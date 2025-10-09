Kreisliga A live: Zons hofft, Topspiele in Grefrath & Wevelinghoven

Spieltag 9 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der punktlose FC Zons eröffnet den Spieltag am Freitag gegen den VfR Büttgen, ist aber wieder nur Außenseiter. Am Sonntag stehen zwei Topspiele an: Tabellenführer Germania Grefrath gegen FC/SF Delhoven und BV Wevelinghoven gegen die Sportfreunde Vorst.
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss
So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 19.10.25 15:30 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons
11. Spieltag
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: