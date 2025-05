Kreisliga A live: Winnekendonk rettet Punkt, der zu wenig ist

Was für ein Spiel! Wir empfehlen die Nachlese des Livetickers von Jens Kröll. Am Ende zählt der sehr späte Ausgleich von Viktoria Winnekendonk zum 1:1 gegen den SV Sevelen, doch dieser Punkt könnte für die Viktoria zu wenig sein. Bis Freitag ist Winnekendonk zwar auf Rang zwei, kann aber von Viktoria Goch II oder dem Uedemer SV (direktes Duell) überholt werden.

SV Sevelen – Viktoria Winnekendonk 1:1

SV Sevelen: Martin Sibben, Markus Esters, Michael Sibben (65. Christian Kilders), Dustin Ronnes, Nick Dellen, Yannick Nellen, Simon Kuba Bledzki (50. Max Ruhnau), Andreas Terhoeven, Andre Leenen (72. Julian Maas), Dustin Lingen, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas

Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen, Luca Luyven, Klaas Gerlitzki, Dennis Belzek, Fabian Rasch, Mike Oliver Berns (62. Luca Hamaekers), Luca Janssen (90. Samuel Bröcheler), Philipp Joseph Brock (79. Lion Janssen), Marvin Flassenberg, Igor Puschenkow - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Sven Kleuskens

Schiedsrichter: Elias Papke (Uedem) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Philipp Langer (47.), 1:1 Klaas Gerlitzki (90.+14 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Yannick Nellen (84./SV Sevelen/wiederholtes Foulspiel)

Morgen, 19:30 Uhr TSV Weeze TSV Weeze SV Straelen SV Straelen 19:30 live PUSH

So., 25.05.2025, 13:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck SV Nütterden Nütterden 13:00 live PUSH

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:30 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Mi., 21.05.25 20:00 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk 0:0

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr TSV Weeze - SV Straelen

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Grün-Weiß Vernum

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - Uedemer SV

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr SV Issum - Arminia Kapellen/Hamb

So., 25.05.25 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 25.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SC Auwel-Holt

So., 25.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Nieukerk



30. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Viktoria Goch II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Straelen - SGE Bedburg-Hau II

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Arminia Kapellen/Hamb

So., 01.06.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Issum

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk

So., 01.06.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen

