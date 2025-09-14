Kreisliga A live: Klatsche für Burgwart, Golzheim neuer Tabellenführer

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven stürmt gegen Salingia Barmen zum Sieg. Neuer Tabellenführer ist der FC Golzheim, der nach Rückstand in Koslar siegte. Eine Klatschen kassierte die bisherige Nummer eins Germania Burgwart beim Absteiger Grün-Weiß Welldorf-Güsten. So laufen die Spiele des 3. Spieltags:
Borussia Freialdenhoven – Salingia Barmen 6:2
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Elias Azirar, Nabil Ouaziz, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
Salingia Barmen: Philip Elsner, Julian Pelzer, Marco Ivanovski, Tobias Bellartz, Tim Riesen, Johannes Breuer, Till Offermanns, Justin Weingart, Joshua Michel, Leandro-Marcel Houben, Mykhailo Torkot - Trainer: David Rosenbaum
Schiedsrichter: Rene Sippel (Düren)
Tore: 1:0 Pascal Schneider (22.), 1:1 Johannes Breuer (27.), 1:2 Mykhailo Torkot (45.+1), 2:2 Dennis Lehmann (58.), 3:2 Elias Azirar (65.), 4:2 Dennis Lehmann (77.), 5:2 Hassan Farhat (87.), 6:2 Dennis Lehmann (90.+1)
Ein starkes Heimspiel zeigte Grün-Weiß Welldorf-Güsten beim 5:1 gegen den bisherigen Spitzenreiter SG Germania Burgwart. Zunächst schockten die Gäste: Lucca Heucken verwandelte in der 8. Minute einen Foulelfmeter zur frühen Führung, doch die Hausherren drehten im Anschluss auf: Noah Möres glich vor der Pause aus, ehe Max Ries mit einem Doppelpack (45.+3, 52.) die Weichen stellte. Julian Schmidt (59.) und Carl Shogi Pithan per Elfmeter (61.) sorgten für klare Verhältnisse. Trotz einer Roten Karte gegen Aaron Peters (71.) ließ Grün-Weiß nichts mehr anbrennen und zieht in der Tabelle sogar an Burgwart vorbei.
4. Spieltag
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau
So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim