Kreisliga A MG-VIE: 2:2 im Verfolgerduell freut auch den neuen Meister

Am Gründonnerstag hat der SV Lürrip in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen auch rechnerisch sein Meisterstück folgen lassen. Auch ohne Sieg bei den Sportfreunden Neersbroich kann gefeiert werdenDie Feier in Lürrip war danach jedenfalls schon fest geplant. Dahinter kämpften Türkiyemspor und Rheindahlen auch noch im direkten Duell um Platz zwei - am Ende gab es keinen Sieger. Im Abstiegskampf kam es zu direkten Duellen zwischen den Sportfreunden Neuwerk II und dem SV Otzenrath, dem SV Schelsen und dem Polizei SV sowie der DJK Hehn und Rot-Weiß Venn.

Ein Punkt für SV Schelsen und den PSV zu wenig

Lange führte der SV Schelsen durch Oliver Schilaski 1:0 gegen den Polizei SV, was ein großer Wurf im Abstiegskampf gewesen wäre. Dann wurde es in der Schlussphase turbulent. Zunächst glich Justin Kuhlen für den PSV aus (73.), dann sorgte Gian-Luca Jordans für das Schelsener 2:1. In der siebten Minute der Nachspielzeit war es dann aber Sergen Can Er, der noch das 2:2 erzielte - eigentlich für beide Teams zu wenig. SV Schelsen – Polizei SV Mönchengladbach 2:2

SV Schelsen: Tim Noever, Giuliano Jordans, David Ringel, Marius Sentis, David Hennig (70. Dominic Müller), Lucas Jansen, Jonas Bihn (96. Robin-Maximilian Roeseler), Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Gian-Luca Jordans (55. Sebastian Gerhard Selke) (90. Marvin Polle), Oliver Schilaski (73. Dirk Götz) - Trainer: Christian Niebel

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Nick Schaub, Joel Bernards, Soner Güven, Marvin Küsters, Hüseyin Bayboga (65. Magnus Lambertz), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Faisal Mirzada (64. Justin Kuhlen), Jason Krüer (69. Stephan Deues) - Trainer: Erhan Kuralay

Schiedsrichter: Sylvia Westendorp - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Oliver Schilaski (24.), 1:1 Justin Kuhlen (71.), 2:1 Gian-Luca Jordans (77.), 2:2 Sergen Er (90.+7)

Punkteteilung im Verfolgerduell Rheindahlen gegen Türkiyemspor

Aus Sicht der Lürriper durfte dieses Verfolgerduell nur Türkiyemspor nicht gewinnen, um doch die Meisterschaft sicherzustellen, und das passierte auch nicht. Die Gäste von Türkiyemspor gingen nach 31 Minuten durch Ali Salgin in Führung, Alan Lipemba M'Bulayi glich kurz vor der Pause für den SC Rheindahlen aus. Als Routinier Hasan Er dann in der 80. Minute zum 2:1 für Rheindahlen traf, sah es so aus, als könne sich das Team von Michael von Amelen wieder auf den zweiten Platz schieben. "Aber dann haben wir in der Nachspielzeit leider noch ein faules Ei kassiert", verriet der Rheindahlener Coach, der mit der Spielzeit aber insesamt absolut zufrieden ist. "Ich habe vorher gesagt, dass wir eine gute Saison spielen, wenn wir unter die ersten Fünf kommen. Da sind wir voll im Soll." Dennoch werden beide Teams alles geben, um am Ende auf dem möglichen, zweiten Aufstiegsplatz zu stehen. SC Rheindahlen – Türkiyemspor Mönchengladbach 2:2

SC Rheindahlen: Patrick Becker, Hasan Er, Alan Lipemba M'Bulayi, Ousmane Thiao (32. Nils Rupietta), Emre Türkmen (83. Mesut Özegen), Ousmane Sylla (71. Hassan El Hage), Tim Kiak (71. Marc Esser) (91. Bennet Grefen), Marius Esser, Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri - Trainer: Michael von Amelen

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers (81. Taylan Özdemir), Mohammed Ali, Ilias Kayhani, Kemal Canbolat, Akin Uslucan, Ehsan Amani (71. Jade Liam Oster), Thomas Tümmers, Osama Abdeslami (62. Muhammed Kaplan), Ali Salgin, Semih Simsek - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ali Salgin (31.), 1:1 Alan Lipemba M'Bulayi (44.), 2:1 Hasan Er (80.), 2:2 Arda Akkas (90.)

Lürrip verliert erste Punkte, ist aber dennoch Meister

23 Spiele blieb der SV Lürrip ohne Punktverlust, am Donnerstagabend reichte es ausgerechnet am geplanten Jubel-Aufstiegsabend bei den Sportfreunden Neersbroich nur zu einem 3:3. Nun war Warten angesagt, am Ende gab es aber Grund zur Freude: Meisterschaft und Aufstieg sind fix. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht Sportfreunde Neersbroich – SV Lürrip 3:3

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Maximilian Goldmann, Robin Jungbluth (90. Nico Ramon Grutzka), Tim Grümmer, Alexander Lodes, Nicolas Puhe, Christopher Link, Heiko Bodewein, Leon Garche (39. Julian Heymanns), Marco Glogau, Nico Krätschmer (78. Thomas Schorch) - Trainer: Oliver Glogau

SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic (75. Mithat Sezgin), Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Yilmaz Topcu, Silvio Cancian (80. Sören Marx), Nikola Kalchev (58. Tobias Busch), Tiago Simoes Correia (69. Ammar Khalaf), Sefa Sürmeli, Michael Bohnen, Harith Jargavani - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Dario Cancian

Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 95

Tore: 0:1 Silvio Cancian (20.), 1:1 Nicolas Puhe (36.), 2:1 Robin Jungbluth (65.), 2:2 Sören Marx (82.), 3:2 Christopher Link (83.), 3:3 Michael Bohnen (87.)

Rot-Weiß Venn hält sich gegen Hehn im Abstiegsrennen

Rot-Weiß Venn im Abstiegskampf abzuschreiben, und das hatte zugegebenermaßen auch der Autor dieses Textes am Wochenende ein wenig getan, erweist sich doch immer wieder als zu voreilig. Am Donnerstag gab es einen 2:1-Sieg des Schlusslichtes bei der DJK Hehn, die zuletzt im Keller einen klaren Aufwärtstrend gezeigt hatte. Noah Wilms hatte zur Hehner Führung nach 55 Minuten getroffen, Kai Stange glich aus, und acht Minuten vor dem Ende traf Nawid Sadig noch zum Venner Sieg. DJK Hehn – Rot-Weiß Venn 1:2

DJK Hehn: Marcel Meisen, Hendrik Schotten, Julian Brockmann, Mustafa Saleh, Felix Peter Olbrich (46. Altan Oktay Akkas), Jonas Nösen, Yannic Wolf (60. Janusz Kersting), Noah Wilms (71. Patrik Schumacher), Dominik Santos Marques (78. Patrick Theveßen), Dennis Can Horn, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Rot-Weiß Venn: Liam Hermanns, Gerrit Meinhardt, Afshin Afrouz, Castro Boloko, Kai Stange, Marco Stenzel (66. Tim Kerfers), Bastian Helmgens, Sebastian Scholz (60. Nigel Ramon Kalscheuer), Marvin Schmidder (88. Engjell Xhemaili), Patrick Reneerkens (83. Benedikt Fooßen-Jansen) - Trainer: Mischa Bongarz

Schiedsrichter: Radouane Nachit - Zuschauer: 30

Tore: 1:1 Kai Stange, 1:2 Nawid Sadig, 1:0 Noah Wilms (63.) Rheydter SV fertigt 1. FC Viersen II ab

Der Rheydter SV, der in der kommenden Saison bei diesem Leistungsvermögen sicherlich eine andere Rolle spielen wird, ließ dem 1. FC Viersen II keine Chance, im Abstiegskampf Punkte und Argumente zu sammeln. Beim 7:1 des "Spö" traf Melih Karakas dreimal, zwei Tore gingen auf das Konto von Mats Schleszies. Daniel Hank und Durukan Celik schossen die weiteren Treffer, Jan Heynckes traf für die Viersener zum 1:3. 1. FC Viersen II – Rheydter SV 1:7

1. FC Viersen II: Patrick Wirth, Mustafa Sala, Mohamed Hamo, Yuuki Fukui (46. Ivan Jajetic), Muhammed Münib Gül, Andrij Gordiyevskyy, Ivan Jajetic, Leonit Ala (84. Florian Allwicher), Jan Hendrik Heynckes (81. Lino Cancian), Jason Rütten (76. Manuel Tsigkourakos) - Trainer: Klaus Hammann

Rheydter SV: Dominic Günther, Fabian Bohlen (61. Rafioudine Bawa), Benjamin Holzapfel, Nils Schleszies, Valon Bajraktari, Vitali Kwitko (71. Bethesda Moke), Onur Altuntac (80. Simon Phlipsen), Durukan Celik, Mats Schleszies, Melih Karakas (53. Erti Mucolli), Daniel Hank - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Zafer Damar - Zuschauer: 18

Tore: 0:1 Melih Karakas (15.), 0:2 Melih Karakas (23.), 0:3 Melih Karakas (28.), 1:3 Jan Hendrik Heynckes (35.), 1:4 Durukan Celik (39.), 1:5 Danyal Öviç (43.), 1:6 Mats Schleszies (56.), 1:7 Mats Schleszies (88.) Mennrath II holt einen Punkt beim ASV Süchteln II

Der Punktgewinn von Victoria Mennrath II beim ASV Süchteln II ist zwar beachtlich, doch nur ein Sieg hätte die Mennrather auf Augenhöhe mit den Nichtabstiegsplätzen bringen können. Schon in der zweiten Minute traf Jan Tuma für die Mennrather, das tat er in der 78. Minute dann noch einmal. Dazwischen hatten aber Steffen Engelhardt und Toshiyuki Kubota für die Süchtelner getroffen. ASV Einigkeit Süchteln II – Victoria Mennrath II 2:2

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Rohan Hirsch (77. Klaus Siemes), Noel Ehlen, Nils Hinzmann, Yassine Janah (61. Jan Drechsler), Johannes Leske, Johannes Wilms (44. Steffen Engelhardt), Alexander Schneider, Steffen Robertz, Nils Wüsten, Toshiyuki Kubota (85. Fynn Brocker) - Trainer: Marvin Hermes

Victoria Mennrath II: Andre Dietze, Jan Tuma, Philipp Delbos, Timo Eßer, Noa Heinen, Lukas Heller (57. Tom Peters), Yannick Durst, Tim Dückers (46. Trichany Wazulua), Benjamin Angelo Schulz (80. Dustin Herberg), Ben Baulig, Simon Durst (75. Yannik Labinski) - Trainer: Sascha Schiffer

Schiedsrichter: Ralf Vander - Zuschauer: 44

Tore: 0:1 Jan Tuma (1.), 1:1 Steffen Engelhardt (58.), 2:1 Toshiyuki Kubota (65.), 2:2 Jan Tuma (77.) Wichtige Punkte für Odenkirchen II gegen Wickrathhahn

Odenkirchens Zweitvertretung drohte ein wenig in die lange Gafahrenzone abzurutschen hat mit diesem wichtigen Sieg gegen BW Wickrathhahn aber einen wichtigen Schritt gemacht, auch in der nächsten Saison im Kreisoberhaus mitzumischen. Erst spät fielen jedoch die Tore beim 2:1-Erfolg. Kevin Yaramis und Thomas Fialkowski trafen in der 72. und 76. Minute für die Gastgeber, Fabio Meaggia gelang der Anschluss in der Nachspielzeit zu spät. SpVg Odenkirchen II – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 2:1

SpVg Odenkirchen II: Marc Trexler, Tim van Luyk, Ryan Mc Culloch, Kelvin Tibu Sarfo (73. Daniel Halm), Dominik Zander (88. Gabriel Herrmann), Kevin Volkholz (79. Luis Virkus), Michael Nelißen, Kevin Yaramis, Sinan-Arda Cetin, Thorben Schmitt (90. Mohamed Chaibi), Thomas Fialkowski (80. Dominik Lichtschlag) - Trainer: Markus Anders

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (78. Fabio Meaggia), Mark Schummer (65. Tim Krüll), Christoph Wolters, Jonas Peltzer, Luca Schmidt, Kaan Altun, Fabio Esposito, Christian Engels - Trainer: Mark Endemann

Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Kevin Yaramis (72.), 2:0 Thomas Fialkowski (76.), 2:1 Fabio Meaggia (90.+1) Neuwerk II zieht im Abstiegskampf an Otzenrath vorbei

Der SV Otzenrath war im Abstiegskampf zuletzt sogar an den Sportfreunden Neuwerk II vorbeigezogen, die einen starken Zwischenspurt gezeigt hatten. Nun hat Neuwerk den Mitaufsteiger mit dem 3:2-Erfolg wieder hinter sich gelassen. Mit einem Doppelschlag in der 17. und 18. Minute trafen Philipp Sasse und Fabian Krah zum schnellen 2:0 für Neuwerk, nach der Pause sorgten Jan-Niklas Jaspers und Merlin Padberg für das 2:2. In der Nachspielzeit bescherte Janik Richter den Neuwerkern noch den Sieg. Sportfreunde Neuwerk II – SV 1909 Otzenrath 3:2

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Fabian Fircho, Moritz Schiele (81. Robin Beckers), Christopher Hermes, Christian Schiffers, Fabian Krah, Joel Mabela Samba (66. Thomas Stahl), Tim Güth (83. Johannes Aldenhoff), Philipp Sasse - Trainer: Holger Rütten

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey, Martin Naubert (63. Raul Jimenez Ubeda), Dominik Strauch, Andre Jakuszeit, Jonas Klann (74. Nils Ceglarek), Merlin Padberg, Laurens Padberg (85. Hakan Karamermer), Jan-Hendrik Schmitz, Tim Reinartz, Jan-Niklas Alexander Jaspers - Trainer: Dominik Reinartz

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Philipp Sasse (17.), 2:0 Fabian Krah (20.), 2:1 Jan-Niklas Alexander Jaspers (52.), 2:2 Dominik Strauch (74.), 3:2 Janik Richter (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 27.04.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen II

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Schelsen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SC Rheindahlen

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neuwerk II

So., 27.04.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich

So., 27.04.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - DJK Hehn

So., 27.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SpVg Odenkirchen II



26. Spieltag

Di., 29.04.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Rot-Weiß Venn

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Sa., 03.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - DJK Hehn

Sa., 03.05.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 04.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Victoria Mennrath II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Polizei SV Mönchengladbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Türkiyemspor Mönchengladbach

