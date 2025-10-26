Kreisliga A live: Grefrath & Zons jubeln - und der Rest? Der Spieltag!

Spieltag 11 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die vergangenen drei Duelle hat Tabellenführer Germania Grefrath gegen den SV Glehn nicht verloren. Ändert sich das am Donnerstag? Am Freitag folgt Spannung im Keller, wenn Schlusslicht FC Zons seinen ersten Saisonsieg gegen den Vorletzten vergolden, doch dagegen hat die SG Grimlinghausen/Norf natürlich ein Problem. So läuft das Wochenende:
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst
So., 09.11.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
