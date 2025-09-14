Daniel Ecker trainiert Tabellenführer FC Golzheim. – Foto: Jacques Moehrer

Kreisliga A live: Klatsche für Burgwart, Golzheim neuer Tabellenführer Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven stürmt gegen Salingia Barmen zum Sieg. Neuer Tabellenführer ist der FC Golzheim, der nach Rückstand in Koslar siegte. Eine Klatschen kassierte die bisherige Nummer eins Germania Burgwart beim Absteiger Grün-Weiß Welldorf-Güsten.

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven stürmt gegen Salingia Barmen zum Sieg. Neuer Tabellenführer ist der FC Golzheim, der nach Rückstand in Koslar siegte. Eine Klatschen kassierte die bisherige Nummer eins Germania Burgwart beim Absteiger Grün-Weiß Welldorf-Güsten. So laufen die Spiele des 3. Spieltags:

________________ So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Aufsteiger Salingia Barmen ging zwar durch Pascal Schneider in Rückstand (22.), doch die Gäste schlugen bei Borussia Freialdenhoven noch vor dem Seitenwechsel doppelt zu und jubelten durch Mykhailo Torkot über eine 2:1-Führung (45.+1). Der Favorit drehte nach dem Seitenwechsel aber auf - und das lag vor allem am ewigen Dennis Lehmann, der mit einem Dreierpack der überragende Mann beim 6:2-Erfolg der Borussia war. Barmen wartet weiter auf den ersten Zähler, Freialdenhoven springt vorerst auf Rang zwei. Borussia Freialdenhoven – Salingia Barmen 6:2

Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Elias Azirar, Nabil Ouaziz, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann

Salingia Barmen: Philip Elsner, Julian Pelzer, Marco Ivanovski, Tobias Bellartz, Tim Riesen, Johannes Breuer, Till Offermanns, Justin Weingart, Joshua Michel, Leandro-Marcel Houben, Mykhailo Torkot - Trainer: David Rosenbaum

Schiedsrichter: Rene Sippel (Düren)

Tore: 1:0 Pascal Schneider (22.), 1:1 Johannes Breuer (27.), 1:2 Mykhailo Torkot (45.+1), 2:2 Dennis Lehmann (58.), 3:2 Elias Azirar (65.), 4:2 Dennis Lehmann (77.), 5:2 Hassan Farhat (87.), 6:2 Dennis Lehmann (90.+1)