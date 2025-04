Kreisliga A MG: Kann Neuwerk II auch den SV Lürrip überraschen?

Mit drei Partien startet der 22. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen bereits am Freitag. Zu einer spannenden Begegnung, die zudem ein ewiges Derby ist, kommt es zwischen den Sportfreunden Neuwerk II und Primus SV Lürrip. Die Lürriper haben bislang 21 Mal gewonnen, die Gastgeber zuletzt aber auch in vier von fünf Spielen, was sie bis auf Platz acht gespült hat. Mit sieben Toren in zwei Spielen war zuletzt vor allem Philipp Sasse in Top-Verfassung. Auch der Zweite SC Rheindahlen tritt schon am Freitag gegen den SV Schelsen an, zu einem Kellerduell kommt es zudem zwischen der DJK Hehn und Victoria Mennrath II. Am Samstag muss Türkiyemspor dann bei der SpVg Odenkirchen II ran. Am Sonntag will dann Schlusslicht Rot-Weiß Venn seinen Rückenwind daheim gegen den Rheydter SV nutzen - der ist allerdings Vierter der Rückrundentabelle.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Rheydter SV - DJK Hehn

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr SV Lürrip - SC Rheindahlen

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SpVg Odenkirchen II

So., 13.04.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Sportfreunde Neersbroich

So., 13.04.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - 1. FC Viersen II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Rot-Weiß Venn



24. Spieltag

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Schelsen - Polizei SV Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Türkiyemspor Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV Lürrip

Do., 17.04.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Rot-Weiß Venn

Do., 17.04.25 20:00 Uhr 1. FC Viersen II - Rheydter SV

Do., 17.04.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Victoria Mennrath II

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - SV 1909 Otzenrath

