 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Traf doppelt: Nils Schotten.
Traf doppelt: Nils Schotten. – Foto: Stefan Klümpen

Kreisliga A live: SV Issum gegen BV Sturm Wissel am Samstag

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der SV Veert und Alemannia Pfalzdorf II, das punktlose Schlusslicht, eröffnen den Spieltag.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 5 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II gastiert am Mittwochabend beim SV Veert zum Aufsteigerduell. Beide Klubs sind noch ohne Sieg, Pfalzdorf II sogar noch ohne Zähler. Entsprechend wichtig ist das Flutlichtspiel für beide Teams.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Mi., 10.09.2025, 20:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
0
3
Abpfiff
+Video
Der SV Veert hielt eine Stunde gut dagegen, dann schlug Alemannia Pfalzdorf II zu: Jannik Lommen traf zum 1:0 (51.). Doppelpacker des Tages: Nils Schotten (71., 79.) entschied die Partie. Veert schwächte sich mit Gelb-Rot gegen Janis Markus Koschitzki (65.), später sah auch Mathis Janßen Gelb-Rot (81.). Pfalzdorf II gelingt damit der erste Sieg, und damit rutscht auch die SGE Bedburg-Hau II an das Ende der Tabelle.

Heute, 17:00 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
17:00
Spieltext SV Issum - Wissel

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:00live
Spieltext TSV WaWa - SGE B.-Hau II

Morgen, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00live
Spieltext SV Walbeck - Nütterden

Morgen, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30live
Spieltext Materborn - Aldekerk

Morgen, 15:30 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30
Spieltext SV WiDo - Vernum

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30
Spieltext 1. FC Kleve II - Sevelen

Morgen, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:15
Spieltext Uedemer SV - TSV Nieukerk

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk
So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn

7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

_______________

André NückelAutor