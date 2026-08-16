Kreisliga A live: Erst Rückzug, dann 1. Spieltag - Ticker & Ergebnisse

Die Kreisliga A Kempen-Krefeld startet in die Saison. Wer folgt auf Anadolu Türkspor und den VfB Uerdingen? Gesprochen wurde viel, ab den 1. Spieltag zählen nun Ergebnisse. Wie sich die Klubs schlagen, erfahrt ihr weiterhin im FuPa-Spieltagstext.
Update: Der TSV Meerbusch III hat zurückgezogen - mehr hier!
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SSV Strümp - TSV Meerbusch II
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
So., 23.08.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 23.08.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SuS Schaag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - Hülser SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
So., 23.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfL Tönisberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel
3. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Schiefbahn
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - FC Hellas Krefeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - TIV Nettetal
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - OSV Meerbusch II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS Schaag - TuRa Brüggen II
So., 30.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: