Kreisliga A MG-VIE: Der dritte Absteiger wäre die DJK Hehn

Um ein Haar wäre die DJK Hehn am letzten Spieltag doch noch sicher in der Liga geblieben, am Ende gab es aber ein bitteres 1:2 beim SC Rheindahlen. Bitter ist hier wirklich wörtlich zu nehmen. Denn der Hehner Führungstreffer von Kapitän Fabian Hentrup aus der 41. Minute hatte bis tief in die Nachspielzeit Bestand. Erst in der vierten Minute besagter Nachspielzeit glich Hassan El Hage per Elfmeter zum 1:1 aus, die 96. Minute zeigte die Uhr, als Dario Bihn einen weiteren Elfmeter zum Rheindahlener Sieg unterbrachte. Nun beginnt für Hehn das große und lange Zittern. Denn erst müssen in der Bezirksliga nun Odenkirchen und der 1. FC Mönchengladbach in Entscheidungsspiele wegen Punktgleichheit. Danach muss der Verlierer dann die Abstiegsrelegation überstehen, um den Hehnern den Abstieg zu ersparen.

SC Rheindahlen – DJK Hehn 2:1

SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Dario Bihn, Hasan Er, Alan Lipemba M'Bulayi, Tim Kiak (46. Dario Bihn), Marius Esser (39. Ricardo Bihn), Murat Tam, Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri (64. Jermaine Maddox Albayrak), Hassan El Hage, Jephte Chibalonza Kwanza (70. Miracle Mangaya Mongengo) - Trainer: Hasan Er

DJK Hehn: Fabian Hentrup, Patrik Schumacher (67. Yannic Wolf) (88. Marius Strunk), Patrick Theveßen (79. Leon Klerx), Leon Klerx (57. Dominik Santos Marques) - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Fabian Hentrup (41.), 1:1 Hassan El Hage (90.+4 Foulelfmeter), 2:1 Dario Bihn (90.+6 Foulelfmeter)

