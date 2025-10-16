 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Kreisliga am Donnerstag!
Kreisliga am Donnerstag!

Kreisliga A live: Aldekerk und Walbeck bleiben an Materborn dran

Kreisliga A Kleve-Geldern: Durch die Siege am Donnerstag bleiben der FC Aldekerk und der SV Walbeck am Tabellenführer Siegfried Materborn dran.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Kreisliga A Kleve-Geldern: Durch die Siege am Donnerstag bleiben der FC Aldekerk und der SV Walbeck am Tabellenführer Siegfried Materborn dran. So läuft der 10. Spieltag.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Gestern, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
3
1
Abpfiff
Bevor Tabellenführer Siegfried Materborn zum Topspiel in Winnekendonk antritt, beträgt der Vorsprung auf Verfolger Aldekerk nur zwei Punkte. Der FCA bezwang Aufsteiger Sturm Wissel nämlich mit 3:1 - und hatte das notwendige Glück: Weil Kevin Bolten in der 54. Minute nur den Pfosten traf, war der verwandelte Foulelfmeter von Spielertrainer Robin Deckers nur der Anschlusstreffer und nicht der Ausgleich (64.). Fabian Münz machte in der 80. Minute dann alles klar.

Gestern, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
3
4
Abpfiff
Der SV Walbeck hat "nur noch" sechs Punkte Rückstand auf die Eins der Liga, denn beim 1. FC Kleve II feierte der ehemalige Bezirksligist einen knappen 4:3-Erfolg. Die Gäste führten mit 3:0 und 4:1, ehe Kleve II zu weiteren Treffern kam und Spannung aufkeimte. Die Oberliga-Reserve verweilt mit Wissel im Mittelfeld derLiga.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:30
Spieltext Nütterden - TSV Nieukerk

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - TSV WaWa

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:00
Spieltext SV WiDo - Materborn

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:30
Spieltext SGE B.-Hau II - SV Veert

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30
Spieltext Sevelen - Uedemer SV

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30live
Spieltext Vernum - SV Issum

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Nütterden
So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Siegfried Materborn
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - FC Aldekerk
So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Grün-Weiß Vernum
So., 26.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Sevelen
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Alemannia Pfalzdorf II
So., 02.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 02.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Walbeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV
So., 02.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Issum
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel
So., 02.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - TSV Nieukerk

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

