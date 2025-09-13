 2025-09-10T07:23:22.987Z

Nils Kabasch lief für Issum heiß.
Nils Kabasch lief für Issum heiß. – Foto: levivisions

Kreisliga A live: Kabasch überragt - Issum fertigt Wissel ab

Kreisliga A Kleve-Geldern: Während Alemannia Pfalzdorf II der erste Saisonsieg gelungen ist, fertigt der SV Issum mit dem starken Nils Kabasch den BV Sturm Wissel ab.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 5 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Während Alemannia Pfalzdorf II der erste Saisonsieg gelungen ist, fertigt der SV Issum mit dem starken Nils Kabasch den BV Sturm Wissel ab. Am Sonntag geht es mit diesen Partien weiter:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Mi., 10.09.2025, 20:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
0
3
Abpfiff
+Video
Der SV Veert hielt eine Stunde gut dagegen, dann schlug Alemannia Pfalzdorf II zu: Jannik Lommen traf zum 1:0 (51.). Doppelpacker des Tages: Nils Schotten (71., 79.) entschied die Partie. Veert schwächte sich mit Gelb-Rot gegen Janis Markus Koschitzki (65.), später sah auch Mathis Janßen Gelb-Rot (81.). Pfalzdorf II gelingt damit der erste Sieg, und damit rutscht auch die SGE Bedburg-Hau II an das Ende der Tabelle.

Heute, 17:00 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
6
1
Abpfiff

Der SV Issum hat mit einem deutlichen 6:1-Erfolg über den BV Sturm Wissel ein Ausrufezeichen gesetzt. Von Beginn an drückten die Gastgeber aufs Tempo: Nils Kabasch traf bereits in der 13. Minute zur Führung, ehe die Gäste zwar ausgleichen konnten (19.), doch Issum blieb unbeeindruckt. Noch vor der Pause erhöhten erneut Kabasch (32.) und Rojhat Kilic (45.+2). Nach dem Seitenwechsel setzte Issum den Sturmlauf fort: Kilic (55.) und Kabasch mit seinem dritten Treffer (63.) machten früh alles klar, und der Schlusspunkt gehörte Tim Worschischek in der 84. Minute. Wissel konnte den Offensivwirbel der Hausherren nicht stoppen und war defensiv überfordert. Issum präsentierte sich spielfreudig, treffsicher und klettert mit diesem Kantersieg am Aufsteiger vorbei auf Rang elf. Am Sonntag kann der TSV Nieukerk zwar vorbeiziehen, Issum hat den Nichtabstiegsplaz nach diesem Wochenende aber sicher.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:00
Spieltext TSV WaWa - SGE B.-Hau II

Morgen, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00
Spieltext SV Walbeck - Nütterden

Morgen, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30
Spieltext Materborn - Aldekerk

Morgen, 15:30 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30
Spieltext SV WiDo - Vernum

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30
Spieltext 1. FC Kleve II - Sevelen

Morgen, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:15
Spieltext Uedemer SV - TSV Nieukerk

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk
So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn

7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk

André NückelAutor