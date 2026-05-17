Kreisliga A MG-VIE: Drei Teams hoffen auf Rang 12 - und den FC Viersen

Nachdem die Entscheidung bei Aufstieg und Meisterschaft bereits in der Vorwoche zugunsten des Rheydter Spielvereins gefallen ist, fokussiert sich die Spannung in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen logischerweise mehr auf den Kampf gegen den Abstieg. Hier steht ebenfalls durch die Bezirksliga-Abstiege des SV Lürrip, des 1. FC Mönchengladbach und Türkiyemspors fest, dass es mindestens vier Absteiger geben wird. Fünf können es noch werden, sollte der 1. FC Viersen noch in die Relegation müssen und dort verlieren. Ein ganzer Kreis drückt die Daumen, dass er zumindest davon verschont bleibt.
Zwei Teams sind aber durch Rückzüge bereits Absteiger, der SV Lürrip II und der 1. FC Viersen II. Bei den zusätzlichen sportlichen Absteigern sieht es für die Red Stars düster aus, sollte nicht am Sonntag ein Sieg gelingen, im Kellerduell gegen den fünf Punkte davor rangierenden TuS Liedberg. Blau-Weiß-Wickrathhahn konnte einen Schritt machen, benötigte dafür aber einen Sieg beim Polizei SV, der seinerseits inzwischen rechnerisch gerettet ist. Diesen Status konnte auch der SV Schelsen erreichen, sollte es drei Punkte gegen den SC Rheindahlen geben.
SpVg Odenkirchen II – Sportfreunde Neersbroich 1:6
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Luis Virkus, Kevin Yaramis (70. Nicolas Wilms), Devid Yalda (70. Mehmet Sirin Özekinci), Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper, Malik Sinanovic, Adam Ghoudane, Zakaria Damlahki, Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (63. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp (72. Marvin El-Awir), Fabian Spancken (77. Oliver Kremers), Christopher Link, Jan Hüsges, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Felix Koch (77. Tim Scheeren), Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Alexandru Purcaru - Zuschauer: 42
Tore: 0:1 Christopher Link (29. Foulelfmeter), 1:1 Dominik Lichtschlag (32.), 1:2 Marco Glogau (38.), 1:3 Christopher Link (51.), 1:4 Felix Klomp (57.), 1:5 Christopher Link (60.), 1:6 Felix Koch (76.)
Polizei SV Mönchengladbach – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:1
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Ebrahem Ahmed, Marvin Küsters, Hüseyin Bayboga (58. Justin Kuhlen), Tahsin Kalaf, Ahmed El Aboussi, Mek Johann Bongers, Faisal Mirzada, Jason Krüer, Albin Cekic, Cristiano Luis Dos Santos Miguel - Trainer: Erhan Kuralay
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Tim Sturm, Marco Kroll, Jonas Peltzer, Pasqual König, Luca Schmidt, Christoph Wolters (86. Christian Engels), Fabio Meaggia - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Kevin Schwiers (57.), 1:1 Tahsin Kalaf (90.+5)
SV Schelsen – SC Rheindahlen 4:0
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke (75. Umut Akis), Linus Bien, Vasilios Anthitsis (75. Lucas Jansen), Tayler Helm (75. Luis Enrique Thomas), Luka Tanaskovic, Marius Sentis, Serge Koassi Dongo (70. Lars Lüdtke), Artem Skriahin - Trainer: Maximilian Linke
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Mesut Özegen, Ousmane Thiao, Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig (46. Miracle Mangaya Mongengo) (61. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri, Miracle Mangaya Mongengo (61. Sayed Ahmad Alhaj Abo) - Trainer: Mesut Özegen
Schiedsrichter: Werner Florian Netzer (Grevenbroich) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Kay Hübner (4. Eigentor), 2:0 Artem Skriahin (10.), 3:0 Vasilios Anthitsis (70.), 4:0 Sebastian Gerhard Selke (71.)
Red Stars Mönchengladbach – TuS Liedberg 2:0
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Igor Gunko, Kirill Schleicher, Eugen Schröder, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Serhii Tsoi, Gytautas Keinys, Arthur Kolesnikov, Marc Klunk (74. Gehad Jerdo), Micheal Erhunmwunosere - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
TuS Liedberg: Jan Fehr, Jens Onkelbach (73. Jan Alexander Luig), Dominik Jansen Chavez (70. Niklas Teut), Tobias Claßen, Philip Onkelbach, David Maaßen, Muhamet Azirovic (73. Henri Cremer), Claudio Fernandes, Marcel Bock (70. Patrick Waclawowicz), Marc Neues (127. Thomas Gründig), Dominik Born - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Daniel Fliegen - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Serhii Tsoi (33. Foulelfmeter), 2:0 Marc Klunk (57.)
VfB Korschenbroich – Rheydter SV 2:2
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kolja Wirtz, Alvis Zejnaj, Florim Redzepi, Amer Bedour (49. Luca Kindervatter), Cedric Wintzen, Luan Kurhasku, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Albin Zejnaj - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Valon Bajraktari (55. Vitali Kwitko), Bilal Anwari, Aleksandar Milenovic, Matthis Zaum, Sergen Camcioglu, Sandro Santos Ferreira (61. Nikita Maul), Melih Karakas, Florian Vitia, Baris Ibrahim Dalbun (55. Mats Schleszies) - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Bastian Doumen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Cedric Wintzen (52.), 1:1 Florian Vitia (56. Foulelfmeter), 2:1 Philip Schmitz (59.), 2:2 Nikita Maul (76.)
Sportfreunde Neuwerk II – DJK Hehn 7:2
Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Patrick Kevin Scheulen (80. Alexander Dreilich), Janik Richter, Marcel Bosbach, Moritz Schiele, Christopher Hermes, Lucas Lingen, Thierno Oumar Balde (46. Maximilian Reich), Felix Grümmer, Malte Krüger (63. Fabio Joel Peters), Tim Güth - Trainer: Holger Rütten - Co-Trainer: Patrick Kevin Scheulen
DJK Hehn: Janusz Kersting, Julian Brockmann, Sandi Kheder, Lars Schroers, Noah Wilms, Walid Chehaida (65. Christian Lenzen), Dennis Can Horn, Moritz Gross, Riad Ainouz (46. Sebastian Kroll), Patrick Müller, Oussama Mansour - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Janik Richter (18.), 2:0 Tim Güth (22.), 3:0 Moritz Schiele (32.), 4:0 Moritz Schiele (47.), 5:0 Lucas Lingen (53.), 5:1 Walid Chehaida (61.), 6:1 Lucas Lingen (64.), 6:2 Noah Wilms (84.), 7:2 Felix Grümmer (89.)
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Red Stars Mönchengladbach
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Liedberg - SpVg Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
30. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - SC Rheindahlen
So., 07.06.26 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rheydter SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - TuS Liedberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - DJK Hehn
So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SV Schelsen
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