscheidung. Red Stars Mönchengladbach – TuS Liedberg 2:0

Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Igor Gunko, Kirill Schleicher, Eugen Schröder, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Serhii Tsoi, Gytautas Keinys, Arthur Kolesnikov, Marc Klunk (74. Gehad Jerdo), Micheal Erhunmwunosere - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald

TuS Liedberg: Jan Fehr, Jens Onkelbach (73. Jan Alexander Luig), Dominik Jansen Chavez (70. Niklas Teut), Tobias Claßen, Philip Onkelbach, David Maaßen, Muhamet Azirovic (73. Henri Cremer), Claudio Fernandes, Marcel Bock (70. Patrick Waclawowicz), Marc Neues (127. Thomas Gründig), Dominik Born - Trainer: Fabian Vitz

Schiedsrichter: Daniel Fliegen - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Serhii Tsoi (33. Foulelfmeter), 2:0 Marc Klunk (57.)

VfB Korschenbroich holt 2:2 gegen den Rheydter SV

Im Duell mit Meister und Aufsteiger Rheydter SV kam der VfB Korschenbroich zu einem achtbaren 2:2. Zweimal führte der VfB dabei sogar durch Cedric Wintzen und Philip Schmitz, doch der "Spö" schlug durch Florian Vitia per Foulelfmeter und Nikita Maul zurück, verhinderte so seine dritte Saisonnniederlage. VfB Korschenbroich – Rheydter SV 2:2

VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kolja Wirtz, Alvis Zejnaj, Florim Redzepi, Amer Bedour (49. Luca Kindervatter), Cedric Wintzen, Luan Kurhasku, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Albin Zejnaj - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps

Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Valon Bajraktari (55. Vitali Kwitko), Bilal Anwari, Aleksandar Milenovic, Matthis Zaum, Sergen Camcioglu, Sandro Santos Ferreira (61. Nikita Maul), Melih Karakas, Florian Vitia, Baris Ibrahim Dalbun (55. Mats Schleszies) - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Bastian Doumen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Cedric Wintzen (52.), 1:1 Florian Vitia (56. Foulelfmeter), 2:1 Philip Schmitz (59.), 2:2 Nikita Maul (76.) Sportfreunde Neuwerk II mit Kantersieg gegen DJK Hehn