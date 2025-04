Kreisliga A MG: Bei RW Venn gehen nach 1:5 am Dienstag die Lichter aus

Bei der Frage, wer hinter dem SV Lürrip den nahezu sicheren zweiten Aufstiegsplatz der Kreisliga a Mönchengladbach-Viersen einnimt, hat es der SC Rheindahlen am Freitagabend mit Blau-Weiß Wickrathhahn zu tun, während der vier Punkte besser dastehende Zweite Türkiyemspor am Sonntag beim SV Schelsen ran muss - beide haben also Gegner, die im Abstiegskampf punkten müssen. Hier trennen die Plätze 9 und 15 vor dem 26. Spieltag nur drei Zähler. Nur für Rot-Weiß Venn wird wohl nichts mehr gehen, erst recht nicht nach dem 1:5 beim ASV Süchteln II im schon am Dienstag vorgezogenen Spiel.

Schon am Dienstag spielten:

Rot-Weiß Venn auch beim ASV Süchteln II ohne Chance

Mit der klaren 1:5-Niederlage beim ASV Süchteln II könnten für Rot-Weiß Venn bereits am Wochenende auch rechnerisch die Lampen in der Kreisliga A ausgehen. In der schon am Dienstag vorgezogenen Partie war Karsten Robertz mal wieder als dreifacher Torschütze in Aktion, zudem waren Johannes Leske und Joker Lion Lambertz kurz nach seiner Hereinnahme erfolgreich. Bei den Vennern verkürzte Tobias Fooßen-Jansen zum zwischenzeitlichen 1.4. ASV Einigkeit Süchteln II – Rot-Weiß Venn 5:1

ASV Einigkeit Süchteln II: Sascha Jansen, Anthony Kreft (81. Lion Lambertz), Rohan Hirsch (82. Yassine Janah), Noel Ehlen, Fynn Brocker (73. Jan Drechsler), Nils Hinzmann, Lion Lambertz, Johannes Leske (80. Klaus Siemes), Alexander Schneider, Karsten Robertz, Steffen Engelhardt (49. Aaron Kliewer) - Trainer: Marvin Hermes

Rot-Weiß Venn: Nihad Ossi, Tobias Fooßen-Jansen, Maurice Pfennings (84. Tim Korsten), Gerrit Meinhardt, Afshin Afrouz (80. Fabio Leonardo Nüchel), Castro Boloko, Bastian Helmgens, Tim Kerfers, Robert Erbers, Marvin Schmidder, Christian Hahn - Trainer: Mischa Bongarz

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 31

Tore: 1:0 Karsten Robertz (8.), 2:0 Johannes Leske (74.), 3:0 Karsten Robertz (79.), 4:0 Lion Lambertz (86.), 4:1 Tobias Fooßen-Jansen (90.), 5:1 Karsten Robertz (90.) Am Freitag treten an: SC Rheindahlen - BW Wickrathhahn

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Lürrip SV Lürrip Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 15:00 PUSH

SV Schelsen - Türkiyemspor

So., 04.05.2025, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 15:15 PUSH

Sportfreunde Neuwerk II - Victoria Mennrath II

So., 04.05.2025, 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II Victoria Mennrath Mennrath II 13:00 PUSH

SF Neersbroich - SV Otzenrath

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Do., 08.05.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - DJK Hehn

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk II

Sa., 10.05.25 18:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SV Lürrip

So., 11.05.25 13:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - 1. FC Viersen II

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neersbroich

So., 11.05.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen II

So., 11.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - SC Rheindahlen



28. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - DJK Hehn

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Rheydter SV

So., 18.05.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rot-Weiß Venn

So., 18.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - 1. FC Viersen II

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Victoria Mennrath II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Lürrip - SV 1909 Otzenrath

So., 18.05.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

