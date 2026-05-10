Kreisliga A live: Nichtantritt und Punktabzug am Sonntag

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Maximal drei Teams werden absteigen, TuS Gellep, VfR Fischeln II und Rhenania Hinsbeck kämpfen noch um das rettende Ufer.

von André Nückel · Heute, 15:45 Uhr
TuS Gellep hat aktuell die besten Karten. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 31 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Noch ist kein Bezirksliga-Team aus Kempen-Krefeld abgestiegen, den TSV Meerbusch II wird es aber wohl erwischen. Der TSV Bockum und Union Nettetal II könnten in die Relegation gehen, aber das würde nichts an der Klarheit im Tabellenkeller ändern: Maximal drei Teams steigen ab! VSF Amern II ist als Rückzieher abgestiegen, TuS Gellep, der VfR Fischeln II und Rhenania Hinsbeck kämpfen um Platz 15 - und damit um die eigene Rettung.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Heute, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
TSV Meerbusch
Abgesagt
Wie der SC Niederkrüchten mitteilt, ist der TSV Meerbusch III kurzfristig nicht zum Auswärtsspiel angetreten, entsprechend wird die Partie zugunsten der Hausherren gewertet. Das hat übrigens auch zur Folge, dass Meerbusch III drei Minuspunkte für die kommende Saison erhält. Nichtantritte werden zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende mit drei Minuspunkten pro Partie gewertet (maximal neun Minuspunkte sind möglich).

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
TuS Gellep
15:30
Spieltext SSV Strümp - TuS Gellep

Heute, 16:30 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
SC Rhenania Hinsbeck
16:30live
Spieltext Anadolu - SC Hinsbeck

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
TSV Kaldenkirchen
1
1
Spieltext Vik. Anrath - TSV Kaldenk.

Heute, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
FC Hellas Krefeld
1
4
Abpfiff
Spieltext VfR Fischeln II - FC Hellas

Heute, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
Hülser SV
1
2
Spieltext Schiefbahn - Hülser SV

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
VfB Uerdingen
0
1
Spieltext SC Waldniel - VfB Uerding.

Heute, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TuRa Brüggen
7
2
Abpfiff
+Video
Spieltext TSV Bockum II - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
So., 17.05.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Viktoria 07 Anrath
So., 17.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - DJK VfL Willich
So., 17.05.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SSV Strümp
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Waldniel
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Niederkrüchten

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III
So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld

34. Spieltag
So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel
So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep
So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten

