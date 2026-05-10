 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Kreisliga A live: reichlich Tore schon gefallen - so läuft der Sonntag

In der Kreisliga A Duisburg liefern TuS Mündelheim, SV Duissern und FC Albania Duisburg am 27. Spieltag klare Ausrufezeichen, während Arnold Basha mit fünf Toren das Spektakel in Bruckhausen prägt.

von André Nückel · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser
Albania Duisburg freitags im Einsatz.
Albania Duisburg freitags im Einsatz. – Foto: Wolfgang Schwarz

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Duisburg bringt in Gruppe 1 klare Siege für TuS Mündelheim und SV Duissern, einen späten Erfolg für Duisburger SV 1900 II sowie in Gruppe 2 eine Fünf-Tore-Show von Arnold Basha für FC Albania Duisburg beim Türkischen SV 1920 Bruckhausen.

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in den Duisburger Kreisligen

So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
7
3
Abpfiff

Der SV Duissern hat beim 7:3 gegen SG Duisburg-Süd 98/20 offensiv ein klares Ausrufezeichen gesetzt, musste nach einer sehr starken Anfangsphase aber dennoch mehrfach reagieren. Faouzi Amhamdi brachte die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack auf Kurs, als er erst zum 1:0 traf (13.) und kurz darauf das 2:0 nachlegte. Aleksi Vrenozi erhöhte bereits nach 19 Minuten auf 3:0, doch Süd kam nach der Pause durch Osman Şahin zurück. Der Angreifer verkürzte zunächst auf 3:1, ehe Egzon Krasniqi für Duissern schnell antwortete (49.). Şahin blieb trotzdem der prägende Spieler der Gäste, verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:2 (63.) und traf nach dem 5:2 durch Marvin Ellmann auch noch zum 5:3. Die Schlussphase gehörte dann wieder Duissern: Ramón Brünglinghaus und Kevin Hesse machten den klaren Sieg perfekt. Duissern festigt mit 50 Punkten Rang vier, Süd bleibt mit 28 Zählern in der unteren Tabellenhälfte.

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
3
2
Abpfiff

Der Duisburger SV 1900 II hat im Tabellenkeller der Gruppe 1 einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen SC Croatia Mülheim eingefahren und damit den direkten Anschluss an die Mannschaften vor ihm gehalten. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, weil Eray Barut einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwandelte (15.). Die Antwort des Aufsteigers ließ aber nicht lange auf sich warten: Umutcan Zengin glich nur drei Minuten später aus, ehe Adam Levin Feldkamp die Partie mit dem 2:1 drehte (29.). Danach blieb es lange eng, weil Croatia trotz Rückstands in Schlagdistanz blieb. Erst in der Schlussphase fiel die vermeintliche Entscheidung, als Joel Pfeiffer ebenfalls per Foulelfmeter zum 3:1 traf. In der Nachspielzeit verkürzte Ivan Kofi Annor noch auf 3:2, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Für DSV II sind die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll, während Croatia als Tabellensechster den Abstand nach oben nicht verkürzen konnte.

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
7
1
Abpfiff
+Video

Der TuS Mündelheim hat seine Position im Aufstiegsrennen der Gruppe 1 eindrucksvoll bestätigt und ETuS Bissingheim mit 7:1 geschlagen. Schon in der Anfangsphase stellten Philipp Schneider mit dem 1:0 (9.) und Max Bausch nur sechs Minuten später die Weichen auf Heimsieg. Zwar kam Bissingheim durch ein Eigentor von Jan-Felix Juschka zum Anschluss (19.), doch Laurenz Alexander Deck sorgte mit dem 3:1 noch vor der Pause wieder für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel wurde es deutlich: Hussein Hamdan traf zum 4:1 (60.), ehe Yannic Geiss (64.), Tim Totzke (73.) und Luca Benedikt Schifferings (74.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Mündelheim steht damit bei 56 Punkten aus 25 Spielen und bleibt vor Fatihspor Mülheim, das allerdings eine Partie weniger absolviert hat.

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
15:00
Spieltext FC Taxi - V. Buchholz II

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
15:00
Spieltext Heimaterde - DSC Preußen

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:30live
Spieltext Mülheimer SV II - TuSpo Saarn

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
15:30
Spieltext SV Heißen - Fatihspor MH

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 17.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II zg. - Mülheimer SV 07 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Duissern - TSV Heimaterde Mülheim
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger SV 1900 II
So., 17.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Duisburger SC Preußen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuS Mündelheim

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 31.05.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Duissern
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuSpo Saarn 1908
So., 31.05.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Fatihspor Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - TSV Heimaterde Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 II zg.

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken & Mülheim

>>> Die Transfers der Kreisliga A1 Duisburg

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
4
6
Abpfiff
+Video

FC Albania Duisburg hat in Gruppe 2 einen spektakulären 6:4-Auswärtssieg beim Türkischen SV 1920 Bruckhausen gefeiert und dabei vor allem nach der Pause eine bemerkenswerte Offensivphase hingelegt. Zunächst sah es nach einem wechselhaften, aber für die Gastgeber günstigen Verlauf aus: Dean Luca Arndt brachte Bruckhausen in Führung (17.), Arnold Basha glich zwar schnell aus, doch nach dem 1:2 durch Mumibekir Dema drehte Rostyslav Bodnarchuk die Partie mit zwei Treffern kurz vor der Pause. Aus dem 1:2 wurde binnen zwei Minuten ein 3:2 für den Tabellendritten. Nach dem Seitenwechsel übernahm dann aber Basha komplett. Der Angreifer traf zum 3:3 (50.), brachte Albania fünf Minuten später in Führung und legte mit weiteren Treffern in der 58. und 61. Minute nach. Emre Terzi verkürzte noch auf 4:6 (79.), doch die Partie war entschieden. Albania bleibt zwar Zwölfter, holt aber wichtige Punkte im Tabellenkeller. Bruckhausen verpasst es dagegen, den Druck auf RWS Lohberg und FSV Duisburg zu erhöhen.

Heute, 15:30 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
15:30live
Spieltext Jahn Hiesf. - RWS Lohberg

Heute, 15:30 Uhr
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
15:30
Spieltext Hamborn 90 - Hagenshof zg.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
15:30
Spieltext FSV Duisburg - Dinslaken 09 II

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
15:30
Spieltext Eint. Walsum - Vierlinden

Heute, 15:00 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
15:00
Spieltext MTV Union 02 - GW Hamborn

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
13:00
Spieltext SV Heißen II - Wacker Dins.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Sa., 16.05.26 17:15 Uhr DJK Vierlinden - MTV Union Hamborn
So., 17.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Sportfreunde Walsum 09
So., 17.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Eintracht Walsum
So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Hamborn 90
So., 17.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - 1. FC Hagenshof zg.
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TV Jahn Hiesfeld
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Türkischer SV 1920 Bruckhausen

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - DJK Vierlinden
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - FC Albania Duisburg
So., 31.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SuS 09 Dinslaken II
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - SC Wacker Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Hamborn 90
So., 31.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FSV Duisburg
So., 31.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken & Mülheim

>>> Die Transfers der Kreisliga A2 Duisburg

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