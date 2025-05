Kreisliga A MG: Odenkirchen gewinnt wichtiges Duell gegen DJK Hehn

Noch drei Spieltage sind in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen offen, und die Liga ist so spannend wie schon lange nicht mehr zu diesem späten Zeitpunkt. Zwar steht der SV Lürrip als Meister fest, doch Platz zwei ist zwischen Türkiyemspor und dem SC Rheindahlen nach wie vor hart umkämpft. Die Rheindahlener müssen im schwierigen Heimspiel am Freitag gegen den RSV ran, während Türkiyemspor am Sonntag den Polizei SV empfängt. Noch dramatischer ist hingegen der Abstiegskampf, steht dort doch auch noch nicht fest, ob es neben Rot-Weiß Venn einen oder zwei weitere Absteiger geben wird. Der SV Otzenrath auf Platz sieben darf sich inzwischen fast gerettet fühlen, aber ab der SpVg Odenkirchen II auf Platz acht beginnt die Gefahrenzone. Die Odenkirchener haben es aber schon am Donnerstag daheim mit der DJK Hehn zu tun, die zwei Punkte weniger auf dem Konto hat und akut gefährdet ist. Beiden hilft eigentlich nur ein Sieg.

Am Donnerstag traten an: SpVg Odenkirchen II nach 6:1 gegen Hehn so gut wie gesichert DJK Hehn

Nach dem klaren 6:1-Erfolg der SpVg Odenkirchen gegen die DJK Hehn dürfte der Ligaverbleib für die Odenkirchener gesichert sein, am Ende des 28. Spieltags womöglich sogar bereits rechnerisch. Für die Gäste hingegen wird die Luft immer dünner. Jeweils ein Doppelpack gelang auf Seiten der Gastgeber Thomas Fialkowski und Michael Nelißen, für die Gäste verkürzte Patrick Theveßen in der ersten Hälfte zum zwischenzeitlichen 1:2. SpVg Odenkirchen II – DJK Hehn 6:1

SpVg Odenkirchen II: Marc Trexler, Tim van Luyk, Ryan Mc Culloch, Dominik Zander, Patrick Beckers (81. Gabriel Herrmann), Kevin Volkholz (78. Kevin Yaramis), Andre Garcia (74. Mehmet Sirin Özekinci), Michael Nelißen, Sinan-Arda Cetin (46. Dominik Lichtschlag), Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (83. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting (46. Hendrik Schotten), Julian Brockmann (68. Yannick Nebeler), Pierre Heymanns, Fabian Hentrup, Patrik Schumacher (46. Yannic Wolf), Felix Peter Olbrich (83. Luca Jakobs), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Dennis Can Horn, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Kevin Volkholz (16.), 2:0 Thomas Fialkowski (20.), 2:1 Patrick Theveßen (21.), 3:1 Patrick Beckers (28.), 4:1 Thomas Fialkowski (55.), 5:1 Michael Nelißen (86.), 6:1 Michael Nelißen (90.+1) Am Freitag spielen: SC Rheindahlen - Rheydter SV

Heute, 20:00 Uhr SC Rheindahlen Rheindahlen Rheydter SV Rheydter SV 20:00 PUSH

Die Spiele am Sonntag: Sportfreunde Neuwerk II - Rot-Weiß Venn

Türkiyemspor - Polizei SV

So., 18.05.2025, 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 15:15 PUSH

ASV Süchteln II - 1. FC Viersen II

Sportfreunde Neersbroich - Victoria Mennrath II

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich Victoria Mennrath Mennrath II 15:00 PUSH

SV Schelsen - BW Wickrathhahn

SV Lürrip - SV Otzenrath

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV Lürrip SV Lürrip SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neersbroich

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - SpVg Odenkirchen II

So., 25.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Polizei SV Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - SV Lürrip

So., 25.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Rheindahlen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SV Schelsen



30. Spieltag

Sa., 31.05.25 16:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 01.06.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - 1. FC Viersen II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Rheindahlen - DJK Hehn

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rot-Weiß Venn

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Victoria Mennrath II

So., 01.06.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV

So., 01.06.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV 1909 Otzenrath

