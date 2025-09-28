Kreisliga A live: Weissenberg glücklos - wie schlägt sich der Rest?

Aktuell läuft beim Aufsteiger SVG Neuss-Weissenberg II nicht viel zusammen - das wurde beim Auswärtsspiel gegen den TuS Reuschenberg abermals deutlich, dabei drehte die Mannschaft von Markus Bartsch einen 0:1-Rückstand noch vor der Pause in eine 2:1-Führung. Doch dann der Doppelschlag der Hausherren, die durch Julian Hemmrich (45. Foulelfmeter) und Tim Leopold Alex (45.+2) noch vor dem Halbzeitpfiff die nächste Wende herbeiführten. Im zweiten Durchgang wurde es aus SVG-Sicht bitter, denn Reuschenberg zog auf 6:2 davon und distanziert den Keller. Weissenberg II bleibt ohne Punkt.

TuS Reuschenberg – SVG Neuss-Weissenberg II 6:2

TuS Reuschenberg: Philipp Ferdinand Heye, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Tim Leopold Alex, Lars Schuch, Bayram Özcakal, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Luca Vanselow, Simon Biecker, Ziya Nurettin Altunay - Trainer: Lars Schophoven

SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Lukas Mpoutsios-Garcia, Julian Wolff, Pascal Bouillon, Tolga Deniz, Haruku Kitsui (67. Jean-Claude Mangangula), Emre Sahin, Sadi Abu Hamoud - Trainer: Markus Bartsch

Tore: 1:0 Ziya Nurettin Altunay (7.), 1:1 Sadi Abu Hamoud (32.), 1:2 Haruku Kitsui (42.), 2:2 Julian Hemmrich (45. Foulelfmeter), 3:2 Tim Leopold Alex (45.+2), 4:2 Julien Paul Bartsch (55. Eigentor), 5:2 Ziya Nurettin Altunay (72.), 6:2 Samuel Dutine (85.)

Spieltext DJK Novesia - VfR Büttgen Vorschau In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss steht am Wochenende Spieltag 7 an - und damit die nächste Chance für den FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg, erstmals zu punkten. Aufsteiger Weissenberg II hat mit 29 Gegentoren die schlechteste Defensive, doch Gegner TuS Reuschenberg hat auch nur sechs Punkte auf dem Konto. Mut macht auch, dass die ehemaligen Kreisliga-Rivalen häufig gegeneinander gespielt haben und die Bilanz der SVG positiv ist. Zumindest der erste Punkt scheint nicht ausgeschlossen, ähnliches gilt zumindest mit Blick auf den direkten Vergleich für Zons gegen den SV Rosellen, doch die Aktualität spricht eine andere Sprache: Rosellen hat einerseits seit 2019 nicht mehr gegen Zons verloren, andererseits zeigt die Formkurve nach zwei Siegen in Serie deutlich nach oben.

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn

Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg

Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven

So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss



9. Spieltag

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich

So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst

So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen

So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

