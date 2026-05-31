Kreisliga A live: Wer steigt heute auf?

Das Rückspiel steht an. – Foto: Norbert Jurczyk

Spieltag 29 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Aufstieg kann sich in dieser Woche entscheiden - vor allem, wenn der VfR Büttgen am Freitag daheim nicht den SV Glehn schlägt.

Die Sportfreunde Vorst haben ihre Pflichtaufgabe bei der SG Orken-Noithausen souverän gelöst, auch wenn der Blick auf die Tabelle ernüchternd bleibt: Mit nun 50 Punkten kann Vorst nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. Sportlich war der Auftritt dennoch deutlich, weil Dennis Meyer die Gäste mit einem Dreierpack fast im Alleingang auf Kurs brachte. Erst traf Meyer zum 1:0 (21.), danach legte er in der Schlussphase der ersten Hälfte doppelt nach (38./44.) und kam so zum lupenreinen Hattrick.

Orken-Noithausen, das im Tabellenmittelfeld steht, kam nach dem Seitenwechsel durch Dennis Franica noch einmal heran (65.), doch mehr als der Anschlusstreffer gelang den Gastgebern nicht. In der Schlussphase stellte Mattis Oltersdorf den 4:1-Endstand her (85.). Vorst verbessert sich damit auf 50 Punkte, bleibt aber ohne Aufstiegsperspektive, während Orken-Noithausen bei seinem Polster auf die unteren Plätze keine direkte Entlastung nachlegen konnte.

Der VfR Büttgen hat seine Aufstiegschance gewahrt und ist durch das 3:1 gegen den SV Glehn auf Rang drei geklettert. Zunächst gerieten die Gastgeber nach einer torlosen ersten Hälfte in Rückstand, weil Simon Jansen in der 61. Minute für Glehn traf. Büttgen antwortete jedoch schnell und nutzte eine starke Phase direkt nach dem Gegentor: Timo Piel glich nur drei Minuten später aus (64.), ehe Abil Shakjiri die Partie in der 66. Minute drehte. Für Glehn, das im oberen Mittelfeld steht, wurde der Weg zurück in die Partie dadurch deutlich schwerer. Büttgen verteidigte den Vorsprung und setzte in der Schlussminute noch den letzten Treffer, als Florian Alexandre Krings zum 3:1-Endstand traf (90.). Damit bleibt der VfR im Aufstiegsrennen präsent, während Glehn den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verkürzen konnte.

Spieltext DJK Novesia - Wevelinghov.

Spieltext Reuschenberg - Ge. Grefrath

Heute, 15:30 Uhr FC Straberg FC Straberg FC SF Delhoven Delhoven 15:30 live PUSH

Spieltext FC Straberg - Delhoven

Spieltext SV Rosellen - SG Grimlinghaus...

Spieltext Weissenberg II - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Do., 28.05.26 20:00 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn

So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

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