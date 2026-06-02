Kreisliga A live: Hinsbeck kann im Wiederholungsspiel Klasse halten

Die letzte Woche in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Mit einem Wiederholungsspiel gegen den SSV Strümp am Dienstagabend beginnt für Rhenania Hinsbeck die Entscheidungswoche: Ein Sieg reicht zum Klassenerhalt, dann würden der VfR Krefeld-Fischeln II und der TuS Gellep gemeinsam mit der VSF Amern II absteigen.
30. Spieltag
Di., 02.06.26 20:00 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld 3:2
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III 2:4
So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV 1:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II 1:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen 3:0
So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen 1:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld 1:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck 1:4
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten
So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel
So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep
So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich
