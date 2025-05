Kreisliga A MG: Lürrip kassiert gegen Türkiyemspor erste Niederlage

Sah es so aus, als habe sich Türkiyemspor einen vielleicht schon entscheidenden Vorteil im Kampf um Platz zwei der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen verschafft, so ist der SC Rheindahlen am vorigen Wochenende bis auf zwei Zähler an Rang zwei herangerückt, der inzwischen ein sicherer Aufstiegsplatz ist. Dieser Zweikampf geht am 27. Spieltag weiter, wenn Rheindahlen am Sonntag zum Derby bei Victoria Mennrath II antritt, während Türkiyemspor schon am Samstag den feststehenden Meister SV Lürrip zu Gast hatte - und ihm die erste Niederlage der Saison beibrachte. Die Mennrather sind derweil Teil des Abstiegs-Wahnsinns, in den alle Teams zwischen Platz sieben und 15 noch involviert sind. Zu echten Kellerduellen kommt es zwischen dem SV Otzenrath und dem SV Schelsen schon am Freitag sowie zwischen dem Polizei SV, für den es inzwischen allerdings besser aussieht, und dem 1. FC Viersen II am Sonntag. Den Spieltags-Auftakt machten schon am Donnerstag der ASV Süchteln II und die DJK Hehn.

Am Donnerstag spielten:

DJK Hehn siegt klar in Süchteln

Die DJK Hehn hat am Donnerstag im Abstiegskampf beim ASV Süchteln II schon einmal vorgelegt und deutlich mit 5:1 gewonnen. Schon in der 5. Minute traf Patrick Theveßen zur Pauseführung, die Aaron Kliewer gleich nach dem Seitenwechsel ausglich. Ein Eigentor der Gastgeber brachte die Hehner dann auf die Siegerstraße, in der Schlussphase bauten Theveßen, Julian Brockmann und Noah Wilms das Ergebnis noch deutlich aus. ASV Einigkeit Süchteln II – DJK Hehn 1:5

ASV Einigkeit Süchteln II: Sascha Jansen, Anthony Kreft (87. Lion Lambertz), Rohan Hirsch (83. Jeremy Beckers), Noel Ehlen, Aaron Kliewer, Fynn Brocker (72. Joe Recker), Nils Hinzmann (70. Timo Küsters), Alexander Schneider, Steffen Robertz (83. Silas Lubberich), Nils Wüsten, Giuliano Güngör - Trainer: Marvin Hermes

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting, Julian Brockmann, Mustafa Saleh, Patrik Schumacher (63. Yannic Wolf), Felix Peter Olbrich, Jonas Nösen (54. Yannick Nebeler), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Dennis Can Horn, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Patrick Theveßen (2.), 1:1 Aaron Kliewer (49.), 1:2 Steffen Robertz (60. Eigentor), 1:3 Julian Brockmann (78.), 1:4 Noah Wilms (89.), 1:5 Patrick Theveßen (90.+3) Die Spiele am Freitagabend: SV Otzenrath siegt 1:0 gegen den SV Schelsen

Durch den 1:0-Sieg im Kellerduell gegen den SV Schelsen hat der SV Otzenrath drei ganz wichtige Zähler eingefahren. Rechnerisch ist der Ligaverbleib zwar noch nicht besiegelt, es spricht aber nichts mehr dafür, dass es den Aufsteiger noch erwischen könnte. Der SV Schelsen hingegen rutscht immer tiefer in den Abstiegssog. Den Treffer des Tages erzielte Jan-Niklas Jaspers bereits in der 23. Spielminute, zwischen den Teams liegen nun sieben Zähler. SV 1909 Otzenrath – SV Schelsen 1:0

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey, Dominik Strauch (85. Jöran Waßenberg), Hakan Karamermer (81. Karl Hamacher), Nils Ceglarek, Andre Jakuszeit, Jonas Klann, Merlin Padberg, Tim Reinartz, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Raul Jimenez Ubeda (66. Marc Neues) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

SV Schelsen: Luke Pöhler, David Ringel (80. Serge Koassi Dongo), Marius Sentis (87. Giuliano Jordans), Lucas Jansen, Marvin Polle (68. Sebastian Ionut Ilie), Jonas Bihn, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm, Dominic Müller, Nils Muders (46. Gian-Luca Jordans), Oliver Schilaski - Trainer: Michael Prigge - Trainer: Christian Niebel - Trainer: Dominic Schiffer

Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (23.) Rheydter SV siegt souverän gegen Neuwerk II

Nach dem 3:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Neuwerk II darf der Rheydter SV sich durchaus Hoffnungen machen, die Saison noch auf dem vierten Tabellenplatz abszuschließen. Die Neuwerker hingegen haben die Chance verpasst, einen mit den Otzenrathern vergleichbaren, vielleicht schon vorentscheidenden Schlag im Abstiegskampf zu setzen. Bereits nach 20 Minuten sorgte Mats Schleszies für die Führung der Rheydter, die Florian Vitia noch vor der Pause per Foulelfmeter ausbaute. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Vitali Kwitko bereits für den Endstand. Rheydter SV – Sportfreunde Neuwerk II 3:0

Rheydter SV: Leon Vosen, Nils Schleszies, Valon Bajraktari (81. Rafioudine Bawa), Vitali Kwitko (81. Matthis Zaum), Mamadou Barry, Onur Altuntac, Kevin Adrovic, Florian Vitia (81. Erti Mucolli), Mats Schleszies (76. Simon Phlipsen), Melih Karakas, Danyal Öviç - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Maurice Meulenberg, Janik Richter, Fabian Fircho, Christopher Hermes, Christian Schiffers (73. Thomas Stahl), Lucas Lingen, Fabian Krah, Ben Lawrenz (46. Moritz Schiele), Noah Boecker (46. Maximilian Haupts), Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Mats Schleszies (20.), 2:0 Florian Vitia (43. Foulelfmeter), 3:0 Vitali Kwitko (49.)

Besondere Vorkommnisse: Melih Karakas (Rheydter SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (53.). Am Samstag forderten sich: Türkiyemspor bringt SV Lürrip erste Saisonniederlage bei

Am 27. Spieltag hat es auch den Meister und Aufsteiger SV Lürrip erstmals in dieser Saisonn erwischt. Bei der 3:4-Niederlage bei Türkiyemspor, das damit seinerseits einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg macht, sah es danach zunächst aber gar nicht aus. Denn nach neun Minuten führten die Lürriper durch Silvio Cancian und Nikola Kalchev bereits mit 2:0. Damit ging es auch in die Pause, dann drehten die Gastgeber auf. Ilyas Kayhani und Ali Salgin (2) machten daraus ein 3:2, ehe Cancian die Ampelkarte sah. In Überzahl gelang Semih Simsek per Foulelfmeter das 4:2, ehe auch Türkiyemspor per Ampelkarte gegen Kayhani in Unterzahl geriet. So verkürzte Harith Jargavani für Lürrip noch einmal, doch zum Ausgleich kam es nicht mehr. Türkiyemspor Mönchengladbach – SV Lürrip 4:3

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers (70. Cem Sipahi), Samed Kaplan, Mohammed Ali, Ilias Kayhani, Batuhan Türkyilmaz, Kemal Canbolat, Akin Uslucan, Thomas Tümmers (86. Ali Efe Barbaros), Jade Liam Diane (35. Ali Salgin) (90. Beytullah Özpolat), Semih Simsek - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

SV Lürrip: Tanyu Engels, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Kevin Schmitz, Silvio Cancian, Nikola Kalchev (62. Lukas Lüpges), Sefa Sürmeli, Aslan Yusuf Ergül (17. Milan Lakobrija), Michael Bohnen, Tobias Busch, Harith Jargavani - Trainer: Dario Cancian

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 61

Tore: 0:1 Silvio Cancian (3.), 0:2 Nikola Kalchev (9.), 1:2 Ilias Kayhani (49.), 2:2 Ali Salgin (54.), 3:2 Ali Salgin (58.), 4:2 Semih Simsek (70. Foulelfmeter), 4:3 Harith Jargavani (88.)

Gelb-Rot: Silvio Cancian (68./SV Lürrip/)

Gelb-Rot: Ilias Kayhani (86./Türkiyemspor Mönchengladbach/) Die Spiele am Sonntag: Polizei SV - 1. FC Viersen II

BW Wickrathhahn - SF Neersbroich

Victoria Mennrath II - SC Rheindahlen

Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - DJK Hehn

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Rheydter SV

So., 18.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rot-Weiß Venn

So., 18.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - 1. FC Viersen II

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Victoria Mennrath II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV 1909 Otzenrath

So., 18.05.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn



29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neersbroich

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - SpVg Odenkirchen II

So., 25.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Polizei SV Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - SV Lürrip

So., 25.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Rheindahlen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SV Schelsen

