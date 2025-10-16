 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Kreisliga am Donnerstag!
Kreisliga am Donnerstag! – Foto: Susanne Schmidt

Kreisliga A live: Heimspiele von Aldekerk & Kleve II am Donnerstag

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 10. Spieltag beginnt am Donnerstag mit Heimspielen des FC Aldekerk und des 1. FC Kleve II - live auf FuPa!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
20:00live
Spieltext Aldekerk - Wissel

Heute, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
20:00live
Spieltext 1. FC Kleve II - SV Walbeck

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:30
Spieltext Nütterden - TSV Nieukerk

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - TSV WaWa

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:00
Spieltext SV WiDo - Materborn

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:30
Spieltext SGE B.-Hau II - SV Veert

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30
Spieltext Sevelen - Uedemer SV

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30live
Spieltext Vernum - SV Issum

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Nütterden
So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Siegfried Materborn
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - FC Aldekerk
So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Grün-Weiß Vernum
So., 26.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Sevelen
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Alemannia Pfalzdorf II
So., 02.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 02.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Walbeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV
So., 02.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Issum
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel
So., 02.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - TSV Nieukerk

_______________

16.10.2025, 13:14 Uhr
