Kreisliga A live: Weissenberg glücklos - wie schlägt sich der Rest?

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 7: Die SVG Neuss-Weissenberg II verliert zum Auftakt trotz Führung beim TuS Reuschenberg. So läuft der Sonntag:
TuS Reuschenberg – SVG Neuss-Weissenberg II 6:2
TuS Reuschenberg: Philipp Ferdinand Heye, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Tim Leopold Alex, Lars Schuch, Bayram Özcakal, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Luca Vanselow, Simon Biecker, Ziya Nurettin Altunay - Trainer: Lars Schophoven
SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Lukas Mpoutsios-Garcia, Julian Wolff, Pascal Bouillon, Tolga Deniz, Haruku Kitsui (67. Jean-Claude Mangangula), Emre Sahin, Sadi Abu Hamoud - Trainer: Markus Bartsch
Tore: 1:0 Ziya Nurettin Altunay (7.), 1:1 Sadi Abu Hamoud (32.), 1:2 Haruku Kitsui (42.), 2:2 Julian Hemmrich (45. Foulelfmeter), 3:2 Tim Leopold Alex (45.+2), 4:2 Julien Paul Bartsch (55. Eigentor), 5:2 Ziya Nurettin Altunay (72.), 6:2 Samuel Dutine (85.)
Vorschau
In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss steht am Wochenende Spieltag 7 an - und damit die nächste Chance für den FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg, erstmals zu punkten. Aufsteiger Weissenberg II hat mit 29 Gegentoren die schlechteste Defensive, doch Gegner TuS Reuschenberg hat auch nur sechs Punkte auf dem Konto.
Mut macht auch, dass die ehemaligen Kreisliga-Rivalen häufig gegeneinander gespielt haben und die Bilanz der SVG positiv ist. Zumindest der erste Punkt scheint nicht ausgeschlossen, ähnliches gilt zumindest mit Blick auf den direkten Vergleich für Zons gegen den SV Rosellen, doch die Aktualität spricht eine andere Sprache: Rosellen hat einerseits seit 2019 nicht mehr gegen Zons verloren, andererseits zeigt die Formkurve nach zwei Siegen in Serie deutlich nach oben.
8. Spieltag
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg
So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven
So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
