Kreisliga A live: Viele Tore am Sonntag - RoKi steigt ab!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Do., 22.05.25 19:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - FC Straberg

Do., 22.05.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss

Do., 22.05.25 20:00 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Rosellen

So., 25.05.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Grevenbroich



30. Spieltag

So., 01.06.25 13:30 Uhr FC Straberg - SV Glehn

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - VfR Büttgen

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 01.06.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SSV Delrath

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC SF Delhoven

So., 01.06.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC Zons

So., 01.06.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VdS 1920 Nievenheim

