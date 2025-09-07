Kreisliga A live: Kleve II verliert nach 2:0, Uedem auf die Eins

Kreisliga A Kleve-Geldern, 4. Spieltag: Die nächsten Kracher Am Freitagabend! Der FC Aldekerk gegen Viktoria Winnekendonk, Grün-Weiß Vernum trifft auf den 1. FC Kleve II.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Die Nullnummer im Topspiel kostet dem FC Aldekerk nicht nur erstmals Punkte in dieser Saison, sondern auch die Tabellenführung. Dennoch bleibt der FCA ohne Gegentor, während Viktoria Winnekendonk weiter im Verfoglerfeld verweilt.

Spektakel in Vernum: Der 1. FC Kleve II führte nach Treffern von Raven Olschewski (12., Foulelfmeter) und Ismael Sanogo (24.) bereits 2:0. Doch Grün-Weiß Vernum kämpfte sich zurück: Tim Hegmans (30., 66., FE) und Jannik Szentulat (45.+4) drehten das Spiel. Justin Regenhardt erhöhte auf 4:2 (72.), ehe Fynn Classen kurz vor Schluss (89.) verkürzte. In der Nachspielzeit sah Piotr Andrzej Lewandowski Rot für Kleve II, was einen gebrauchten Abend im negativen Sinne abrundete. Die Oberliga-Reserve könnte am Sonntag in das Mittelfeld abrutschen, wohingegen Vernum auf Platz fünf gesprungen ist. FC Aldekerk – Viktoria Winnekendonk 0:0

FC Aldekerk: Lukas Schickel, Niklas Petkens, Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs, Fabian Ampütz, Jimmy Altgen, Alessandro Vaccaro- Notte (81. Robin Ciupka), Nick Hertelt (46. Matthias Diepers), Fabian Maximilian Münz (59. Jan van den Broek), Paul Joel Schramm - Trainer: Marc Kersjes

Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen (76. White Chuku Anyahiechi), Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, Samuel Bröcheler, Lion Janssen, Patrick Liszewski, Manfred Stammen, Janis Luyven, Sebastian Müller, Luis Helisch (87. Farhad Mohammadi) - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Niels Honnen - Trainer: Michael Janßen

Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 180

Tore: keine Tore Grün-Weiß Vernum – 1. FC Kleve II 4:3

Grün-Weiß Vernum: Dave Statetzny, Andreas Duwe, Felix Claßen, Maik Regenhardt (60. Florian Pankatz), Joshua Ben Fischer, Alexander Sieger, Justin Regenhardt, Daniel Dück, Jannik Szentulat (75. Luca Strompen), Jonah Schmidt (71. Lutz Schetters), Tim Hegmans (88. Lennard Löffler) - Trainer: Sascha Heigl

1. FC Kleve II: Leon Doll, Jason Olschewski, Erik Zillig, Oliver Tillmanns, Raven Olschewski (70. Fabian Cox), Jude Thaddeus Fosi Zoum, Marek van Teffelen, Piotr Andrzej Lewandowski, Milan Yilmaz Taylan, Ismael Sanogo (70. Christian Klunder), Banstan A. S. Almohammed (70. Fynn Classen) - Trainer: Christian Klunder

Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Raven Olschewski (12. Foulelfmeter), 0:2 Ismael Sanogo (24.), 1:2 Tim Hegmans (30.), 2:2 Jannik Szentulat (45.+4), 3:2 Tim Hegmans (66. Foulelfmeter), 4:2 Justin Regenhardt (72.), 4:3 Fynn Classen (89.)

Rot: Piotr Andrzej Lewandowski (90./1. FC Kleve II/)

Der Uedemer SV setzte sich deutlich bei BV Sturm Wissel durch. Nach Toren von Tom Ebbing (27.) und Philipp Starbatty (32.) führten die Gäste zur Pause 2:0. Wissel kam durch Lucas Heißing (62., Foulelfmeter) zurück, doch nur vier Minuten später stellte Maik Hemmers auf 3:1 (66.). In der Nachspielzeit erhöhte Hemmers mit seinem zweiten Treffer (90.+1) auf 4:1. Zwei Platzverweise – Robin Deckers (55.) und Torschütze Ebbing (69.) – sorgten zusätzlich für Brisanz, das wird den USV am Ende aber wenig interessiert haben, denn die Truppe von Peter Janßen hat die Tabellenführung übernommen. BV Sturm Wissel – Uedemer SV 1:4

BV Sturm Wissel: Philip Steiner, Noel Kanders (36. Kevin Bolten), Niklas Köhn, Cedric Anton Friedrich Esser, Aaron Kreiß, Dustin Knoor, Kevin Deckers, André Sowa, Robin Deckers, Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Trainer: Robin Deckers

Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels, Nils Oliver Krey (66. Matthias van Gemmeren), Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann (78. Levin Terlinden), Maik Hemmers, Philipp Starbatty (80. Fynn Krause), Leon Schuler (46. Tim Kerkmann) - Trainer: Peter Janßen

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Tom Ebbing (27.), 0:2 Philipp Starbatty (32.), 1:2 Lucas Heißing (62. Foulelfmeter), 1:3 Maik Hemmers (66.), 1:4 Maik Hemmers (90.+1)

Gelb-Rot: Robin Deckers (55./BV Sturm Wissel/)

Gelb-Rot: Tom Ebbing (69./Uedemer SV/Foulspiel)

Heute, 15:30 Uhr SV Nütterden Nütterden Siegfried Materborn Materborn 15:30 live PUSH

Spieltext Nütterden - Materborn

Heute, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II SV Walbeck SV Walbeck 15:30 live PUSH

Spieltext Pfalzdorf II - SV Walbeck

Heute, 15:00 Uhr TSV Nieukerk TSV Nieukerk SV Veert SV Veert 15:00 PUSH

Spieltext TSV Nieukerk - SV Veert

Spieltext SV Issum - TSV WaWa

Spieltext Sevelen - SGE B.-Hau II

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II

Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum

So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk

So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk

So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen



6. Spieltag

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert

So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum

So., 21.09.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn

