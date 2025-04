Kreisliga A MG: Der Abstiegskampf spitzt sich zu

Mit drei Partien startete der 22. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen bereits am Freitag. Zu einer spannenden Begegnung, die zudem ein ewiges Derby ist, kam es zwischen den Sportfreunden Neuwerk II und Primus SV Lürrip. Die Lürriper hatten bislang 21 Mal gewonnen, die Gastgeber zuletzt aber auch in vier von fünf Spielen, was sie bis auf Platz acht gespült hatte. Mit sieben Toren in zwei Spielen war zuletzt vor allem Philipp Sasse in Top-Verfassung. Auch der Zweite SC Rheindahlen trat schon am Freitag gegen den SV Schelsen an, zu einem Kellerduell kam es zudem zwischen der DJK Hehn und Victoria Mennrath II. Am Samstag musste Türkiyemspor dann bei der SpVg Odenkirchen II ran. Am Sonntag wollte dann Schlusslicht Rot-Weiß Venn seinen Rückenwind daheim gegen den Rheydter SV nutzen - das gelang allerdings nicht. Alle anderen Teams im Abstiegskampf rücken jedoch noch näher aneinenader. Nur noch zwei Zähler trennen die Plätze acht und 14.

Bereits am Freitag spielten: Auch Sportfreunde Neuwerk II ohne Chance gegen SV Lürrip Fr., 04.04.2025, 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II SV Lürrip SV Lürrip 1 5 Abpfiff + Video Die Sportfreunde Neuwerk II hatten in den vorigen Wochen stark aufgespielt und sicher auch ein wenig gehofft, als erstes Team dem Spitzenreiter ein Bein stellen zu können. Und nach gut einer halben Stunde sorgte Tim Güth auch tatsächlich für die Neuwerker Führung. Doch der SV Lürrip war auch diesmal nicht zu bezwingen - und das lag vor allem an Harith Jargavani. Vier Treffer erzielte er kurz vor und vor allem nach der Halbzeit, beim 5:1 der Gäste überließ er einen Treffer noch Tobias Busch. Damit hat Lürrip nun 22 Siege in 22 Spielen auf dem Konto - acht Siege fehlen zur perfekten Saison. Sportfreunde Neuwerk II – SV Lürrip 1:5

Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Fabian Fircho, Christopher Hermes, Christian Schiffers, Lucas Lingen, Robin Beckers (83. Gunalan Gunapalan), Fabian Krah (78. Moritz Schiele), Tim Güth (66. Noah Boecker), Philipp Sasse - Trainer: Holger Rütten

SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Yilmaz Topcu (81. Mithat Sezgin), Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli, Aslan Yusuf Ergül (46. Nikola Kalchev), Michael Bohnen, Tobias Busch (85. Kevin Schmitz), Harith Jargavani - Trainer: Dario Cancian

Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Tim Güth (33.), 1:1 Harith Jargavani (41.), 1:2 Harith Jargavani (55.), 1:3 Tobias Busch (65.), 1:4 Harith Jargavani (90.), 1:5 Harith Jargavani (90.+2) SC Rheindahlen siegt klar gegen den SV Schelsen Fr., 04.04.2025, 20:00 Uhr SC Rheindahlen Rheindahlen SV Schelsen SV Schelsen 3 0 Abpfiff Mit dem klaren 3:0-Erfolg gegen den SV Schelsen hat der SC Rheindahlen am Freitagabend seinen zweiten Tabellenplatz untermauert. Allerdings dauerte es gut eine Stunde, bis Marius Esser die Mannschaft aus dem "Kappesland" in Führung brachte. Enrico Zentsch ließ letztlich in der 71. und 73. Minute einen Doppelpack folgen. Der SV Schelsen kann sich somit nicht von der Gefahrenzone absetzen. SC Rheindahlen – SV Schelsen 3:0

SC Rheindahlen: Patrick Becker, Mesut Özegen, Hasan Er, Alan Lipemba M'Bulayi (74. Dario Bihn), Ousmane Thiao, Ricardo Bihn, Marius Esser (88. Akbar Khan Naderi), Manuel Gottuso (90. Miracle Mangaya Mongengo), Lucas Scelza (79. Jephte Chibalonza Kwanza), Nadir El-Harrak Bachiri, Enrico Zentsch - Trainer: Michael von Amelen

SV Schelsen: Tim Noever, David Ringel, Sebastian Ionut Ilie (22. Oliver Schilaski), Marius Sentis, David Hennig (71. Marvin Schmidt), Lucas Jansen, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm, Serge Koassi Dongo, Luka Tanaskovic (76. Nils Muders), Gian-Luca Jordans - Trainer: Michael Prigge - Trainer: Christian Niebel - Trainer: Dominic Schiffer

Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Marius Esser (63.), 2:0 Enrico Zentsch (71.), 3:0 Enrico Zentsch (73.) DJK Hehn mit 6:1-Statement gegen Victoria Mennrath II Fr., 04.04.2025, 20:00 Uhr DJK Hehn DJK Hehn Victoria Mennrath Mennrath II 6 1 Abpfiff Die Gäste von Victoria Mennrath II gingen zwar durch Simon Durst nach 11 Minuten in Führung, doch am Ende waren die Mennrather bei der DJK Hehn absolut chancenlos. Fabian Hentrup und Leon Klerx gelang jeweils ein Doppelpack, zudem waren Altan Oktay Akkas und spät noch Dominik Santos Marques für die DJK erfolgreich, die sich damit nun vier Punkte von Mennrath abgesetzt hat und an den Rand der Gefahrenzone geklettert ist. DJK Hehn – Victoria Mennrath II 6:1

DJK Hehn: Marcel Meisen, Hendrik Schotten (69. Yannick Nebeler), Julian Brockmann, Mustafa Saleh, Fabian Hentrup (80. Dominik Santos Marques), Jonas Nösen, Yannic Wolf (46. Felix Peter Olbrich), Noah Wilms (64. Patrik Schumacher), Altan Oktay Akkas, Dennis Can Horn, Leon Klerx (82. Bremar Kalaf) - Trainer: Torsten Müller

Victoria Mennrath II: Andre Dietze, Timo Eßer, Noa Heinen (67. Benjamin Angelo Schulz), Malte Renner (67. Daniel Ferreira Fernandes), Yannik Labinski (61. Malte Pesch), Sebastian von Gehlen, Maximilian Drost, Alex Alexandrov (81. Dustin Herberg), Ben Baulig, Mike Schake (40. Tom Peters), Simon Durst - Trainer: Sascha Schiffer

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Simon Durst (11.), 1:1 Fabian Hentrup (15.), 2:1 Altan Oktay Akkas (31.), 3:1 Fabian Hentrup (53.), 4:1 Leon Klerx (55.), 5:1 Leon Klerx (59.), 6:1 Dominik Santos Marques (89.) Am Samstag traten an: 1. FC Viersen II siegt mit neuem Trainer gegen Blau-Weiß Wickrathhahn Sa., 05.04.2025, 16:30 Uhr 1. FC Viersen FC Viersen II FC Blau-Weiß Wickrathhahn Wickrathhahn 3 1 Abpfiff Beim 1. FC Viersen II hat es einen Trainerwechsel gegeben. Klaus Hammann hat die Aufgaben von Carlos Miguel übernommen - und auch personell stand kaum ein Spieler aus dem Kader der Zweiten Mannschaft auf dem Platz. Dem sportlichen Erfolg im Abstiegskampf hat das beim 3:1 gegen Blau-Weiß Wickrathhahn erst einmal gutgetan. Schon früh sorgten Mustafa Sala, Jan Heynckes und Ivan Jajetic für eine 3:0-Führung der Viersener, 20 Minuten vor dem Ende gelang Christian Engels lediglich noch der Ehrentreffer für die Gäste. Nach Punkten haben die Viersener im Abstiegskampf somit mit Wickrathhahn gleichgezogen. 1. FC Viersen II – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:1

1. FC Viersen II: Florian Wittkopf, Mustafa Sala, Muhammed Münib Gül, Andrij Gordiyevskyy, Kevin Pflipsen, Marvin Stefan Struckmann, Ivan Jajetic (90. Tim Klanten), Leonit Ala (89. Florian Allwicher), Jan Hendrik Heynckes (70. Isaac Bortsie), Jason Rütten (70. Gabriel Shala) - Trainer: Klaus Hammann

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (60. Fabio Meaggia), Mark Schummer, Christoph Wolters, Pasqual König, Luca Schmidt, Kaan Altun (60. Tim Sturm), Fabio Esposito, Christian Engels, Oussama Mansour (69. Jonas Peltzer) - Trainer: Mark Endemann

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Mustafa Sala (13.), 2:0 Jan Hendrik Heynckes (21.), 3:0 Ivan Jajetic (25.), 3:1 Christian Engels (71.) SpVg Odenkirchen II ohne Chance gegen Türkiyemspor Sa., 05.04.2025, 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen II Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 0 6 Am Samstagabend setzte sich Türkiyemspor ganz klar mit 6:0 bei der SpVg Odenkirchen II durch und bleibt somit auf zwei Zähler am Zweiten SC Rheindahlen dran. Früh traf der Ex-Odenkirchener Semih Simsek zur Gästeführung, die dann allerdings erst nach der Pause deutlich wurde. Simsek legte einen zweiten Treffer nach und Cem Sipahi sorgte für den Schlusspunkt, dazwischen gelang Jade Liam Oster ein waschechter Dreierpack. Der Kampf um Platz zwei bleibt also spannend. SpVg Odenkirchen II – Türkiyemspor Mönchengladbach 0:6

SpVg Odenkirchen II: Marc Trexler, Yannik Topüth, Gabriel Herrmann (56. Luca-Torben Aldenhoven), Patrick Beckers (26. Sandi Qais Khider), Domenic-Joshua Yaramis, Andre Garcia (75. Robin Kutschinski), Michael Nelißen, Sinan-Arda Cetin, Anton Höpfner, Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (75. Domenic-Joshua Yaramis) - Trainer: Markus Anders

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers (78. Cem Sipahi), Batuhan Türkyilmaz, Kemal Canbolat, Osama Hida Abdeslami (78. Samed Kaplan), Taylan Özdemir, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Cem Sipahi, Jade Liam Diane, Semih Simsek - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Semih Simsek (9.), 0:2 Jade Liam Diane (50.), 0:3 Semih Simsek (68.), 0:4 Jade Liam Diane (70.), 0:5 Jade Liam Diane (72.), 0:6 Cem Sipahi (86.) Die Spiele am Sonntag: Sportfreunde Neersbroich besiegen den Polizei SV

Die Sportfreunde Neersbroich haben durch das 2:1 gegen den Polizei SV Mönchengladbach ihre Position als "Best of the Rest" hinter dem Spitzentrio gefestigt, während der PSV nun wirklich mitten im Abstiegskampf steckt, in der Tat nur noch einen Punkt Rückstand auf einen direkten Abstiegsplatz hat. Dabei gingen die Gäste sogar nach fünf Minuten durch Justin Kuhlen in Führung, doch ein Eigentor von Hüseyin Bayboga sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich, Leon Garche schoss elf Minuten vor dem Ende das Siegtor. Sportfreunde Neersbroich – Polizei SV Mönchengladbach 2:1

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Maximilian Goldmann, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Alexander Lodes, Nicolas Puhe, Christopher Link, Heiko Bodewein, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski (69. Marco Glogau), Ben Caspar Neuenhofer (54. Leon Garche) - Trainer: Oliver Glogau

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Abdulrahman Hanifa, Joel Bernards, Soner Güven, Marvin Küsters, Hüseyin Bayboga (86. Furkan Güven), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Justin Kuhlen, Jason Krüer, Magnus Lambertz (86. Christian Schombert) - Trainer: Erhan Kuralay

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Justin Kuhlen (5.), 1:1 Hüseyin Bayboga (27. Eigentor), 2:1 Leon Garche (79.) Rot-Weiß Venn ohne Chance gegen den Rheydter SV

Mit dem klaren 3:0-Sieg bei Rot-Weiß Venn hat der Rheydter SV den Gastgebern einen Rückschlag in der Hoffnung verpasst, noch einmal an das rettende Ufer herankommen zu können. Florian Vitia sorgte in der 28. Minute für die Halbzeitführung, ehe Durukan Celik mit einem Doppelpack in der 60. und 64. Minute den Endstand herstellte. Rot-Weiß Venn – Rheydter SV 0:3

Rot-Weiß Venn: Liam Hermanns, Tobias Fooßen-Jansen, Maurice Pfennings (46. Gerrit Meinhardt), Afshin Afrouz (65. Niels Galovic), Castro Boloko, Kai Stange, Jan Musialowski, Engjell Xhemaili (46. Benedikt Fooßen-Jansen), Tim Kerfers, Marvin Schmidder, Nigel Ramon Kalscheuer (58. Marko Grajzar) - Trainer: Mischa Bongarz

Rheydter SV: Leon Vosen, Fabian Bohlen (65. Daniel Hank), Ilkin Aliyev, Benjamin Holzapfel (61. Valon Bajraktari), Nils Schleszies, Vitali Kwitko (86. Bethesda Moke), Onur Altuntac, Kevin Adrovic, Florian Vitia (79. Aleksandar Milenovic), Durukan Celik, Mats Schleszies (65. Alexander Beidniz) - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Florian Vitia (29.), 0:2 Durukan Celik (69.), 0:3 Durukan Celik (72.)

ASV Süchteln II ringt SV Otzenrath nieder

Der SV Otzenrath hat beim ASV Süchteln II einen großen Kampf geliefert, unterlag dem Sechsten aber letztlich mit 2:3. Bei einem Sieg hätte der SV sogar auf Platz acht springen können, doch so bleibt es am Rande der Abstiegszone hauchdünn. Anthony Kreft traf nach zehn Minuten zur Süchtelner Führung, vor der Pause drehten dann Merlin Padberg und Jan-Niklas Jaspers das Spiel zugunsten des SVO. Doch Aaron Kliewer traf in der 77. Minute zum 2:2, in der 90. Minute erzielte Fynn Brocker noch den Siegtreffer.

ASV Einigkeit Süchteln II – SV 1909 Otzenrath 3:2

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft, Aaron Kliewer, Fynn Brocker, Lion Lambertz (65. Rohan Hirsch), Alexander Schneider, Steffen Robertz, Karsten Robertz, Nils Wüsten, Giuliano Güngör, Toshiyuki Kubota (72. Jan Drechsler) - Trainer: Marvin Hermes

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey, Martin Naubert (76. Karl Hamacher), Dominik Strauch, Hakan Karamermer (91. Marc Neues), Nils Ceglarek, Andre Jakuszeit, Jonas Klann, Merlin Padberg (90. Philipp Nirschl), Jan-Niklas Alexander Jaspers, Raul Jimenez Ubeda - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Anthony Kreft (10.), 1:1 Laurens Padberg (20.), 1:2 Jan-Niklas Alexander Jaspers (22.), 2:2 Aaron Kliewer (77.), 3:2 Fynn Brocker (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Rheydter SV - DJK Hehn

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr SV Lürrip - SC Rheindahlen

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SpVg Odenkirchen II

So., 13.04.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Sportfreunde Neersbroich

So., 13.04.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - 1. FC Viersen II

So., 13.04.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Rot-Weiß Venn



24. Spieltag

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Schelsen - Polizei SV Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Türkiyemspor Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV Lürrip

Do., 17.04.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Rot-Weiß Venn

Do., 17.04.25 20:00 Uhr 1. FC Viersen II - Rheydter SV

Do., 17.04.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Victoria Mennrath II

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - SV 1909 Otzenrath

