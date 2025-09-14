 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Daniel Ecker trainiert Tabellenführer FC Golzheim.
Daniel Ecker trainiert Tabellenführer FC Golzheim. – Foto: Jacques Moehrer

Kreisliga A live: Klatsche für Burgwart, Golzheim neuer Tabellenführer

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven stürmt gegen Salingia Barmen zum Sieg. Neuer Tabellenführer ist der FC Golzheim, der nach Rückstand in Koslar siegte. Eine Klatschen kassierte die bisherige Nummer eins Germania Burgwart beim Absteiger Grün-Weiß Welldorf-Güsten.

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven stürmt gegen Salingia Barmen zum Sieg. Neuer Tabellenführer ist der FC Golzheim, der nach Rückstand in Koslar siegte. Eine Klatschen kassierte die bisherige Nummer eins Germania Burgwart beim Absteiger Grün-Weiß Welldorf-Güsten. So laufen die Spiele des 3. Spieltags:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
6
2
Abpfiff
Aufsteiger Salingia Barmen ging zwar durch Pascal Schneider in Rückstand (22.), doch die Gäste schlugen bei Borussia Freialdenhoven noch vor dem Seitenwechsel doppelt zu und jubelten durch Mykhailo Torkot über eine 2:1-Führung (45.+1). Der Favorit drehte nach dem Seitenwechsel aber auf - und das lag vor allem am ewigen Dennis Lehmann, der mit einem Dreierpack der überragende Mann beim 6:2-Erfolg der Borussia war. Barmen wartet weiter auf den ersten Zähler, Freialdenhoven springt vorerst auf Rang zwei.

Borussia Freialdenhoven – Salingia Barmen 6:2
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Elias Azirar, Nabil Ouaziz, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
Salingia Barmen: Philip Elsner, Julian Pelzer, Marco Ivanovski, Tobias Bellartz, Tim Riesen, Johannes Breuer, Till Offermanns, Justin Weingart, Joshua Michel, Leandro-Marcel Houben, Mykhailo Torkot - Trainer: David Rosenbaum
Schiedsrichter: Rene Sippel (Düren)
Tore: 1:0 Pascal Schneider (22.), 1:1 Johannes Breuer (27.), 1:2 Mykhailo Torkot (45.+1), 2:2 Dennis Lehmann (58.), 3:2 Elias Azirar (65.), 4:2 Dennis Lehmann (77.), 5:2 Hassan Farhat (87.), 6:2 Dennis Lehmann (90.+1)

Gestern, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
1
2
Abpfiff
Der FC Golzheim hat bei Viktoria Koslar Moral bewiesen und trotz Unterzahl einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, als Jens Walther nach elf Minuten zur Führung traf. Doch nur acht Minuten später glich Michael Porschen aus. Ausgerechnet Porschen musste in der 60. Minute nach Rot vom Platz, dennoch gelang Golzheim die Wende: Alexander Hürtgen traf in der 74. Minute zum 2:1-Endstand - und zur Tabellenführung! Der Vorjahres-Aufsteiger hat als einzige Mannschaft alle Spiele gewonnen, allerdings kann der BC Oberzier am Sonntag mit einem Erfolg gegen Winden gleichziehen.

Gestern, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
5
1
Abpfiff

Ein starkes Heimspiel zeigte Grün-Weiß Welldorf-Güsten beim 5:1 gegen den bisherigen Spitzenreiter SG Germania Burgwart. Zunächst schockten die Gäste: Lucca Heucken verwandelte in der 8. Minute einen Foulelfmeter zur frühen Führung, doch die Hausherren drehten im Anschluss auf: Noah Möres glich vor der Pause aus, ehe Max Ries mit einem Doppelpack (45.+3, 52.) die Weichen stellte. Julian Schmidt (59.) und Carl Shogi Pithan per Elfmeter (61.) sorgten für klare Verhältnisse. Trotz einer Roten Karte gegen Aaron Peters (71.) ließ Grün-Weiß nichts mehr anbrennen und zieht in der Tabelle sogar an Burgwart vorbei.

Heute, 15:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:30
Heute, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00
Heute, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00live
Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00live
Heute, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

4. Spieltag
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau
So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim

