Allgemeines
Zons braucht Punkte.
Zons braucht Punkte. – Foto: Olaf Moll

Kreisliga A live: Zons hofft, Topspiele in Grefrath & Wevelinghoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: Der FC Zons hofft gegen den VfR Büttgen auf Punkte. Zwei Topspiele am Sonntag.

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Spieltag 9 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der punktlose FC Zons eröffnet den Spieltag am Freitag gegen den VfR Büttgen, ist aber wieder nur Außenseiter. Am Sonntag stehen zwei Topspiele an: Tabellenführer Germania Grefrath gegen FC/SF Delhoven und BV Wevelinghoven gegen die Sportfreunde Vorst.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 20:00 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
20:00
Spieltext FC Zons - VfR Büttgen

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
15:30
Spieltext SV Glehn - TuS Grevenb.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
15:30
Spieltext Wevelinghov. - SF Vorst

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - Delhoven

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:30
Spieltext SG Orken - SV Rosellen

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:00live
Spieltext FC Straberg - Weissenberg II

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:15
Spieltext Reuschenberg - FSV Vatan

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:30live
Spieltext DJK Novesia - SG Grimlinghaus...

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss
So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 19.10.25 15:30 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons

11. Spieltag
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven

