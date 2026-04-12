 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Kreisliga A live: So läuft der Sonntag in Krefeld - die Ticker

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Starke Start des VfB Uerdingen zum Start beim SC Niederkrüchten. Der TuS Gellep hat eine Spielplan-bedingte Chance.

von André Nückel · Heute, 09:51 Uhr
Schiefbahn und Niederkrüchten treffen auf Gellep und Uerdingen.
Schiefbahn und Niederkrüchten treffen auf Gellep und Uerdingen. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Nach der Niederlage im Topspiel gegen Anadolu Türkspor will der VfB Uerdingen am Freitag beim SC Niederkrüchten direkt wieder siegen - dank einer starken Anfangsphase gelang das auch. Weil der VfR Fischeln II spielfrei hat, kann der TuS Gellep den Kellerrivalen auf vier Punkte distanzieren. Allerdings: Es geht zum SC Schiefbahn.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
SC Niederkrüchten
VfB Uerdingen
2
4
Abpfiff

Im ersten Spiel des Spieltags in der Kreisliga A Kempen-Krefeld setzte der VfB Uerdingen ein klares Ausrufezeichen und gewann mit 4:2 beim SC Niederkrüchten. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Irfan Yildiz traf bereits in der 3. Minute, ehe Erhan Mutlu nur eine Minute später erhöhte (4.). Yildiz stellte früh auf 3:0 (12.) und baute den Vorsprung nach der Pause weiter aus (57.). Zwar verkürzte Sebastian Schönauer mit einem Doppelpack (59., 75.), doch die Hypothek aus der Anfangsphase blieb zu groß. Durch den Sieg verkürzt Uerdingen mit nun 55 Punkten den Rückstand auf Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld auf zwei Zähler und erhöht vor den weiteren Partien des Spieltags den Druck im Aufstiegsrennen. Niederkrüchten bleibt mit 24 Punkten im unteren Tabellenbereich.

Heute, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
TuS Gellep
15:00live
Spieltext Schiefbahn - TuS Gellep

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
DJK VfL Willich
15:30live
Spieltext SC Waldniel - VfL Willich

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
TSV Krefeld-Bockum
15:30
Spieltext SSV Strümp - TSV Bockum II

Heute, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV Kaldenkirchen
12:00
Spieltext TSV Meerbus. III - TSV Kaldenk.

Heute, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
FC Hellas Krefeld
15:15
Spieltext SC Hinsbeck - FC Hellas

Heute, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Hülser SV
15:15live
Spieltext Anadolu - Hülser SV

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
TuRa Brüggen
15:30live
Spieltext Vik. Anrath - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp
So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II
So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV

