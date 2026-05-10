Kreisliga A live: reichlich Tore schon gefallen - so läuft der Sonntag

Albania Duisburg freitags im Einsatz. – Foto: Wolfgang Schwarz

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

Der SV Duissern hat beim 7:3 gegen SG Duisburg-Süd 98/20 offensiv ein klares Ausrufezeichen gesetzt, musste nach einer sehr starken Anfangsphase aber dennoch mehrfach reagieren. Faouzi Amhamdi brachte die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack auf Kurs, als er erst zum 1:0 traf (13.) und kurz darauf das 2:0 nachlegte. Aleksi Vrenozi erhöhte bereits nach 19 Minuten auf 3:0, doch Süd kam nach der Pause durch Osman Şahin zurück. Der Angreifer verkürzte zunächst auf 3:1, ehe Egzon Krasniqi für Duissern schnell antwortete (49.). Şahin blieb trotzdem der prägende Spieler der Gäste, verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:2 (63.) und traf nach dem 5:2 durch Marvin Ellmann auch noch zum 5:3. Die Schlussphase gehörte dann wieder Duissern: Ramón Brünglinghaus und Kevin Hesse machten den klaren Sieg perfekt. Duissern festigt mit 50 Punkten Rang vier, Süd bleibt mit 28 Zählern in der unteren Tabellenhälfte.

Der Duisburger SV 1900 II hat im Tabellenkeller der Gruppe 1 einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen SC Croatia Mülheim eingefahren und damit den direkten Anschluss an die Mannschaften vor ihm gehalten. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, weil Eray Barut einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwandelte (15.). Die Antwort des Aufsteigers ließ aber nicht lange auf sich warten: Umutcan Zengin glich nur drei Minuten später aus, ehe Adam Levin Feldkamp die Partie mit dem 2:1 drehte (29.). Danach blieb es lange eng, weil Croatia trotz Rückstands in Schlagdistanz blieb. Erst in der Schlussphase fiel die vermeintliche Entscheidung, als Joel Pfeiffer ebenfalls per Foulelfmeter zum 3:1 traf. In der Nachspielzeit verkürzte Ivan Kofi Annor noch auf 3:2, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Für DSV II sind die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll, während Croatia als Tabellensechster den Abstand nach oben nicht verkürzen konnte.

Der TuS Mündelheim hat seine Position im Aufstiegsrennen der Gruppe 1 eindrucksvoll bestätigt und ETuS Bissingheim mit 7:1 geschlagen. Schon in der Anfangsphase stellten Philipp Schneider mit dem 1:0 (9.) und Max Bausch nur sechs Minuten später die Weichen auf Heimsieg. Zwar kam Bissingheim durch ein Eigentor von Jan-Felix Juschka zum Anschluss (19.), doch Laurenz Alexander Deck sorgte mit dem 3:1 noch vor der Pause wieder für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel wurde es deutlich: Hussein Hamdan traf zum 4:1 (60.), ehe Yannic Geiss (64.), Tim Totzke (73.) und Luca Benedikt Schifferings (74.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Mündelheim steht damit bei 56 Punkten aus 25 Spielen und bleibt vor Fatihspor Mülheim, das allerdings eine Partie weniger absolviert hat.

Spieltext FC Taxi - V. Buchholz II

Heute, 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim Heimaterde Duisburger SC Preußen DSC Preußen 15:00 PUSH

Spieltext Heimaterde - DSC Preußen

Heute, 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 Mülheimer SV II TuSpo Saarn 1908 TuSpo Saarn 15:30 live PUSH

Spieltext Mülheimer SV II - TuSpo Saarn

Heute, 15:30 Uhr SV Heißen SV Heißen Fatihspor Mülheim Fatihspor MH 15:30 PUSH

Spieltext SV Heißen - Fatihspor MH

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 17.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II zg. - Mülheimer SV 07 II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Duissern - TSV Heimaterde Mülheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger SV 1900 II

So., 17.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen

So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Duisburger SC Preußen

So., 17.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - FC Taxi Duisburg

So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuS Mündelheim



29. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 31.05.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Duissern

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuSpo Saarn 1908

So., 31.05.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Fatihspor Mülheim

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - TSV Heimaterde Mülheim

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim

So., 31.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 II zg.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg